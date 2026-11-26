Si el vendedor de tu casa o terreno no te entregó el CFDI, aún puedes actuar. Conoce los pasos y documentos para proteger el costo que deducirás al vender.

Firmar la escritura de una casa, un departamento o un terreno no significa que tu expediente fiscal esté completo. Si quien te vendió no te entregó el CFDI, ese hueco puede salirte caro años después, cuando decidas vender. Esta guía te dice qué hacer antes de firmar, qué hacer si la factura no llegó y qué documentos guardar mientras tanto.

Si quieres entender por qué importa tanto, revisa primero la nota sobre por qué podrías pagar mucho más ISR si no te dieron factura. Aquí nos enfocamos en lo práctico.

Por qué la factura pesa tanto cuando vendes

Al vender un inmueble, las personas físicas pueden restar de su ingreso el costo comprobado de adquisición actualizado. En inmuebles, ese costo actualizado no puede ser menor al 10% del monto de la enajenación (artículo 121, fracción I, de la Ley del ISR). Ese 10% funciona como un piso, no como una deducción que sustituya tu comprobante: si no demuestras lo que pagaste, es probable que solo puedas apoyarte en ese mínimo.

Además, la regla 2.7.1.20 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 señala que el costo de adquisición se comprueba con el CFDI emitido en la operación o, cuando corresponda, con el CFDI del notario que incorpora el complemento de enajenación de inmuebles. El criterio del SAT es que la escritura y los comprobantes bancarios, por sí solos, no sustituyen ese CFDI.

Antes de firmar: cuatro puntos para revisar

Punto a revisar Qué pedir o confirmar Tipo de vendedor Si es empresa (desarrolladora, constructora, inmobiliaria) o persona física con actividad empresarial, debe expedir el CFDI de la operación Vendedor persona física sin actividad empresarial Pregunta al notario cómo se documentará la operación y si emitirá el CFDI con el complemento de enajenación de inmuebles Monto del CFDI Que coincida con el precio total de la compraventa y con lo que realmente pagaste Momento de entrega Acuerda por escrito cuándo recibirás el CFDI y, si es posible, condiciona al menos una parte del pago final a esa entrega

La obligación de expedir comprobantes por los actos o actividades que se realizan viene del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Si el vendedor te dice que "la escritura ya sirve", recuerda que para efectos del costo de adquisición no es así.

Si ya firmaste y la factura no llegó

No esperes a vender para descubrirlo. Estos son los pasos, en orden:

Pídela por escrito. Envía un correo o mensaje al vendedor, a la desarrolladora o al notario solicitando el CFDI de la operación, con tus datos de RFC, la fecha de firma y el número de escritura. Guarda la evidencia del envío. Reúne tus pruebas. Junta comprobantes de pago o transferencias, contrato de promesa de compraventa, la escritura, correos y mensajes con el vendedor. Solicita la conciliación de factura ante el SAT. El servicio permite pedir la intervención de la autoridad cuando hay omisión de factura. Para presentar la solicitud necesitas los datos de contacto del proveedor, tus propios datos de contacto y una breve descripción de los hechos; conviene adjuntar la documentación que respalde la operación, como comprobantes de pago, correos, cotizaciones o contratos. Da seguimiento. Con la información que presentas, el SAT registra tu solicitud y emprende acciones para invitar al emisor a expedir el comprobante. Guarda el folio y las respuestas.

Ten presente que la conciliación es una invitación a cumplir, no una garantía de que el vendedor emitirá la factura. Por eso, además de solicitarla, conviene que consultes con un contador o abogado fiscalista qué otras vías aplican a tu caso, sobre todo si el monto de la operación es alto.

Documentos que debes conservar aunque no llegue el CFDI

Documento Para qué te sirve Escritura pública Acredita la operación, las partes y el precio pactado Comprobantes de pago (transferencias, cheques, estados de cuenta) Demuestran cuánto pagaste y cuándo Solicitud de conciliación y folio del SAT Evidencian que intentaste obtener el CFDI Correos y mensajes con el vendedor Muestran la fecha y el contenido de tus solicitudes CFDI de gastos notariales, avalúo o comisión Son gastos distintos que podrás considerar al determinar la ganancia, aunque no sustituyen el CFDI de la compra

Un caso con facilidad especial

La regulación contempla una facilidad para ciertos inmuebles adquiridos durante 2014 y formalizados ante notario a más tardar el 31 de diciembre de 2017. PRODECON ha pedido al SAT ampliar esa alternativa a quienes adquirieron inmuebles después de 2014, pero, hasta donde sabemos, el SAT rechazó modificar la regla 2.7.1.20 en ese sentido. Si tu compra cae en el supuesto original, pregunta a tu contador si te aplica.

Cuándo conviene actuar

Mientras más pronto lo hagas, más fácil será localizar al vendedor y reunir las pruebas. Si planeas vender pronto, revisa tu expediente con tu contador antes de firmar la venta, porque la ganancia y el ISR se calculan con base en lo que puedas comprobar.