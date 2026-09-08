Consulta todas las fechas de descanso, puentes y periodos vacacionales del próximo ciclo escolar.

El calendario escolar 2026-2027 ya está definido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y contempla 185 días efectivos de clase para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Las clases comenzarán el lunes 31 de agosto de 2026 y concluirán el viernes 9 de julio de 2027.

Además de las vacaciones, el nuevo calendario contempla varios puentes y fines de semana largos, derivados de días de suspensión de labores, sesiones del Consejo Técnico Escolar y jornadas de registro de calificaciones.

Puedes revisar todas las fechas en el calendario escolar completo.

Días festivos y suspensiones de labores

Entre las fechas de suspensión de labores docentes que aparecen en el calendario escolar se encuentran:

Fecha Motivo Miércoles 16 de septiembre de 2026 Aniversario del inicio de la Independencia de México Lunes 2 de noviembre de 2026 Día de Muertos Lunes 16 de noviembre de 2026 Conmemoración de la Revolución Mexicana Viernes 25 de diciembre de 2026 Navidad Viernes 1 de enero de 2027 Año Nuevo Miércoles 6 de enero de 2027 Suspensión de labores docentes Lunes 1 de febrero de 2027 Conmemoración de la Constitución Lunes 15 de marzo de 2027 Natalicio de Benito Juárez Miércoles 5 de mayo de 2027 Aniversario de la Batalla de Puebla

La SEP señala oficialmente estas fechas como suspensiones de labores docentes. Algunas coinciden con periodos vacacionales, por lo que no necesariamente representan un puente adicional para los estudiantes.

Los ocho viernes de Consejo Técnico Escolar

Otro de los puntos que más impactará la organización familiar serán los viernes de Consejo Técnico Escolar (CTE). En estas jornadas los alumnos no tienen clases.

Las ocho sesiones ordinarias serán el 25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre de 2026, así como el 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027.

La SEP confirmó oficialmente estas ocho sesiones dentro del calendario 2026-2027.

También habrá dos grandes periodos de vacaciones

Además de los puentes, las familias deberán considerar los periodos de receso escolar.

Las vacaciones de invierno irán del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, y las clases se reanudan el 7 de enero.

Las vacaciones de Semana Santa comprenderán del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.

¿Cuándo empiezan y terminan las clases?

El ciclo escolar iniciará el lunes 31 de agosto de 2026 y concluirá el viernes 9 de julio de 2027, con un total de 185 días de clases para preescolar, primaria y secundaria.

Los fines de semana largos que conviene marcar

Las familias tendrán que considerar puentes por días festivos, ocho viernes de Consejo Técnico, jornadas de registro de calificaciones y los dos principales periodos vacacionales.

Destacan tres fines de semana largos de cuatro días: del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2026, del 13 al 16 de noviembre de 2026 y del 29 de enero al 1 de febrero de 2027.

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