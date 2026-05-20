El mensaje "en proceso de validación" del SAT no significa rechazo, pero sí que hay elementos bajo revisión. Conoce las causas más frecuentes y qué puedes hacer

Presentar la declaración anual 2025 con saldo a favor no garantiza recibir el depósito en pocos días. Miles de contribuyentes siguen viendo en el portal del SAT el mensaje "Devolución sigue en proceso de validación", sin saber si ese estado es normal, si hay un problema o si necesitan hacer algo para desbloquearlo.

El mensaje no es un rechazo. Pero tampoco es una señal de que todo marcha bien. Significa que la autoridad encontró elementos que requieren revisión antes de autorizar el depósito.

Qué está haciendo el SAT mientras aparece ese mensaje

El proceso de validación es la etapa en que el SAT contrasta la información de la declaración contra sus propias bases de datos: ingresos registrados, retenciones reportadas por empleadores, CFDI de deducciones personales, datos bancarios y cualquier otro elemento relevante para confirmar que el saldo a favor es correcto.

Mientras ese proceso está activo, la devolución no ha sido aprobada ni negada. La autoridad tiene hasta 40 días hábiles para resolver, aunque este año el propio SAT reportó un tiempo promedio de 3.9 días hábiles en devoluciones automáticas. La diferencia entre ese promedio y los casos que se extienden semanas está en lo que se encuentre durante la revisión.

Por qué se detiene el proceso

Las causas más frecuentes que prolongan la validación o detienen el depósito son:

Error en la CLABE interbancaria: un dígito incorrecto impide el depósito aunque todo lo demás esté en orden.

un dígito incorrecto impide el depósito aunque todo lo demás esté en orden. Cuenta bancaria a nombre de otra persona: la cuenta registrada debe estar a nombre del contribuyente que solicita la devolución.

la cuenta registrada debe estar a nombre del contribuyente que solicita la devolución. Diferencias entre lo declarado y los CFDI registrados ante el SAT: si las deducciones que capturaste no coinciden con los comprobantes que la autoridad tiene en su base de datos, el proceso se detiene.

si las deducciones que capturaste no coinciden con los comprobantes que la autoridad tiene en su base de datos, el proceso se detiene. Deducciones personales inconsistentes o inusualmente elevadas: montos que se alejan del perfil habitual del contribuyente pueden activar una revisión preventiva.

montos que se alejan del perfil habitual del contribuyente pueden activar una revisión preventiva. Retenciones que no coinciden con lo reportado por el retenedor: si tu empleador o pagador reportó un monto distinto al que declaraste, esa diferencia genera una validación adicional.

Qué debes revisar mientras esperas

Primero: revisa tu Buzón Tributario.

El SAT puede enviar requerimientos o solicitudes de información adicional directamente ahí. Si no los atiendes dentro del plazo indicado, la devolución puede detenerse indefinidamente o resolverse en forma negativa. Revisarlo cada tercer día durante el periodo de validación no es excesivo.

Segundo: confirma que tu cuenta bancaria esté activa y correctamente registrada.

Accede al portal del SAT y verifica que la CLABE capturada sea correcta y que la cuenta siga activa. Una cuenta cancelada o con datos erróneos bloquea el depósito aunque la devolución haya sido aprobada.

Tercero: compara lo que declaraste con lo que está en el Visor de Deducciones Personales.

Si existe una diferencia entre las deducciones que capturaste y las que el SAT tiene registradas en su sistema, ese desajuste puede ser la razón del retraso. Identificarlo con tiempo te permite preparar la documentación si la autoridad la solicita.

Cuándo pasar a la devolución manual

Si transcurren los 40 días hábiles sin que el SAT emita una resolución ni deposite el saldo, el contribuyente puede iniciar una solicitud de devolución manual a través del portal de la autoridad. Este trámite requiere aportar documentación de respaldo: comprobantes de deducciones, estado de cuenta que acredite la CLABE, y en algunos casos papeles de trabajo que sustenten el cálculo del saldo a favor.

El trámite manual no es una apelación ni implica reconocer un error: es simplemente el mecanismo que la ley establece cuando el proceso automático no concluye dentro del plazo legal. Iniciarlo no cancela los derechos del contribuyente ni prejuzga el resultado.

Por qué se genera el saldo a favor

El saldo a favor aparece cuando una persona pagó más impuesto durante el año del que realmente le correspondía. Las causas más comunes son retenciones excesivas por parte del empleador, la aplicación de deducciones personales como gastos médicos, colegiaturas o intereses hipotecarios, o cambios en la situación laboral durante el año que no quedaron reflejados en las retenciones mensuales.

Tener saldo a favor es completamente normal y su devolución es un derecho. Lo que puede complicar el proceso no es el origen del saldo, sino la exactitud con que se documentó en la declaración.