El SAT puede frenar tu facturación sin resolución definitiva si no presentaste tu declaración anual.

Las personas morales que no presentaron su declaración anual 2025 dentro del plazo del 31 de marzo de 2026 ya pueden enfrentar una consecuencia que va más allá de recargos o multas: la restricción de sus certificados de sello digital (CSD). Sin ese certificado, la empresa no puede emitir facturas electrónicas. Y sin facturas, la operación formal del negocio se paraliza.

La medida está vigente desde el 1 de mayo de 2026 para quienes permanecen omisos, y el proceso no requiere juicio ni resolución definitiva previa. Basta con que el sistema del SAT detecte el incumplimiento.

El fundamento legal que lo hace posible

El Artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF) permite al SAT restringir temporalmente los sellos digitales cuando un contribuyente incumple con ciertas obligaciones fiscales. Uno de los supuestos expresamente contemplados es no presentar la declaración anual dentro del plazo legal y dejar transcurrir un mes adicional sin hacerlo.

Para personas morales, cuyo plazo venció el 31 de marzo, ese mes adicional se cumplió el 1 de mayo. A partir de esa fecha, la autoridad puede ejecutar la restricción de forma automatizada y masiva, sin necesidad de notificación previa ni resolución individualizada.

Qué pasa exactamente cuando el SAT restringe el CSD

La restricción se llama "temporal" en términos legales, pero sus efectos son inmediatos y severos. Una empresa sin CSD activo no puede emitir CFDI. En la práctica, eso significa:

Cese total de la facturación hasta que se reactive el certificado.

hasta que se reactive el certificado. Freno en operaciones comerciales con clientes que exigen factura para procesar pagos.

con clientes que exigen factura para procesar pagos. Problemas con proveedores que requieren comprobantes para sus propios procesos contables.

que requieren comprobantes para sus propios procesos contables. Afectación directa a la liquidez de la empresa por pagos detenidos.

de la empresa por pagos detenidos. Daño a la imagen fiscal de la compañía frente a clientes y socios comerciales.

Para negocios que dependen de emitir facturas todos los días —comercios, prestadores de servicios, proveedores industriales— un bloqueo del CSD equivale operativamente a cerrar temporalmente el negocio.

Un factor que complica la salida: la e.firma vencida

La situación puede agravarse cuando la empresa también tiene la e.firma vencida. Sin ese elemento, presentar declaraciones pendientes o solicitar la reactivación del CSD se vuelve considerablemente más difícil, ya que muchos de esos trámites requieren autenticación con firma electrónica vigente.

Eso convierte un problema aparentemente simple —una declaración no presentada— en un proceso de múltiples pasos que puede tomar tiempo y recursos considerables en resolverse.

Cómo recuperar el certificado

El propio SAT contempla el camino para reactivar el CSD. El proceso implica tres pasos en secuencia:

Paso 1: Presenta la declaración omitida.

Ese es el requisito de fondo. Sin cubrir la obligación que originó el bloqueo, no hay posibilidad de reactivar el certificado. La declaración debe presentarse con los accesorios que correspondan: actualización, recargos y, en su caso, multas.

Paso 2: Solicita la reactivación del CSD ante el SAT.

Una vez presentada la declaración, debe iniciarse el trámite formal de reactivación del certificado a través del portal del SAT o en las oficinas de la autoridad, dependiendo del caso.

Paso 3: Espera la resolución de la autoridad.

El SAT tiene hasta 10 días hábiles para resolver la solicitud de reactivación. Durante ese periodo, el bloqueo se mantiene. Cada día adicional sin CSD activo es un día sin poder facturar.

Cuándo acudir a la PRODECON

Si la restricción fue aplicada de forma indebida —por un error del sistema, por una declaración que sí fue presentada pero no fue correctamente registrada, o por cualquier otra causa que no corresponda al supuesto legal— el contribuyente puede acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) para buscar apoyo.

La PRODECON puede intervenir como mediador entre el contribuyente y el SAT para agilizar la reactivación en casos donde el bloqueo carece de sustento o donde la autoridad no está atendiendo la solicitud dentro de los plazos establecidos.

Por qué actuar hoy y no mañana

El SAT ha reforzado en años recientes sus mecanismos automatizados de detección de incumplimientos. La restricción de sellos digitales ya no requiere una revisión manual caso por caso: los sistemas identifican la omisión y ejecutan el bloqueo de forma masiva.

Para las empresas con declaraciones pendientes, cada día adicional de omisión acumula dos riesgos en paralelo: el costo financiero de los recargos que siguen corriendo y la posibilidad de que el bloqueo del CSD se active antes de que se tome acción. El momento de regularizar no es cuando llegue la notificación del SAT: es antes de que esa notificación exista.