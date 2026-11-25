Pide el CFDI en el momento de la compra, revisa que coincida con el precio y, si el vendedor se niega, conoce a quién acudir. Evita un ISR mayor al vender.

El SAT no modificará la regla 2.7.1.20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026. Así lo dio a conocer la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), que había pedido que los notarios pudieran emitir el complemento fiscal también cuando el comprador original no recibió factura de una inmobiliaria o desarrolladora.

Para quien compró un inmueble sin CFDI y lo vende años después, la consecuencia es concreta: demostrar cuánto pagó se vuelve difícil.

Por qué importa el costo de adquisición

Cuando una persona física vende un inmueble, el ISR se calcula sobre la ganancia. A lo que recibe por la venta se le resta el costo comprobado de adquisición, actualizado por inflación. Entre más alto sea ese costo, menor será la ganancia y menos impuesto se paga.

La Ley del ISR fija un piso: en inmuebles, el costo actualizado no puede ser inferior al 10% del monto de la enajenación. Si el contribuyente no logra comprobar el costo real, ese mínimo es lo que queda.

No todas las ventas generan impuesto. La enajenación de casa habitación puede estar exenta, aunque con sus propios requisitos y límites.

Qué establece la regla 2.7.1.20

La RMF 2026 se publicó en el DOF el 28 de diciembre de 2025 y entró en vigor el 1 de enero de 2026. En ella, la regla 2.7.1.20 señala cómo se comprueba el costo de adquisición de un inmueble: con el CFDI emitido en la operación o, cuando corresponda, con el CFDI del notario que incorpora el complemento para la enajenación de bienes inmuebles.

Quién vendió el inmueble Cómo se comprueba el costo Una persona física que no vende como parte de una actividad empresarial CFDI del notario con el complemento para enajenación de inmuebles Una persona moral, o una persona física con actividad empresarial cuando el inmueble forma parte de ella CFDI emitido por el vendedor en la operación; el notario no puede suplirlo con el complemento

El complemento notarial sirve para las compras entre particulares, que no suelen emitir facturas. La regla lo excluye cuando el vendedor estaba obligado a facturar, como ocurre con inmobiliarias y desarrolladoras.

El problema que planteó PRODECON

En agosto de 2026, PRODECON advirtió sobre las personas físicas que adquirieron inmuebles de desarrolladoras, inmobiliarias u otras personas obligadas a facturar y nunca recibieron el CFDI. El problema aparece años después, cuando venden. Sin el comprobante y sin poder usar el complemento del notario, no pueden acreditar lo que pagaron.

El SAT sostiene que la escritura y los comprobantes bancarios, por sí solos, no sustituyen el CFDI que exige la regla para soportar ese costo. Por eso la ganancia crece, y con ella el ISR.

La Procuraduría pidió al SAT que permitiera a los notarios emitir el complemento en estos casos, sin limitar la medida a un ejercicio de adquisición ni a ciertos periodos de protocolización.

La respuesta del SAT

Según informó PRODECON, el SAT dijo que no. Reconoció que existe una afectación para ciertos contribuyentes, pero atribuyó su origen al incumplimiento de las empresas o vendedores que no entregaron la factura, no a una deficiencia de la regla.

El SAT añadió que flexibilizar la disposición para que los notarios cubran esa omisión enviaría una señal equivocada e incentivaría a las inmobiliarias y desarrolladoras incumplidas a seguir sin emitir comprobantes.

Qué recomienda PRODECON a quien compra

La Procuraduría pidió a los compradores no dejar pasar la omisión. Recomendó exigir el CFDI en el momento exacto de la operación, como establece el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, y, si el vendedor se niega, acudir al SAT o presentar la denuncia correspondiente. La idea es evitar que un incumplimiento ajeno se convierta después en un costo fiscal propio.

Antes de cerrar la compra conviene confirmar quién está obligado a emitir el comprobante, pedirlo por el importe de la operación y revisar que el RFC, el nombre y el precio coincidan con la escritura.