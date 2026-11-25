Tanto los trabajadores por cuenta propia como las pymes, que son las que predominan en el tejido empresarial mexicano, ya se pueden deducir la compra de muebles de oficina ante el SAT

Actualmente, en México, más de 60 millones de ciudadanos permanecen activos en el mercado laboral. De todos ellos, 3.7 millones generan trabajo y 13.1 millones son autónomos sin personas a su cargo. Estos datos, que el Gobierno publicó en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del mes de julio, ofrecen mejores perspectivas de futuro que los resultados obtenidos el año pasado. Por su parte, el sindicato Coparmex Nacional señala que, a día de hoy, 4.7 millones de empresas continúan funcionando en el país.

Tanto los trabajadores por cuenta propia como las pymes, que son las que predominan en el tejido empresarial mexicano, ya se pueden deducir la compra de muebles de oficina (sillas ergonómicas, escritorios, archiveros, ventiladores...) ante el SAT, la entidad pública (Servicio de Administración Tributaria) que se ocupa en México de controlar los impuestos.

A continuación, explicamos cómo pueden las personas físicas con actividad empresarial y las pequeñas y medianas empresas mexicanas beneficiarse de los descuentos —o, técnicamente, de las deducciones por costos laborales— que el SAT contempla.

¿Cómo ahorrar dinero en la próxima declaración anual?

El momento por excelencia en el que las pymes mexicanas aplican las deducciones que les corresponden por comprar equipo o mobiliario de oficina es la declaración anual, que este 2026 concluyó el 31 de marzo. Conviene recordar que cada año se realiza la declaración anual del anterior, por lo que este 2026 se efectuó la del 2025. Como en cada declaración, las personas obligadas a hacerla deben indicar su volumen de ingresos, retenciones y deducciones. Entre los gastos deducibles, están las primas de seguros y los donativos, pero también el mobiliario de oficina, cuya regulación legal aparece en el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Según esta normativa, las deducciones fiscales (los descuentos en los impuestos) se calculan utilizando como referencia la cantidad total que se ha invertido en el equipo de oficina. El artículo 34 de esta misma norma —la Ley del ISR— establece que la deducción se aplica con un porcentaje máximo del 10 %. Por ende, las personas físicas que trabajen por cuenta propia y las pymes mexicanas podrán solicitar una deducción menor o igual al 10 %, pero nunca mayor.

En el catálogo digital de TodoOficina, una empresa mexicana con más de una década de experiencia en su sector, hay algunos ejemplos de muebles y equipos de oficina sobre los que se podría aplicar esta deducción de hasta el 10 %.

Deducir el mobiliario de oficina paso a paso

Lo primero que los trabajadores independientes y las empresas mexicanas deben saber es que pueden deducir el mobiliario de oficina (muebles de almacenamiento incluidos: cajoneras, archiveros metálicos, libreros...) en el ejercicio fiscal que coincide con el uso inmediato de estos equipos o en el siguiente ejercicio fiscal. Normalmente, cada ejercicio —que es el periodo de tiempo durante el cual se debe realizar la declaración ante el SAT— abarca un año.

Por otro lado, como el mobiliario de oficina es un activo fijo cuyo importe se puede deducir completamente, los contribuyentes mexicanos podrán recuperar el 100 % de la inversión. Si el archivero metálico, por ejemplo, ha costado 4,600 pesos, la empresa podrá recuperar los $4,600. No obstante, para que esto sea así, hay una condición: la cantidad deducible al año no debe superar el 10 % del importe total. Por eso, siguiendo con nuestro ejemplo, la empresa no podrá deducirse más de $460 al año. Dicho de otra forma, la empresa tardará diez años en recuperar los $4,600 que le costó su archivero.

Con lo que acabamos de comentar, queda claro cómo se efectúa la deducción del equipo de oficina y cómo el SAT devuelve el importe total de la inversión: poco a poco, con un porcentaje máximo del 10 % al año.





Requisitos del CFDI a la hora de declarar

En México, la factura electrónica oficial se emite en un archivo XML conocido como Comprobante Fiscal Digital por Internet o, de manera abreviada, CFDI. Este archivo es un documento con una versión impresa equivalente (en formato PDF) que se debe timbrar, es decir, el SAT o algún PAC (proveedor autorizado) debe haber comprobado que la factura electrónica en cuestión cumple los requisitos que exige el Servicio de Administración Tributaria.El régimen fiscal en el que tributa el trabajador independiente o la empresa mexicana, el domicilio del establecimiento desde el que se emite la factura, la fecha en que se emite el CFDI, el tipo y la cantidad de bienes facturados, el importe y la forma en que se efectuó el pago (efectivo, transferencia, tarjeta de crédito o débito...), según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, son datos que se deben incluir en los CFDI.

La importancia del CFDI de ingreso en las deducciones fiscales

En México, hay varios tipos de comprobantes fiscales digitales. De todos, el más frecuente es el CFDI de ingreso, que es la factura electrónica que indica que se ha realizado una acción a cambio de la cual vamos a recibir un pago. Estos comprobantes se emiten cuando se completa una venta, se presta un servicio, se renta un inmueble, etc. Además, este tipo concreto de CFDI es un documento clave en las deducciones.A la hora de hacer la declaración, para beneficiarse de las deducciones por comprar equipo o mobiliario de oficina, las personas físicas con actividad empresarial y las pymes mexicanas deben presentar un documento que demuestre la adquisición de estos artículos. Este comprobante puede ser un CFDI de ingreso. Por esta razón, es importante que la compra del equipo se realice en una tienda como todooficina.com, que hace envíos a todo México y que documenta sus operaciones de venta con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet.Sólo así, los clientes podrán incluir estas facturas electrónicas en sus declaraciones de la renta y conseguir la deducción por costos laborales del Servicio de Administración Tributaria. Emitir un CFDI que no cumpla los requisitos o que contenga fallos puede conllevar sanciones de $400 a $97,000, mientras que presentar un CFDI incompleto en la declaración es motivo suficiente para que el SAT no admita la factura electrónica como comprobante y no aplique la deducción por compra de equipo de oficina.