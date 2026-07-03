Hacienda reportó un déficit presupuestario 266 mil millones menor a lo previsto a mayo 2026. El IVA y el IEPS crecieron, pero el ISR cayó 5.8% real anual.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó el 30 de junio de 2026 el Comunicado No. 57 con los resultados de las finanzas públicas y la deuda pública al cierre de mayo. El reporte muestra un desempeño fiscal mejor al programado, con un déficit presupuestario 266 mil millones de pesos por debajo de lo previsto y un balance primario que cerró en superávit.

Los ingresos: IVA e IEPS arriba, ISR a la baja

La recaudación tributaria mostró un comportamiento mixto. Los impuestos al consumo avanzaron; el impuesto a la renta cayó.

IVA: creció 3.3% real anual en el periodo enero-mayo, favorecido por el dinamismo del consumo interno y el fortalecimiento de las acciones de fiscalización. En mayo específicamente el crecimiento fue de 16.6%. Frente al programa, este rubro superó la meta en 48 mil millones de pesos en el acumulado.

IEPS: la recaudación total creció 6.9% real anual. El componente distinto de combustibles —tabacos, bebidas saborizadas y otros productos— aumentó 9.3% real, el mayor crecimiento para el periodo enero-mayo desde 2017. La parte correspondiente a combustibles creció 5.4% en el acumulado, aunque en mayo retrocedió 27.6% por la aplicación de estímulos al precio de gasolinas y diésel.

Impuestos a las importaciones: alcanzaron un máximo histórico para el periodo enero-mayo en términos reales y crecieron 3.1% real anual, apoyados por las actualizaciones en materia comercial. Sin embargo, quedaron 26 mil millones de pesos por debajo del programa, debido a que el menor tipo de cambio redujo la valuación en moneda nacional de los bienes importados.

ISR: fue el contrapeso. La recaudación cayó 5.8% real anual, por menores pagos asociados con las declaraciones anuales de personas morales y físicas. La reducción se mitigó parcialmente con un mayor desempeño en la recaudación por sueldos y salarios, en un contexto de incrementos en salarios reales y resiliencia del empleo formal.

Ingresos petroleros y no tributarios

Los ingresos petroleros crecieron 10.9% real en mayo, favorecidos por mayores precios internacionales. En el acumulado enero-mayo, sin embargo, cayeron 3.2% real por el efecto de la apreciación cambiaria —que reduce la valuación en pesos de las ventas de hidrocarburos— y por el comportamiento de la plataforma de exportación.

Los ingresos no tributarios superaron el programa en 30 mil millones de pesos, impulsados principalmente por mayores aprovechamientos (+27 mil millones) y derechos (+5 mil millones), que compensaron con holgura los menores ingresos por productos (-2 mil millones).

El gasto: desarrollo social arriba, operación a la baja

En materia de gasto, el reporte muestra dos movimientos en sentido opuesto que reflejan la orientación de la política fiscal del gobierno.

El gasto en desarrollo social creció 13.1% real anual, por encima del crecimiento promedio de la última década. En mayo específicamente el aumento fue de 21.1%. Los rubros con mayor incremento en el periodo enero-mayo fueron educación (+21%), salud (+20.9%), protección social (+8.6%) y vivienda (+3.9%). La inversión en salud se triplicó en términos reales frente a 2025.

En contraste, el gasto de operación distinto de servicios personales disminuyó 8.1% real anual, en línea con la estrategia de eficiencia administrativa y simplificación de procesos.

Las participaciones a entidades federativas y municipios cayeron 3% real anual, como consecuencia directa de la reducción de 3.1% en la recaudación federal participable.

Los balances fiscales al cierre de mayo

Indicador Resultado Vs. programa Déficit presupuestario — −266 mil mdp vs. lo previsto Balance primario presupuestario Superávit de 15 mil mdp Vs. déficit programado RFSP (Requerimientos Financieros del Sector Público) 528 mil mdp En línea con metas del Congreso Costo financiero de la deuda −9.6% real anual −86 mil mdp vs. programa

La deuda: niveles y composición

Indicador de deuda Cifra Deuda neta del gobierno federal 47.4% del PIB SHRFSP (Saldo Histórico de RFSP) 50.6% del PIB Composición predominante Moneda nacional, tasa fija, largo plazo Agencias calificadoras con grado de inversión 8 de 8

La composición de la deuda es un elemento relevante del reporte: la alta participación de instrumentos en moneda nacional, a tasa fija y de largo plazo reduce los riesgos de refinanciamiento y la exposición a variaciones cambiarias. La caída de 9.6% real en el costo financiero refleja una estrategia de refinanciamiento que mejoró el perfil de vencimientos y generó ahorros en un contexto de volatilidad en mercados internacionales.

Las operaciones de deuda más relevantes del periodo

En el mercado interno se realizaron dos operaciones destacadas. El 28 de mayo se colocó una nueva referencia de Udibonos a 20 años por 9 mil millones de pesos con vencimiento en 2047, con una demanda de 15 mil millones —1.7 veces el monto ofrecido. Al día siguiente, el 29 de mayo, se ejecutó una operación de refinanciamiento por 212 mil millones de pesos mediante recompra e intercambio de valores gubernamentales, que extendió en 3.6 años el plazo promedio de la deuda refinanciada.

También se realizó la segunda colocación simultánea del año de Bondes G y Bonos S por 35 mil millones de pesos, con una demanda de 92 mil millones, 2.6 veces el monto colocado. Ambas operaciones se realizaron conforme al Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible.

No se realizaron operaciones en mercados internacionales de deuda en el periodo, en línea con la política de emitir financiamiento externo únicamente en condiciones favorables de mercado.

Las calificadoras y la perspectiva externa

México mantiene el grado de inversión con las ocho agencias calificadoras que evalúan su deuda soberana. En el periodo, S&P Global Ratings y R&I ratificaron la calificación vigente. El movimiento más significativo fue el de Moody's, que ajustó la calificación y mejoró la perspectiva de negativa a estable.

Las agencias destacaron la fortaleza del marco macroeconómico, la estabilidad del sistema financiero, la resiliencia de la economía mexicana y el compromiso del gobierno federal con la normalización fiscal y la sostenibilidad de la deuda pública.