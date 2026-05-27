El SAT valida automáticamente que el uso del CFDI sea compatible con el régimen del receptor. Aquí están las claves permitidas para cada tipo de contribuyente.

Con CFDI 4.0, el SAT endureció las validaciones en la facturación electrónica. Uno de los campos que más errores genera es el "Uso del CFDI": si la clave seleccionada no es compatible con el régimen fiscal del receptor, el sistema puede rechazar el comprobante automáticamente. No es un campo de llenado libre; cada régimen tiene sus propias claves permitidas y usarlas incorrectamente puede derivar en cancelaciones, refacturación o problemas para deducir el gasto.

Esta guía detalla qué claves puede utilizar cada contribuyente según su régimen registrado ante el SAT.

Qué son las deducciones personales en el catálogo del CFDI

El SAT agrupa bajo el concepto de "deducciones personales" varias claves relacionadas con gastos deducibles en la declaración anual de personas físicas. Los conceptos que comprende este grupo son:

Honorarios médicos y dentales.

Gastos hospitalarios.

Gastos funerarios.

Donativos.

Intereses hipotecarios.

Aportaciones voluntarias al retiro.

Seguros de gastos médicos.

Colegiaturas.

Transporte escolar obligatorio.

Estas claves son exclusivas de ciertos regímenes de personas físicas. Las personas morales, en general, no pueden utilizarlas.

Regímenes exclusivos de personas morales

Las empresas y organizaciones bajo los regímenes que se listan a continuación pueden usar las mismas claves de uso del CFDI. Ninguno de estos regímenes tiene acceso a claves de deducciones personales.

General de Ley Personas Morales

G01 - Adquisición de mercancías

G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones

G03 - Gastos en general

I01 - Construcciones

I02 - Mobiliario y equipo de oficina por inversiones

I03 - Equipo de transporte

I04 - Equipo de cómputo y accesorios

I05 - Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental

I06 - Comunicaciones telefónicas

I07 - Comunicaciones satelitales

I08 - Otra maquinaria y equipo

CP01 - Pagos

S01 - Sin efectos fiscales

Personas Morales con Fines no Lucrativos / Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos / Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras / Opcional para Grupos de Sociedades / Coordinados

Todos estos regímenes comparten exactamente las mismas claves permitidas que el régimen General de Ley Personas Morales: de G01 a G03, de I01 a I08, CP01 y S01. Ninguno puede utilizar deducciones personales.

Regímenes exclusivos de personas físicas

Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios

Deducciones personales

CN01 - Nómina

CP01 - Pagos

S01 - Sin efectos fiscales

Arrendamiento

G01 - Adquisición de mercancías

G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones

G03 - Gastos en general

I01 a I08 - Inversiones, construcciones y equipo

Deducciones personales

CP01 - Pagos

S01 - Sin efectos fiscales

Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes

Deducciones personales

CP01 - Pagos

S01 - Sin efectos fiscales

Demás ingresos / Ingresos por Dividendos (socios y accionistas) / Ingresos por intereses / Régimen de los ingresos por obtención de premios

Deducciones personales

CP01 - Pagos

S01 - Sin efectos fiscales

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

G01 - Adquisición de mercancías

G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones

G03 - Gastos en general

I01 a I08 - Inversiones, construcciones y equipo

Deducciones personales

CP01 - Pagos

S01 - Sin efectos fiscales

Incorporación Fiscal

G01 - Adquisición de mercancías

G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones

G03 - Gastos en general

I01 a I08 - Inversiones, construcciones y equipo

CP01 - Pagos

S01 - Sin efectos fiscales

A diferencia de otros regímenes de personas físicas, el Régimen de Incorporación Fiscal no tiene acceso a deducciones personales.

Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas

G01 - Adquisición de mercancías

G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones

G03 - Gastos en general

I01 a I08 - Inversiones, construcciones y equipo

Deducciones personales

CP01 - Pagos

S01 - Sin efectos fiscales

Sin obligaciones fiscales

CP01 - Pagos

S01 - Sin efectos fiscales

Régimen que aplica para personas físicas y morales

Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)

G01 - Adquisición de mercancías

G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones

G03 - Gastos en general

I01 a I08 - Inversiones, construcciones y equipo

Deducciones personales

CP01 - Pagos

S01 - Sin efectos fiscales

Aquí hay un punto crítico que genera errores frecuentes: aunque el catálogo del RESICO incluye deducciones personales, esa clave solo aplica para personas físicas. El SAT valida automáticamente si el contribuyente es persona física o moral. Un RESICO persona moral que intente usar deducciones personales verá el CFDI rechazado por el sistema.

Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México

CP01 - Pagos

S01 - Sin efectos fiscales

Por qué este campo genera tantos errores

El problema más común no es desconocer el catálogo: es no verificar el régimen fiscal del receptor antes de emitir el comprobante. Una empresa del régimen general que recibe una factura con clave de deducciones personales, o un asalariado al que le emiten un CFDI con G03, están ante un comprobante con uso incorrecto que puede generar inconsistencias en la declaración o ser rechazado directamente por el sistema del SAT.

En negocios que emiten facturas de forma diaria y a distintos tipos de clientes, la recomendación es implementar una matriz interna de validación: una referencia rápida que permita al personal de facturación identificar qué clave corresponde según el régimen que el cliente declare al momento de solicitar el comprobante.

Capacitar al equipo encargado de la facturación en estas reglas y revisar periódicamente si algún cliente cambió de régimen son dos acciones concretas que reducen el margen de error. Una clave incorrecta que no se detecta a tiempo puede derivar en cancelaciones, refacturación con el proveedor y, en el peor escenario, en una deducción que el SAT rechaza porque el comprobante no fue emitido conforme al régimen del receptor.