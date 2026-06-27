Crédito, meses sin intereses y préstamos personales: así están pagando los mexicanos su experiencia en el Mundial 2026. Los boletos subieron hasta 584% respecto a Qatar.

La Copa Mundial FIFA 2026 llegó a México y con ella una realidad financiera que una encuesta de la firma de gestión de deuda Bravo dejó en números concretos: la mayoría de los aficionados mexicanos está recurriendo a tarjetas de crédito, préstamos personales o pagos a meses sin intereses para financiar su experiencia en el torneo.

De acuerdo con el sondeo, solo el 38% de los encuestados pagó sus gastos con tarjeta de débito, efectivo o ahorros programados. El restante 62% optó por alguna forma de financiamiento.

Cuánto cuesta asistir al Mundial y cómo lo están pagando

El costo estimado de asistir a un partido en el estadio —incluyendo boletos, transporte, hospedaje, alimentos y souvenirs— puede ubicarse entre 30,000 y 60,000 pesos por persona, según los datos de la firma Bravo.

Dentro del segmento que recurrió a financiamiento, la encuesta detalla tres perfiles:

31% utilizó su tarjeta de crédito para diferir el pago en mensualidades.

utilizó su tarjeta de crédito para diferir el pago en mensualidades. 25% pagó el total con tarjeta de crédito en una sola transacción, con la intención de liquidar el saldo en la próxima fecha de corte.

pagó el total con tarjeta de crédito en una sola transacción, con la intención de liquidar el saldo en la próxima fecha de corte. 6% solicitó un préstamo personal para cubrir los gastos.

El contexto explica en parte esa dependencia del crédito: los precios de los boletos se han disparado hasta un 584% en comparación con el Mundial de Qatar 2022. Un incremento de esa magnitud convierte la asistencia al estadio en un gasto que difícilmente puede absorberse de forma inmediata con ingresos ordinarios.

El riesgo financiero que reconocen los propios aficionados

El dato más revelador de la encuesta no es cuánto gastan los fans, sino qué tan conscientes son del riesgo que asumen. El 43% de los encuestados reconoció que existe una posibilidad real de generar nueva deuda como consecuencia de los gastos relacionados con el Mundial.

Ese riesgo se amplifica para quienes planean cruzar fronteras: el 55% de los encuestados indicó que tiene intención de viajar a Estados Unidos o Canadá para vivir partidos en vivo, lo que eleva considerablemente el costo total de la experiencia y la exposición crediticia.

Lo que gastan quienes se quedan en México

Para quienes decidieron vivir el torneo desde México —ya sea en casa, en restaurantes o en eventos locales— el gasto esperado también varía de forma significativa:

27% está dispuesto a gastar al menos 10,000 pesos para vivir el Mundial en su país.

está dispuesto a gastar al menos para vivir el Mundial en su país. 27% espera gastar entre 6,000 y 10,000 pesos .

espera gastar entre . 46% planea destinar entre 999 y 3,000 pesos a la experiencia.

"Dado que México es uno de los países sede, el torneo se vivirá con gran intensidad desde los hogares, restaurantes y eventos locales", señaló Bravo en su reporte.

El otro lado: casi la mitad ve una oportunidad de negocio

No todo el panorama financiero del Mundial apunta al gasto. El 48% de los encuestados indicó que planea aprovechar el torneo para generar ingresos adicionales, ya sea mediante oportunidades de negocio relacionadas con el evento o a través de empleos temporales que les permitan equilibrar sus finanzas frente al incremento de gastos.

Para ese segmento, el Mundial no es solo un evento que se consume: es también una ventana de oportunidad económica. Un punto que contrasta con la narrativa de gasto excesivo y deuda acumulada que domina el comportamiento del grupo mayoritario.

En cualquier caso, la combinación de boletos significativamente más caros que en ediciones anteriores, viajes internacionales y un contexto de financiamiento generalizado convierte al Mundial 2026 en un evento con consecuencias financieras que para muchos fans se extenderán varios meses más allá del pitazo final.