El acreditamiento del IEPS contra ISR se pierde si no lo aplicas en el ejercicio. Conoce los estímulos de la LIF 2027 y los requisitos para cada sector.

El artículo 20 de la Ley de Ingresos de la Federación 2027 concentra los estímulos fiscales que se renuevan cada año para sectores específicos: quienes usan diésel en maquinaria, el transporte, el campo, la minería y quienes venden libros. Ninguno es automático. Cada uno tiene su tope de ingresos, sus requisitos de documentación y su forma de aplicarse, y varios se pierden si no los usas en el ejercicio correspondiente.

La ley entra en vigor el 1 de enero de 2027. Si quieres el panorama general de la LIF, revisa la nota sobre cómo quedan los recargos, las retenciones y los estímulos. Aquí vamos fracción por fracción.

Panorama del apartado A

Estímulo A quién va dirigido En qué consiste Diésel y biodiésel en maquinaria Actividades empresariales con ingresos anuales menores a 60 millones de pesos Acreditar el IEPS del combustible contra el ISR Diésel en el campo Actividades agropecuarias o silvícolas; personas morales dedicadas exclusivamente a ellas Acreditamiento con factor propio o, en personas morales, devolución con tope mensual Diésel en transporte Transporte público y privado de personas o carga, y turístico Acreditar el IEPS contra el ISR del mismo ejercicio Autopistas de cuota Transportistas terrestres con ingresos menores a 250 millones de pesos Acreditar hasta el 50% del gasto en autopistas Combustibles como insumo Quienes usan combustibles fósiles en procesos productivos sin combustión Acreditar el IEPS del combustible no sometido a combustión Minería Concesionarios y asignatarios con ingresos menores a 50 millones de pesos Acreditar el derecho especial sobre minería Libros, periódicos y revistas Quienes obtienen al menos 90% de sus ingresos de esas enajenaciones Tasa de 0% de IVA

Diésel y biodiésel en maquinaria

Puede aplicarlo quien realiza actividades empresariales y obtiene en el ejercicio ingresos totales anuales para ISR menores a 60 millones de pesos. El estímulo consiste en acreditar el IEPS que los enajenadores causaron por el diésel o biodiésel, más el IEPS pagado en la importación, siempre que el combustible se use exclusivamente en maquinaria en general, excepto vehículos.

No aplica a personas morales que sean partes relacionadas conforme al artículo 179 de la Ley del ISR.

Los ingresos por la venta de activos fijos no cuentan para el tope de 60 millones.

También aplica a vehículos marinos, con los requisitos que fije el SAT.

Si se trata de biodiésel, hace falta el pedimento de importación o un comprobante fiscal que indique las cantidades de cada componente, con el número de pedimento. Sin esos datos, el estímulo no procede.

Cómo se calcula el monto

El monto es la cuota del IEPS vigente al momento de importar o adquirir el combustible, multiplicada por los litros de diésel o biodiésel. No procede devolución: solo se acredita contra el ISR del mismo ejercicio en que se importa o adquiere el combustible, con la forma oficial del SAT. Si no lo haces en ese ejercicio, pierdes el derecho después.

Actividades agropecuarias y silvícolas

Quienes se dedican exclusivamente a estas actividades pueden acreditar el valor en aduana o el precio en estación de servicio, incluido el IVA, multiplicado por el factor 0.355, en lugar del cálculo anterior. En este caso no se considera el IEPS del artículo 2-A de la Ley del IEPS.

Las personas morales dedicadas exclusivamente a estas actividades, que cumplan los requisitos de los artículos 74 y 75 de la Ley del ISR, pueden pedir devolución en lugar de acreditar:

Concepto Regla Tope de ingresos Ingresos del ejercicio anterior no mayores a 20 veces el valor anual de la UMA 2026 por cada socio o asociado, con límite de 200 veces la UMA anual Monto máximo Hasta 1,495.39 pesos mensuales por socio o asociado, sin exceder 14,947.81 pesos mensuales en total Solicitud Trimestral: abril, julio y octubre de 2027, y enero de 2028 Registro Control mensual de consumo que distinga el diésel usado para estos fines del usado para otros Vigencia Un año desde la fecha de importación o adquisición Exclusión No aplica al combustible usado en bienes destinados al autotransporte de personas o efectos por carreteras o caminos

Diésel y biodiésel en transporte

Puede aplicarlo quien importa o adquiere diésel o biodiésel para consumo final en vehículos destinados exclusivamente al transporte público y privado de personas o carga, y al turístico. El estímulo es el acreditamiento del IEPS causado por el enajenador más el IEPS pagado en la importación, con el mismo cálculo por litro, y solo contra el ISR del mismo ejercicio.

Aquí la forma de pago importa. El pago debe hacerse con alguno de estos medios:

Monedero electrónico autorizado por el SAT.

Tarjeta de crédito, débito o de servicios a nombre del contribuyente.

Cheque nominativo.

Transferencia electrónica desde cuentas del contribuyente en el sistema financiero.

No aplica a quienes presten servicios preponderantemente a una persona moral parte relacionada. Además, tendrás que llevar los controles y registros que fije el SAT.

Autopistas de cuota

Está dirigido a quienes se dedican exclusivamente al transporte terrestre, público o privado, de carga o pasaje, y turístico, y usan la Red Nacional de Autopistas de Cuota. Su ingreso total anual para ISR debe ser menor a 250 millones de pesos.

El estímulo permite acreditar hasta el 50% del gasto total pagado por el uso de autopistas. El SAT fija mediante reglas los porcentajes máximos por tramo carretero, así que el 50% es un techo y no una cifra segura. También se acredita contra el ISR del mismo ejercicio, con la forma oficial del SAT, y no aplica a partes relacionadas.

Combustibles fósiles usados como insumo

Si usas combustibles fósiles en un proceso productivo para elaborar otros bienes, sin combustión, el monto del estímulo es la cuota del IEPS multiplicada por la cantidad de combustible consumido en el mes que no se haya sometido a combustión. El SAT fija los porcentajes máximos de uso no combustible por tipo de industria. Se acredita contra el ISR del mismo ejercicio.

Minería

Los titulares de concesiones y asignaciones mineras con ingresos brutos totales anuales por venta de minerales y sustancias menores a 50 millones de pesos pueden acreditar el derecho especial sobre minería pagado en el ejercicio, previsto en el artículo 268 de la Ley Federal de Derechos, contra el ISR del mismo ejercicio.

Libros, periódicos y revistas

Aplican quienes obtuvieron en el año anterior al menos 90% de sus ingresos totales por enajenar libros, periódicos y revistas. Los contribuyentes nuevos también pueden usarlo si estiman cumplir ese porcentaje en 2027. El estímulo es la tasa de 0% de IVA en esas enajenaciones, y el IVA de bienes, servicios o uso temporal estrictamente indispensables para ellas es acreditable, si se cumplen los demás requisitos.

Reglas que cruzan todos los estímulos

Acumulación: quienes reciban estos estímulos los acumulan como ingreso para el ISR cuando efectivamente los acreditan.

quienes reciban estos estímulos los acumulan como ingreso para el ISR cuando efectivamente los acreditan. Compatibilidad: algunas fracciones no se pueden combinar con otros estímulos de la Ley. Revisa con tu contador cuáles, antes de aplicar más de uno.

algunas fracciones no se pueden combinar con otros estímulos de la Ley. Revisa con tu contador cuáles, antes de aplicar más de uno. Información: quienes los aplican quedan obligados a proporcionar la información que les requieran las autoridades.

quienes los aplican quedan obligados a proporcionar la información que les requieran las autoridades. Reglas del SAT: el SAT puede emitir reglas de carácter general para aplicarlos. Mientras no se publiquen, conviene esperar el detalle de formatos y procedimientos.

Otros apartados del artículo 20

El apartado B exenta a los importadores de gas natural del derecho de trámite aduanero, en los términos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos. El apartado C faculta al titular del Ejecutivo Federal para otorgar los beneficios fiscales necesarios para cumplir resoluciones de mecanismos internacionales de solución de controversias que determinen una violación a un tratado.

Qué conviene ordenar desde ahora

Revisa si tus ingresos del ejercicio se mantendrán por debajo de los topes de 50, 60 o 250 millones de pesos, según el estímulo.

Verifica que tus compras de combustible se paguen con un medio permitido y a nombre del contribuyente.

Separa en tus registros el combustible que va a maquinaria, a vehículos y a otros usos.

Programa el acreditamiento dentro del mismo ejercicio, porque no se puede dejar para después.

Para ver cómo se entrelaza esto con el control de litros que arranca en julio de 2027, revisa la nota sobre el IEPS en gasolinas y diésel.