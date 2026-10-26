¿Sabes qué hacer si alguien te amenaza con un desalojo a nombre del Instituto?

El Infonavit dejó de operar con Agencias de Cobranza Extrajudicial y ahora brinda atención domiciliaria directamente con personal del Instituto.

Así lo informó el organismo en el Comunicado #059, emitido el 26 de octubre de 2026, donde detalla el funcionamiento del Nuevo Modelo de Recuperación Crediticia.

De acuerdo con el documento, los Asesores de Recuperación Crediticia trabajan directamente con el Instituto y ofrecen soluciones personalizadas a acreditados con dificultades de pago, con el objetivo de garantizar la protección de su patrimonio.

Cómo funciona el nuevo modelo

Según el comunicado, los asesores realizarán visitas domiciliarias de lunes a domingo, en un horario de 8:00 a 19:00 horas.

El propósito de esas visitas es escuchar a las familias, evaluar las condiciones de su financiamiento y ofrecer alternativas acordes a sus necesidades para que conserven su patrimonio.

El Instituto subraya un punto central: los servicios son gratuitos y ningún asesor está autorizado para solicitar o recibir dinero.

Cómo identificar a un asesor autorizado

El comunicado establece que todo Asesor de Recuperación Crediticia debe portar dos elementos:

Camisa blanca institucional y chaleco del Infonavit.

Credencial oficial con fotografía y código QR para validar su identidad.

La validación puede hacerse escaneando el código QR o ingresando al portal institucional del Instituto, en la sección "Tengo un Crédito", donde se encuentra el apartado de Asesores de Recuperación Crediticia.

Este paso resulta relevante ante la posibilidad de que personas ajenas al Instituto se presenten como representantes para cometer fraudes.

Lo que un asesor no puede hacer

El Infonavit fue explícito sobre los límites de esta figura.

Los pagos de los créditos solo se realizan a través de los medios oficiales que los acreditados pueden consultar en la página del Instituto. La labor del asesor no consiste en cobrar ni recibir dinero.

El comunicado señala además que en ningún caso un asesor puede solicitar efectivo, hostigar, amenazar o realizar desalojos.

Dónde reportar una irregularidad

Ante cualquier irregularidad o cobro indebido, el Instituto invita a reportarlo por dos vías: