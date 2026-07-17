Las empresas tendrán 90 días naturales para migrar al uso exclusivo de la e.firma del SAT. Además, la designación de representantes legales solo podrá realizarse mediante el Escritorio Virtual.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó una reforma que cambiará la forma en que los patrones realizan sus trámites electrónicos ante el organismo.

A partir de este acuerdo, la e.firma emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) será el único certificado digital válido para efectuar movimientos afiliatorios y otros actos electrónicos ante el Instituto.

La medida fue aprobada por el H. Consejo Técnico del IMSS mediante el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.290626/176.P.DIR, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Adiós al NPIE del IMSS

Uno de los cambios más importantes es la desaparición del Número Patronal de Identificación Electrónica (NPIE) y del certificado digital emitido por el propio IMSS.

Con el nuevo acuerdo, ese mecanismo dejará de utilizarse y será sustituido definitivamente por la e.firma del SAT, la cual será el único medio de autenticación para quienes decidan realizar sus trámites mediante medios electrónicos.

El Consejo Técnico señaló que el uso de la e.firma producirá los mismos efectos jurídicos que una firma autógrafa y tendrá el mismo valor probatorio conforme a la legislación aplicable.

Habrá 90 días para hacer la transición

El acuerdo establece un periodo de transición de 90 días naturales, contados a partir de su publicación en el DOF, para que las personas empleadoras y demás sujetos obligados migren al uso exclusivo de la e.firma.

Una vez concluido ese plazo, los trámites electrónicos deberán realizarse utilizando únicamente este mecanismo de autenticación.

Representantes legales solo podrán vincularse mediante Escritorio Virtual

Otra de las modificaciones relevantes consiste en que la designación o vinculación de representantes legales, administradores o cualquier persona autorizada para actuar en nombre de un patrón solo podrá realizarse a través del Escritorio Virtual del IMSS.

Para ello, tanto el representante como la persona física o moral que otorga la autorización deberán autenticarse con su respectiva e.firma y firmar electrónicamente el trámite de manera conjunta.

Con esta medida, el Instituto busca fortalecer la seguridad en la administración de las representaciones legales y evitar el uso de mecanismos distintos para acreditar facultades en los servicios electrónicos.

También quedan sin efectos acuerdos anteriores

Como parte de la actualización del sistema de identificación electrónica, el Consejo Técnico dejó sin efectos los acuerdos 43/2004 y 533/2006, mediante los cuales se regulaba el uso del NPIE y otros certificados digitales expedidos por el IMSS.

Asimismo, instruyó a sus áreas de innovación tecnológica y recaudación para realizar las adecuaciones necesarias e implementar el nuevo esquema de autenticación.

¿Qué implica para los patrones?

Con este cambio, las empresas y patrones que utilizan los servicios electrónicos del IMSS deberán verificar que cuentan con una e.firma vigente emitida por el SAT.

Este certificado será el único aceptado para realizar movimientos afiliatorios y otros actos electrónicos ante el Instituto una vez concluya el periodo de transición.

También será necesario revisar los procedimientos internos para la administración de representantes legales, ya que cualquier alta o vinculación deberá realizarse exclusivamente mediante el Escritorio Virtual del IMSS utilizando la e.firma de ambas partes.