Revisa las fechas clave, el plazo de 15 días para el formulario de pago y los supuestos que excluyen a un contribuyente antes de presentar tu solicitud al SAT.

La Ley de Ingresos de la Federación para 2027 trae de vuelta un programa que los contribuyentes con adeudos ante el SAT conocen bien: un estímulo fiscal de 100% sobre multas, recargos y gastos de ejecución. Está en el Transitorio Vigésimo Primero del decreto publicado en el DOF el 13 de noviembre y alcanza créditos fiscales de 2025 y de años anteriores.

Conviene entender de entrada qué no es. No es una condonación del impuesto. Quien se acoge debe pagar la contribución omitida, y lo que desaparece son los accesorios que se acumularon por no haberla cubierto a tiempo. Así lo explicó en la discusión de Diputados el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, al defender el programa.

Qué se reduce y cuánto

Concepto del adeudo Estímulo Multas 100% Recargos 100% Gastos de ejecución 100% Crédito formado solo por multas de obligaciones distintas a las de pago 90% de la multa, si se cumple la obligación omitida Contribución omitida (el impuesto o derecho que originó el adeudo) Se paga completa

El supuesto de 90% es para créditos que se componen únicamente de multas por incumplir obligaciones que no consisten en pagar, como presentar una declaración informativa o un aviso. Para obtenerlo, el contribuyente tiene que cumplir además la obligación que había omitido.

Quién puede acogerse

El estímulo aplica a personas físicas y morales con adeudos del ejercicio fiscal 2025 o anteriores. Es una diferencia relevante frente al programa de 2026, que llegaba hasta 2024. Un crédito de 2025 que no cupo en aquella edición sí entra en esta.

La versión que votó la Cámara de Diputados el 14 de octubre también cambió el perfil del programa. Una reserva retiró el límite de 300 millones de pesos de ingresos que tenía la edición de 2026, de modo que ya no se restringe a contribuyentes de menor tamaño.

Quién queda fuera

No pueden aprovechar el estímulo los contribuyentes que tengan orden de aprehensión, vinculación a proceso o sentencia por delito fiscal. Tampoco quienes estén comprendidos en los listados o resoluciones previstos en los artículos 49 Bis, 69-B y 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación.

Es una revisión que conviene hacer antes de cualquier trámite. Un contribuyente que pague esperando el beneficio y después descubra que estaba en alguno de esos supuestos habría cubierto el adeudo sin el descuento.

Fechas y pasos del trámite

Etapa Plazo o efecto Solicitud ante el SAT A más tardar el 31 de octubre de 2027 Efecto de presentar la solicitud Suspende el procedimiento administrativo de ejecución, sin necesidad de garantizar el interés fiscal Obtención del formulario de pago 15 días naturales Pago con el formulario Otros 15 días naturales Fecha tope del pago 31 de diciembre de 2027, en una sola exhibición

El pago es en una sola exhibición. El programa no contempla parcialidades, así que quien tenga un adeudo grande debe planear la liquidez con tiempo. La suspensión del cobro coactivo, en cambio, funciona como un respiro: desde que se presenta la solicitud, el SAT no puede seguir con embargos u otros actos de ejecución sobre ese crédito mientras corre el trámite.

Tampoco se puede cubrir el adeudo en especie ni mediante compensación. Y el estímulo en sí no se considera ingreso acumulable para efectos del ISR, lo que evita que la reducción de multas y recargos genere un impuesto nuevo.

Frente al programa de 2026

Aspecto Edición 2026 Edición 2027 Ejercicios cubiertos 2024 y anteriores 2025 y anteriores Límite de ingresos 300 millones de pesos Sin límite, tras la reserva aprobada en Diputados Solicitud en créditos firmes Hasta el 31 de octubre de 2026 Hasta el 31 de octubre de 2027

Lo que falta por ver

La ley fija el beneficio, los plazos y las exclusiones, pero no detalla cómo se capturará la solicitud. En 2026 el SAT habilitó en su Oficina Virtual una opción para aplicar el estímulo de la Ley de Ingresos, y habrá que ver si repite el mecanismo o publica uno distinto antes de que abra el trámite.

El resto de las reglas de la Ley de Ingresos 2027 que afectan a contribuyentes, como recargos, retención de intereses y estímulos sectoriales, las explicamos en esta nota.