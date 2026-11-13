Desde el 1 de enero cambia cómo se determina la utilidad fiscal de las empresas grandes. Conoce el orden de los pasos y qué revisar con tus clientes ahora.

El 1 de enero de 2027 entra en vigor el Mecanismo de Control de las Deducciones Autorizadas y de las Pérdidas Fiscales, un capítulo nuevo de la Ley del ISR (Capítulo X del Título II, artículos 78-A a 78-F) incluido en el decreto publicado en el DOF el 13 de noviembre. Para el contador, la novedad no es un impuesto distinto, sino el orden y los límites con los que se calcula la utilidad fiscal de ciertas empresas.

Esta guía sigue ese orden: a quién se aplica, cómo se limitan las deducciones, qué pasa con lo que no se deduce, cómo cambia el uso de pérdidas y qué ocurre con los pagos provisionales de 2027. El panorama completo de la reforma está en la nota sobre qué cambia en ISR, RESICO y Ley de Ingresos.

Por qué se creó

La exposición de motivos de la iniciativa lo plantea como un freno a las empresas que reportan ingresos año con año pero no pagan ISR, porque sus deducciones o sus pérdidas acumuladas absorben toda la base gravable. Cita datos del SAT: cerca de 318 mil personas morales con ingresos positivos, 60.1% del total, no pagaron el impuesto por ese motivo.

A quién se aplica

El mecanismo exige tres condiciones al mismo tiempo. Debe tratarse de una persona moral residente en México, con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos en el ejercicio, y que determine utilidad fiscal. Si el ejercicio cierra en pérdida, no hay utilidad sobre la cual aplicar el límite.

Aun cumpliendo esas condiciones, hay nueve supuestos que quedan fuera, enumerados en el artículo 78-E: coordinados; actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras; maquila y depósito fiscal automotriz; empresas en quiebra; quienes aplican deducción inmediata o deducción adicional de capacitación y patentes; empresas con menos de cinco ejercicios desde su inscripción en el RFC; sociedades surgidas de fusión o escisión dentro de ese plazo; aseguradoras; y expendedores de gasolinas y diésel con permiso. El detalle de las dos excepciones que movió el Senado está en la nota sobre armadoras y gasolineras.

La excepción para empresas nuevas tiene candados. No aplica a quien reciba activos, contratos, concesiones, marcas o cartera de clientes de una persona moral preexistente con los mismos socios o con control común, y las autoridades pueden desconocerla si detectan una reestructura hecha para acceder a ella.

Paso 1: aplicar el límite a las deducciones

El artículo 78-B compara las deducciones autorizadas del ejercicio con los ingresos acumulables y fija cuánto de ellas se puede restar.

Supuesto Deducción aplicable en el ejercicio Deducciones autorizadas iguales o menores a 96.67% de los ingresos acumulables 99% de su importe Deducciones autorizadas superiores a 96.67% de los ingresos acumulables Un monto igual a 96.67% de los ingresos acumulables

Lo que queda sin aplicar se mueve al paso siguiente. Para un negocio con márgenes reducidos el efecto es directo: puede terminar pagando ISR sobre una utilidad fiscal mayor a la que refleja su resultado económico.

Hay una excepción dentro del propio mecanismo. La participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) queda fuera: la renta gravable para la PTU se sigue determinando conforme al artículo 9, sin considerar los límites del nuevo capítulo.

Paso 2: llevar el control de lo que no se dedujo

Las deducciones que el límite deja fuera no se pierden. Pueden aplicarse en los 20 ejercicios siguientes, actualizadas, y al sumarse a las deducciones de ese año quedan sujetas otra vez al mismo límite.

El artículo 78-B agrega tres reglas que conviene tener a la vista en el papel de trabajo:

Regla Consecuencia práctica No son pérdida fiscal Las deducciones pendientes se controlan aparte de las pérdidas de ejercicios anteriores Derecho personal No pasa a otra sociedad por fusión o escisión Se pierde si no se usa pudiendo Si la empresa pudo aplicarlas en un ejercicio y no lo hizo, pierde el derecho a esa parte

La tercera regla es la más fácil de pasar por alto. Si el ejercicio deja espacio para aplicar deducciones pendientes y no se aplican, el derecho sobre esa parte se extingue, aunque todavía estén dentro de los 20 años.

Paso 3: aplicar las pérdidas fiscales con el nuevo tope

Después de limitar las deducciones, el artículo 78-C restringe cuánta pérdida fiscal de ejercicios anteriores puede restarse: hasta 50% de la utilidad fiscal del ejercicio. El remanente no se extingue. Se aprovecha en los 20 ejercicios siguientes, con el mismo límite.

El transitorio segundo del decreto resuelve el caso de las pérdidas que ya existen. Las pendientes de ejercicios anteriores a la reforma y sujetas al 78-C pueden disminuirse en los 20 ejercicios siguientes a aquel en que se generaron, es decir, el plazo se cuenta desde el origen de la pérdida y no desde 2027.

Pagos provisionales de 2027

El efecto práctico llega primero a los pagos mensuales. El artículo 78-D limita a 50% de la utilidad fiscal del pago provisional lo que las empresas con ingresos superiores a 50 millones en el ejercicio anterior pueden restar por pérdidas pendientes. Una empresa que usaba sus pérdidas acumuladas para reducir o eliminar sus pagos mensuales podría pagar ISR durante 2027 aunque conserve pérdidas.

El Artículo Segundo agrega un ajuste al coeficiente de utilidad para 2027. Aplica a las personas morales con ingresos acumulables superiores a 50 millones en su última declaración anual presentada, y depende de cuánto pesaron las deducciones en esa misma declaración.

Deducciones en la última declaración anual presentada Factor por el que se multiplica el coeficiente Iguales o menores a 96.67% de los ingresos acumulables 1.0658 Mayores a 96.67% de los ingresos acumulables 2.6162

Como ambos factores son mayores que uno, el pago provisional sube. Los contribuyentes del artículo 78-E quedan fuera de este ajuste.

El orden de los cálculos, de principio a fin

Paso Qué se hace Artículo 1 Confirmar que los ingresos acumulables superan 50 millones y que hay utilidad fiscal 78-A 2 Descartar los nueve supuestos de exclusión 78-E 3 Comparar las deducciones con los ingresos acumulables y aplicar 99% o el tope de 96.67% 78-B 4 Registrar las deducciones no aplicadas, con su actualización y su plazo de 20 ejercicios 78-B 5 Determinar la utilidad fiscal con las deducciones ya limitadas 78-B 6 Restar pérdidas fiscales hasta 50% de esa utilidad 78-C 7 Registrar el remanente de pérdidas, también por 20 ejercicios 78-C 8 En los pagos mensuales de 2027, usar el coeficiente ajustado y limitar las pérdidas a 50% 78-D y Art. Segundo

Qué conviene revisar con los clientes

Lo primero es la lista de empresas con ingresos cerca de los 50 millones, porque el umbral decide si el mecanismo existe para ellas. Lo segundo, las que no están en ninguna excepción y operan con márgenes delgados. Entre ellas siguen los fabricantes de autopartes, las agencias que venden vehículos y los distribuidores de gas LP, que la oposición señaló como sectores con una lógica parecida a la de las excepciones.

La fracción V del 78-E merece un análisis aparte. Quien aplica deducción inmediata de inversiones o la deducción adicional de capacitación queda excluido solo durante el beneficio y, según el texto, exclusivamente respecto de él. La decisión de invertir con esos estímulos tiene entonces un efecto fiscal más amplio que el del beneficio en sí.

También las reestructuras. Las sociedades que subsistan o surjan de una fusión o escisión a partir del 8 de septiembre de 2026 aplican el capítulo desde el 1 de enero de 2027, salvo que estén en el supuesto de la fracción VII. Antes de ejecutar una reorganización, conviene medir qué efecto tendría sobre las excepciones y sobre el derecho a las deducciones pendientes.

Falta que el SAT emita las reglas de carácter general que el artículo 78-F le permite, normalmente a través de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2027. Mientras eso ocurre, el texto del decreto es la referencia para los cálculos.