La imagen habitual del jugador como un niño solo frente a una consola que gasta sin medida reduce una actividad diversa a un estereotipo. Los datos actuales indican que los jugadores usan distintos dispositivos, juegan en entornos sociales y realizan compras acordes con sus circunstancias individuales. La Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales de México de 2024 encontró que el 24 % de las personas encuestadas jugaba videojuegos.

Los mitos sobre el gasto alimentan otra narrativa simplista. Una compra digital puede encajar en un presupuesto de entretenimiento previsto, y una Tarjeta PayPal puede ser una de las opciones de tarjetas de regalo disponibles cuando se ajuste a la compra que el comprador tiene prevista. Esa elección no demuestra que todos los jugadores gasten mucho o de forma impulsiva. Una decisión de compra puede responder a un método de pago preferido o a un importe específico planeado, en lugar de reflejar un patrón de gasto más amplio.

La comunidad de jugadores es más amplia que el estereotipo

Los juegos digitales se venden a través de las tiendas oficiales de las plataformas y los mercados digitales. Eneba es un mercado digital de game keys o tarjetas de regalo, con etiquetas regionales claras que ayudan a los compradores a elegir el producto adecuado. Estos detalles ayudan a elegir un producto adecuado para la cuenta o plataforma previstas.

La idea de que los videojuegos son principalmente para niños o hombres no se ajusta a los datos disponibles de Estados Unidos. La Entertainment Software Association informó que la edad promedio de los jugadores era de 36 años en 2024, mientras que su encuesta reveló que el 53 % se identificaba como hombre y el 46 % como mujer. Cerca del 1 % eligió una identidad no binaria o prefirió no identificarse; estas cifras no constituyen un perfil demográfico de México ni de América Latina, pero cuestionan una visión limitada de quién juega.

La elección del dispositivo también amplía el panorama. Entre los jugadores mexicanos de la encuesta ENCCA, el 76 % usaba teléfonos celulares y el 32 % consolas. Tener una consola no es un requisito para participar, y un dispositivo por sí solo revela poco sobre la edad, la identidad, el presupuesto o el motivo por el que juega una persona. La encuesta muestra por qué una única imagen centrada en una consola no refleja las distintas formas en que las personas participan en los videojuegos.

La dimensión social del juego también está documentada

La idea de que los videojuegos son inherentemente aislantes pasa por alto una parte importante de la participación en línea. En México, el 57 % de los jugadores encuestados jugaba en línea, y el 88 % de ese grupo jugaba o interactuaba con otras personas. Por lo tanto, el contacto social es un aspecto documentado de la experiencia de juego para muchos jugadores en línea encuestados. La interacción puede darse mediante el juego compartido o la comunicación, por lo que asumir que se trata de una actividad solitaria no describe todas las sesiones en línea contempladas en los resultados.

Los hallazgos de Estados Unidos apuntan en la misma dirección, aunque no representan a los hogares latinoamericanos. La ESA informó que el 55 % de los jugadores estadounidenses jugaba con otras personas cada semana. También indicó que el 72 % de los padres estadounidenses jugaba videojuegos, mientras que el 83 % de esos padres jugaba con sus hijos.

La salud y el gasto exigen precisión

Considerar que una sesión prolongada es prueba de adicción es un grave error. La Organización Mundial de la Salud define el trastorno por videojuegos como un patrón caracterizado por el deterioro del control sobre la conducta de juego, la prioridad que esta adquiere sobre otras actividades y la continuidad o intensificación del juego pese a sus consecuencias negativas. El diagnóstico también requiere un deterioro significativo del funcionamiento personal, familiar, social, educativo o laboral, normalmente evidente durante al menos 12 meses.

La OMS afirma que el trastorno por videojuegos afecta solo a una pequeña proporción de las personas que juegan videojuegos o juegos digitales. Por tanto, el juego recreativo habitual y un trastorno clínicamente significativo no son etiquetas intercambiables. Esta distinción permite hablar con mayor precisión sobre los hábitos sin desestimar el trastorno reconocido por la OMS.

El gasto merece la misma atención. Los costos varían según el país, la plataforma, el título y el modelo de pago, por lo que los datos no respaldan presentar a todos los jugadores como personas económicamente irresponsables. Un plan sensato identifica la plataforma, la región y el tipo de producto previstos antes de pagar, y luego mantiene la compra dentro del presupuesto personal.

Los jugadores tienen necesidades y presupuestos diversos, y los mercados digitales como Eneba ofrecen promociones en productos digitales, junto con información sobre estos que puede ayudar a tomar decisiones adecuadas. Revisar la plataforma, la región y el tipo de producto sigue siendo una práctica de planificación razonable que sustituye los estereotipos por decisiones informadas.