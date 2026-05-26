No tener registrada tu casa como domicilio fiscal ante el SAT puede invalidar todas las deducciones de home office. Así se hace correctamente.

Trabajar desde casa no es solo una forma de organizarse: también puede tener un efecto en tu declaración anual. El SAT permite a profesionistas independientes, freelancers y dueños de negocios deducir parte de los gastos de su vivienda cuando una zona específica se destina exclusivamente a la actividad económica.

El beneficio existe, pero no es automático. Hay una proporción que calcular, requisitos formales que cumplir y un error frecuente que puede invalidar toda la deducción antes de empezar.

Qué gastos de la vivienda sí puedes deducir

La deducción aplica sobre los gastos asociados al inmueble que se usan, al menos en parte, para generar ingresos. Los conceptos que la ley permite deducir proporcionalmente son:

Renta de la vivienda , si eres inquilino.

, si eres inquilino. Depreciación del inmueble , si eres propietario.

, si eres propietario. Predial y contribuciones locales.

y contribuciones locales. Mantenimiento y reparaciones del inmueble.

del inmueble. Algunos servicios básicos, bajo condiciones específicas.

La deducción no aplica sobre el total de cada gasto, sino únicamente sobre la fracción que corresponde al área utilizada para trabajar.

Cómo calcular la proporción deducible

El cálculo parte de una comparación simple: los metros cuadrados destinados a la actividad económica entre el total de metros cuadrados del inmueble. Si la casa tiene 250 m² y la oficina ocupa 50 m², la proporción deducible es del 20%. Ese porcentaje se aplica a cada gasto que beneficia al inmueble en general.

La zona designada como oficina debe usarse exclusivamente para actividades profesionales o empresariales. Un cuarto que también se usa como recámara o sala difícilmente sostiene una deducción ante una revisión del SAT.

El punto más discutido: luz, agua, gas e internet

La legislación fiscal no establece una regla clara sobre cómo tratar los servicios básicos cuando la casa se usa parcialmente como oficina. Ante esa ambigüedad, existen tres criterios que los contribuyentes suelen aplicar:

Deducir el total del servicio cuando se considera que es indispensable para generar ingresos. Es el criterio más agresivo y el más expuesto a cuestionamientos.

cuando se considera que es indispensable para generar ingresos. Es el criterio más agresivo y el más expuesto a cuestionamientos. Aplicar la proporción de metros cuadrados al gasto total del servicio. Es más defensible porque usa la misma lógica que el resto de los gastos del inmueble.

al gasto total del servicio. Es más defensible porque usa la misma lógica que el resto de los gastos del inmueble. Deducir únicamente el consumo identificable con el área de trabajo: líneas telefónicas exclusivas, medidores independientes o cualquier consumo que pueda comprobarse de forma separada. Es el criterio más sólido ante una revisión.

Para servicios como el internet, cuando se usa tanto para trabajo como para uso personal, lo más prudente es aplicar la proporción de metros cuadrados o documentar el porcentaje de uso profesional si es posible identificarlo.

Reparaciones y mantenimiento

Los gastos de pintura, impermeabilización o mantenimiento también pueden deducirse. El tratamiento depende del alcance del gasto:

Si el gasto corresponde exclusivamente al área de trabajo , puede deducirse al 100% .

, puede deducirse al . Si beneficia a toda la vivienda, se aplica la proporción de metros cuadrados que corresponde al espacio utilizado para actividades económicas.

Requisitos que el SAT exigirá si revisa

Para que estas deducciones sean válidas, deben cumplirse tres condiciones sin excepción:

Factura electrónica (CFDI) por cada gasto que se pretenda deducir.

por cada gasto que se pretenda deducir. Pago bancarizado —transferencia, tarjeta de crédito o débito— cuando el monto supere los $2,000 pesos . Pagos en efectivo por encima de ese umbral no son deducibles.

—transferencia, tarjeta de crédito o débito— cuando el monto supere los . Pagos en efectivo por encima de ese umbral no son deducibles. Relación directa con la generación de ingresos. El gasto debe ser indispensable para la actividad económica, no un gasto personal que se intenta convertir en deducción.

El error que invalida todo: el domicilio no registrado

El detalle que más contribuyentes pasan por alto es que la vivienda debe estar registrada ante el SAT como domicilio fiscal, sucursal o establecimiento del contribuyente. Si la dirección de la casa no aparece vinculada a la actividad económica en el RFC, la autoridad puede cuestionar que ahí se desarrolle realmente una actividad profesional o empresarial, y con eso desechar todas las deducciones relacionadas con ese inmueble.

Verificar y actualizar ese dato en el portal del SAT es el primer paso antes de intentar deducir cualquier gasto de la vivienda. Sin ese registro, el resto del análisis no tiene base.

Qué documentar para sostener la deducción

Tener las facturas en orden es necesario, pero no siempre suficiente. Si el SAT revisa las deducciones de home office, conviene tener también:

Un plano o medición que acredite los metros cuadrados del área destinada al trabajo.

Evidencia del uso profesional del espacio: fotografías, contratos con clientes, correspondencia comercial con esa dirección.

El papel de trabajo que muestra cómo se calculó la proporción aplicada a cada gasto.

La diferencia entre una deducción válida y un gasto rechazado no siempre está en si el gasto fue real: está en qué tan bien documentada está la relación entre ese gasto y la actividad que genera los ingresos declarados.