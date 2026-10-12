Empieza por un proceso concreto, conéctalo a tus sistemas y define cómo vas a medirlo.

Casi cualquier dueño de negocio en México ha escuchado que debería estar usando inteligencia artificial. Lo que casi nadie le dice es por dónde empezar.

Y ahí está el verdadero obstáculo. No es la tecnología: es decidir qué automatizar primero, con qué herramienta y cómo saber si funcionó.

Empieza por un proceso, no por una herramienta

El error más común es al revés: contratar una plataforma y después buscarle usos. Así la IA termina como un experimento que nadie aprovecha.

Conviene invertir el orden. Elige un proceso concreto de tu operación, de preferencia uno que sea repetitivo, que consuma horas de tu equipo y que ocurra muchas veces al mes.

Algunos candidatos típicos en una empresa mexicana:

Cobranza: identificar facturas vencidas, preparar recordatorios y dar seguimiento a los clientes que no han pagado.

identificar facturas vencidas, preparar recordatorios y dar seguimiento a los clientes que no han pagado. Facturación: extraer datos de órdenes de compra o correos para generar comprobantes sin capturar a mano.

extraer datos de órdenes de compra o correos para generar comprobantes sin capturar a mano. Atención a clientes: responder las preguntas que se repiten todos los días en WhatsApp o redes sociales.

responder las preguntas que se repiten todos los días en WhatsApp o redes sociales. Captura de pedidos: convertir en registros estructurados los pedidos que llegan por mensaje, correo o teléfono.

Un buen filtro: si alguien de tu equipo hace esa tarea más de veinte veces por semana y casi siempre de la misma forma, probablemente ahí está tu primer caso.

Aprovecha lo que ya tienes antes de comprar algo nuevo

No toda implementación requiere desarrollar software.

Si tu equipo ya usa herramientas como ChatGPT o Claude, mucho del valor inicial está en dejar de usarlas de forma improvisada y empezar a usarlas con procesos definidos: instrucciones estandarizadas, plantillas que todos ocupen igual, criterios claros de cuándo sirve y cuándo no.

Eso suele dar resultados en semanas y cuesta poco. El desarrollo a la medida tiene sentido más adelante, cuando ya sabes exactamente qué necesitas.

Conecta la IA con tus sistemas y tu información

Una herramienta de IA que no conoce tu catálogo, tus precios, tus reglas de envío ni el historial de tus clientes solo puede dar respuestas genéricas.

La diferencia entre un asistente decorativo y uno que realmente ayuda está en la conexión con la información del negocio: el sistema donde facturas, el CRM donde están tus clientes, el inventario, las políticas internas.

Ese trabajo de integración suele ser la parte menos vistosa del proyecto y la que más determina el resultado.

Mantén revisión humana donde importa

Hay tareas donde un error es irrelevante y otras donde es costoso.

Redactar un borrador de correo, resumir una llamada o clasificar tickets admite márgenes amplios. Emitir un comprobante fiscal, aplicar un descuento, autorizar una devolución o enviar un mensaje de cobranza a un cliente importante, no.

La regla práctica es sencilla: automatiza la preparación, conserva la aprobación. Que la IA deje todo listo y una persona dé el visto bueno antes de que algo salga hacia afuera o toque dinero.

Define cómo vas a medirlo desde el inicio

Antes de arrancar, escribe qué número esperas mover. Horas de captura al mes, días promedio de cobranza, tiempo de respuesta al cliente, porcentaje de pedidos que entran sin intervención manual.

Sin esa referencia tomada antes de empezar, es imposible saber después si valió la pena. Y es justo lo que te permitirá decidir si conviene ampliar a un segundo proceso.

Cuándo conviene apoyarse en alguien externo

Muchas empresas pueden dar los primeros pasos por su cuenta. Otras se atoran justo en la parte de priorizar y de conectar sistemas, sobre todo cuando no hay un área de tecnología de por medio.

En México ya existen despachos especializados en este tipo de proyectos. implementar IA en tu empresa con apoyo de una agencia como Aijolot sigue una lógica parecida a la descrita aquí: primero un diagnóstico del negocio y del proceso, después el diseño de la solución y el resultado esperado, y solo entonces la construcción de una primera versión funcionando, conectada con las herramientas que la empresa ya usa.

Un punto que vale la pena observar al evaluar a cualquier proveedor es si está dispuesto a decirte que todavía no conviene automatizar algo. Aijolot lo plantea explícitamente dentro de su criterio de recomendación, junto con opciones intermedias como procesos híbridos o el uso de modelos ya existentes en lugar de desarrollar desde cero.

También conviene preguntar quién queda como dueño de lo construido y qué pasa si decides cambiar de proveedor.

Un proceso a la vez

La tentación es querer transformar toda la operación de golpe. En la práctica funciona mejor lo contrario: un proceso, bien resuelto, medido durante algunos meses.

Ese primer caso enseña más sobre tu propio negocio que cualquier diagnóstico teórico, y deja al equipo con experiencia real para decidir cuál sigue.