Ubica tu fecha de pago con la letra del apellido del titular de la tarjeta, conoce los montos bimestrales de secundaria y los pasos oficiales si el depósito no aparece.

La Beca Rita Cetina es el apoyo bimestral que el Gobierno de México entrega a las familias con hijas e hijos en secundaria pública. Como el dinero no llega a todos el mismo día, cada bimestre surgen las mismas dudas: cuándo me toca, cuánto debe caer y qué hago si la fecha pasó y la tarjeta sigue vacía.

Esta guía responde esas tres preguntas con base en lo que ha publicado la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y Programas para el Bienestar.

Cuánto se deposita por familia

El monto se calcula por familia, no por alumno. La base es de $1,900 pesos bimestrales cuando hay al menos una alumna o alumno inscrito en una secundaria pública. Por cada estudiante adicional de secundaria dentro de la misma familia se suman $700 pesos al mismo depósito.

Estudiantes de secundaria en la familia Depósito bimestral Uno $1,900 Dos $2,600 Tres $3,300

El pago llega a una sola Tarjeta del Banco del Bienestar, a nombre de la madre, el padre o la persona tutora que quedó registrada como titular. Se entregan cinco pagos por ciclo escolar, uno por bimestre, de septiembre-octubre a mayo-junio. En julio y agosto no hay depósito.

Cómo funciona el calendario por letra

Los depósitos se escalonan durante dos semanas según la primera letra del primer apellido del titular de la tarjeta. Aquí está la confusión más frecuente: la letra que cuenta no es la del estudiante, sino la de la persona adulta que cobra. Si la mamá se apellida Martínez y el hijo lleva primero el apellido del papá, la fecha que aplica es la de la M.

El orden de las letras se repite cada bimestre; lo que cambia son las fechas. Como referencia, así se repartió el pago de septiembre-octubre de 2026, el primero del ciclo escolar, de acuerdo con el comunicado de Programas para el Bienestar del 5 de octubre:

Primera letra del primer apellido del titular Fecha de depósito (octubre 2026) A, B Lunes 5 C Martes 6 D, E, F Miércoles 7 G Jueves 8 H, I, J, K, L Viernes 9 M Lunes 12 N, Ñ, O, P, Q Martes 13 R Miércoles 14 S Jueves 15 T, U, V, W, X, Y, Z Viernes 16

Las fechas del siguiente bimestre, noviembre-diciembre, todavía no han sido anunciadas. La Coordinación suele publicarlas pocos días antes de que arranque la dispersión. Para seguir cada bimestre sin tener que buscar el comunicado, puedes consultar el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina, donde se concentran las fechas por letra conforme se van confirmando.

Un detalle práctico: el depósito puede reflejarse en cualquier momento del día que te corresponde, no necesariamente temprano. Vale la pena esperar a que termine la jornada antes de preocuparse.

Qué hacer si no llega el depósito

Si tu fecha ya pasó y el dinero no aparece, hay un orden razonable para revisar antes de concluir que algo falló.

Primero, confirma que estás viendo la letra correcta. Vuelve a checar el primer apellido de quien es titular de la tarjeta, no el del alumno. Es la causa más común de falsa alarma.

Segundo, consulta el Buscador de Estatus en el sitio oficial gob.mx/becasbenitojuarez. Solo necesitas la CURP de la persona titular. Ahí verás si el pago del bimestre ya fue emitido y si existe alguna incidencia con el registro o con la tarjeta.

Tercero, revisa la tarjeta. Si la recibiste hace poco, asegúrate de que esté activada. Una tarjeta nueva no recibe depósitos hasta que se completa ese paso, y el primer pago tras la entrega del plástico no es inmediato.

Si todo lo anterior está en orden y el depósito sigue sin aparecer, comunícate a la Coordinación Nacional de Becas al teléfono 55 1162 0300, con atención de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00. Ten a la mano la CURP del titular y, si lo tienes, el folio de registro. También puedes acudir a la sede regional de la Coordinación en tu estado.

Que el pago no haya caído en la fecha de tu letra no significa que la beca se canceló. En bimestres anteriores, los retrasos puntuales se han resuelto con depósitos posteriores o acumulados. Lo importante es revisar el estatus y reportar por los canales oficiales en lugar de esperar al siguiente bimestre.

Familias que acaban de registrarse

El registro para nuevas familias del ciclo 2026-2027 estuvo abierto del 26 de octubre al 6 de noviembre en becaritacetina.gob.mx, con la Llave MX de la persona tutora. Quienes se inscribieron en este periodo no estaban en el calendario de octubre, que correspondió a familias ya incorporadas.

Para ellas, el camino es el mismo: el resultado del trámite aparece en el Buscador de Estatus, después se asigna la Tarjeta del Banco del Bienestar y, una vez activada, la familia entra al calendario por letra del bimestre que corresponda.