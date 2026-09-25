Si te rechazaron o te dieron de baja, acude a PRODECON para revisar tu caso particular.

Si tienes inversiones en CETES, CEDES, pagarés bancarios, fondos de inversión u otros instrumentos, y el SAT rechazó tu incorporación al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) o te dio de baja, hay una buena noticia: no debió ocurrir.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) detectó que la autoridad ha estado rechazando o dando de baja del RESICO a personas físicas con ingresos por intereses, al confundirlas con socios o accionistas de una persona moral.

Ante esa situación, la Procuraduría requirió al SAT que explicara con qué fundamento se hace esa equivalencia y qué medidas piensa implementar para evitarla.

Recibir intereses y estar en RESICO es compatible

El artículo 113-E de la Ley del ISR lo permite expresamente.

Una persona física puede tributar en el RESICO y además obtener ingresos por intereses, de los señalados en el Título IV, Capítulo VI de esa ley, siempre que en el ejercicio la suma de sus ingresos totales no rebase el límite previsto para permanecer en el régimen.

Es decir, tus rendimientos por inversiones no son, por sí mismos, un impedimento. Lo que sí importa es que el total de ingresos se mantenga dentro del tope que marca la ley.

El propio SAT reconoce que no hay tal vínculo automático

Al responder a PRODECON, la autoridad fue clara en un punto: en sus sistemas institucionales, donde se administran las modificaciones al Registro Federal de Contribuyentes, no existe ningún procedimiento que relacione de manera automática el carácter de inversionista o la percepción de intereses con la calidad de socio o accionista de una persona moral.

Dicho de otro modo, el sistema no está diseñado para sacarte del régimen por invertir.

El SAT añadió que, siendo evidente la posibilidad de obtener ingresos por intereses y tributar en el RESICO, cada caso tendría que analizarse en lo particular para determinar qué motivó realmente el rechazo o la salida del régimen.

Qué hacer si te pasó

Si eres persona física con ingresos por intereses y la autoridad rechazó tu incorporación o te dio de baja del RESICO, PRODECON recomienda acudir a sus oficinas para recibir orientación, conocer las opciones de atención a tu alcance y los mecanismos de apoyo disponibles para resolver tu caso.

La asesoría es gratuita y está disponible por varios canales:

Canal Datos de contacto Correo electrónico [email protected] Teléfono en la Ciudad de México 55 1205 9000 Lada sin costo en el interior del país 800 611 0190 Desde el extranjero (+52) 55 1205 9000 Chat en línea chat.prodecon.gob.mx Asesoría personalizada citas.prodecon.gob.mx Delegaciones Consulta el directorio

El servicio de queja de la Procuraduría también está disponible para cualquier otro tema fiscal.