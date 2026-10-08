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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en septiembre de 2026 la inflación general anual se ubicó en 3.45%.

Durante ese mes, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) alcanzó un nivel de 146.075 puntos, con un aumento de 0.42% respecto a agosto. En el mismo mes de 2025, la variación mensual había sido de 0.23% y la anual de 3.76%.

El dato mensual duplicó al de agosto, cuando el índice avanzó 0.20%. Puedes consultar el histórico completo en la sección de indicadores del INPC.

Cómo va la inflación en 2026

La inflación anual se mantiene dentro de un rango cercano al 3.5%, pero con un cambio de composición importante respecto al mes anterior.

El índice subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad, avanzó apenas 0.20% mensual y acumula 3.75% anual. Dentro de este, las mercancías subieron 0.14% y los servicios 0.26%.

El índice no subyacente, en cambio, se disparó 1.20% en el mes, su mayor alza para un septiembre en los últimos diez años. Ahí se concentró la presión.

Concepto Variación mensual Variación anual INPC 0.42% 3.45% Subyacente 0.20% 3.75% No subyacente 1.20% 2.45%

En la primera y segunda quincena de septiembre, el INPC registró niveles de 146.010 y 146.140, lo que implicó un aumento quincenal de 0.09%.

Los alimentos que más subieron de precio

El rubro agropecuario explica buena parte del repunte. Los precios de frutas y verduras ascendieron 4.40% en el mes.

Dos productos de la canasta básica encabezaron las alzas con incrementos de dos dígitos:

Producto Variación mensual Tomate 30.25% Cebolla 23.00% Otras frutas 6.13% Gas doméstico LP 3.14% Pollo 1.78%

El tomate fue el producto con mayor incidencia sobre la inflación general del mes, seguido de la cebolla y el gas doméstico LP.

No todo subió. La papa y otros tubérculos bajaron 13.92%, los servicios profesionales 16.44% y el aguacate 8.11%. También retrocedieron la naranja, con 5.65%, y los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga, con 2.06%.

Qué pasó por tipo de gasto

Los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un alza mensual de 1.12%, la más alta entre todos los rubros, aunque su variación anual se mantiene en 2.55%.

En el acumulado de doce meses, los mayores incrementos se dan en bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes, con 7.31%; restaurantes y servicios de alojamiento, con 6.19%; y servicios educativos, con 5.85%.

El único rubro con variación anual negativa fue información y comunicación, con una caída de 1.32%.

Por su parte, el Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo tuvo un incremento mensual de 0.59% y de 3.29% a tasa anual. En el mismo periodo de 2025, subió 0.27% y 3.74%.

Diferencias por entidad

Tlaxcala encabezó las alzas entre las entidades federativas, con 0.84%, seguida de Colima con 0.81%, Puebla con 0.66%, Zacatecas con 0.65% y Aguascalientes con 0.58%.

Del otro lado, Baja California Sur registró apenas 0.01%, seguida de Quintana Roo con 0.10%, Coahuila con 0.15%, Guanajuato con 0.21% e Hidalgo con 0.26%.

Entre las ciudades, San Andrés Tuxtla registró el mayor incremento con 0.95%, mientras que La Paz tuvo la variación más baja, con 0.01%.

Cuándo se publica el siguiente dato

El INEGI publica el INPC de forma quincenal y mensual, los días 10 y 25 de cada mes en el Diario Oficial de la Federación, o el día hábil anterior cuando esas fechas caen en sábado, domingo o día festivo.

La próxima publicación mensual está programada para el 9 de noviembre de 2026.

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