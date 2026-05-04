La reducción a 40 horas semanales ya es oficial en México. Cambian también las reglas de horas extra y desde 2027 será obligatorio el registro digital de jornada

El 1 de mayo de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que modifica la Ley Federal del Trabajo (LFT) para reducir la jornada laboral máxima semanal en México. El cambio más significativo: la jornada pasa de 48 a 40 horas semanales, con un periodo de transición que se extiende hasta 2030.

Durante esa transición, ninguna empresa podrá reducir salarios, sueldos ni prestaciones. Se trabaja menos tiempo, pero se paga lo mismo. Ese es el núcleo del reto operativo que la reforma impone a los empleadores.

Cómo será la reducción gradual

La jornada no baja a 40 horas de un solo golpe. La reforma establece una reducción progresiva que da margen a las empresas para reorganizar turnos, ajustar procesos y, en algunos casos, contratar personal adicional para sostener la productividad sin incrementar la carga individual de trabajo.

El plazo final es 2030, año en que la jornada máxima de 40 horas quedará plenamente vigente. Los decretos y disposiciones específicas de cada etapa irán marcando los umbrales intermedios aplicables en cada año del periodo de transición.

Nuevas reglas para las horas extra

La reforma no solo reduce la jornada ordinaria: también redefine las condiciones del tiempo extraordinario. Los nuevos límites son:

Máximo semanal: hasta 12 horas extraordinarias por semana.

hasta por semana. Máximo diario: hasta 4 horas extra por día , en un máximo de 4 días por semana.

hasta , en un máximo de 4 días por semana. Límite absoluto: la suma de jornada ordinaria y extraordinaria no puede exceder las 12 horas diarias en ningún caso.

El pago también cambia según el volumen de horas trabajadas. Las horas extra dentro del límite semanal permitido se pagan al doble. Las que superen ese umbral se pagan al triple. Este esquema se aplica de forma escalonada conforme avanza la transición hacia las 40 horas.

Registro electrónico de jornada desde 2027

Uno de los cambios con mayor impacto operativo para las empresas es la obligación de llevar un registro electrónico de la jornada laboral. A partir de 2027, los empleadores deberán documentar la hora de entrada y salida de cada trabajador, conservar esa información y ponerla a disposición de la autoridad cuando sea requerida.

El incumplimiento de esta obligación puede derivar en multas. Eso significa que las empresas tienen aproximadamente un año para implementar los sistemas o herramientas necesarias antes de que la obligación entre en vigor.

Qué implica esto para la operación diaria

La reforma combina tres elementos que, juntos, cambian la forma en que las empresas gestionan el tiempo de trabajo: menos horas ordinarias, límites más estrictos en el tiempo extraordinario y trazabilidad digital de la jornada. Ninguno de los tres opera de forma aislada.

Para los trabajadores, la reforma representa mejores condiciones en papel, pero su impacto real dependerá de cómo cada empresa implemente los ajustes: si reorganiza turnos de forma eficiente, si evita presionar hacia horas extra para compensar la reducción o si el registro electrónico efectivamente se usa para proteger los derechos laborales y no solo como un trámite administrativo.

Para los empleadores, el reto inmediato es calcular cuánto cuesta el ajuste en términos de nómina, productividad y cumplimiento. Las empresas que ya tienen procesos automatizados o mayor flexibilidad en sus esquemas de trabajo tendrán una transición más manejable que aquellas con operaciones intensivas en mano de obra y horarios rígidos.

El registro electrónico obligatorio desde 2027 agrega una capa adicional: no basta con ajustar los horarios en papel, sino documentarlo de forma verificable y sistemática. Las áreas de recursos humanos y de tecnología tendrán que coordinarse para implementar esa obligación antes de que la autoridad empiece a exigirla.