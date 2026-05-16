El Mundial de 2026 no es un Mundial cualquiera para México. Será la primera vez en la historia que un país albergará tres Copas del Mundo, tras las legendarias ediciones de 1970 y 1986, y el Estadio Banorte —el antiguo y mítico Coloso de Santa Úrsula— se convertirá en el único monumento del planeta en ser escenario de tres inauguraciones mundiales. El torneo comienza el 11 de junio de 2026 con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, y concluye el 19 de julio con la gran final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Además, será la edición más grande de la historia: 48 equipos, 104 partidos y tres países anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá), con 13 encuentros disputados en territorio mexicano.

Con una fiesta como un viaje a la esquina, la pregunta que todo aficionado se hace es inevitable: ¿dónde y cómo se ven todos los partidos sin que su bolsillo termine eliminado en la fase de grupos? En esta guía explicamos, en detalle, todos los canales de transmisión oficiales en México y, para que quienes también quieran seguir los precios, mercados y predicciones durante el torneo, el contexto pueda servir como punto de partida para analizar los sitios de apuestas del Mundial México 2026. Sobre todo, te brindamos asesoría 100% legal para seguir gratis, incluso aquellos partidos que no se transmiten por televisión abierta.

El panorama en México: tres rutas principales

A diferencia de otros países de la región, en México la cobertura del Mundial de 2026 es muy concentrada. Básicamente, hay tres maneras de seguir el torneo: la televisión abierta gratuita, la plataforma de streaming ViX con su plan especial y los convenios con compañías de telecomunicaciones. Veamos cada una.

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1. Televisión abierta y gratuita: TV Azteca y TUDN

Los derechos de transmisión del Mundial en México pertenecen a los gigantes TelevisaUnivisión (TUDN) y TV Azteca . Ambas cadenas confirman que parte del torneo se puede ver completamente gratis mediante señal abierta, la cual se puede captar con una simple antena digital sin pagar ninguna suscripción.

Sin embargo, hay un punto clave que debe quedar muy claro: de los 104 partidos del Mundial, solo 32 se transmitirán por televisión abierta en México. No se trata del torneo completo, pero tampoco es un detalle menor, ya que estos 32 encuentros incluyen lo más importante para el público local.

La gran noticia para el hincha mexicano es que todos los partidos de la Selección Mexicana estarán disponibles gratuitamente a partir de la fecha de apertura, más allá de la inauguración y la final. Incluso algunos partidos de la fase eliminatoria podrán ser gratuitos, dependiendo de tu interés en llegar a la fase de grupos. En la práctica, esto significa que si tu prioridad es seguir a México y los grandes momentos del torneo, la televisión abierta podría ser suficiente.

Los canales y las plataformas de hormigón son:

TV Azteca: confirmó 32 partidos gratuitos, incluidos los de México, a través de Azteca 7 y Azteca Uno, además de la aplicación TV Azteca Deportes y el sitio web de Azteca Deportes.

TUDN / TelevisaUnivisión: utilizará señales como Canal 5, Canal 9 y Las Estrellas para transmitir parte del torneo, con cobertura digital adicional en su aplicación y sitio web.

Antes de cada partido, es recomendable revisar el programa, ya que el canal de la reunión puede variar de un día para otro.

2. ViX Premium y la "Copa del Mundo 2026": el torneo completo

Aquí radica la diferencia con respecto a Mundiales anteriores. La transmisión ha cambiado para siempre: ViX aún posee los derechos de streaming y es el único lugar donde se puede ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 completa en México . Ninguna otra plataforma de streaming en el país ofrecerá este paquete.

El acceso a 104 fiestas en Viena está incluido automáticamente con cualquier suscripción. Funciona a través de "World Cup 2026" , un complemento específico que se añade a la suscripción ViX Premium. Estos son los precios indicados (en pesos mexicanos, sujetos a tipos de cambio y promociones que varían constantemente):

Suscriptor Premium Mensual: debes añadir el Pase Mundial a tu suscripción. El precio oficial del país es de 999 pesos, pero ViX ha mantenido promociones por tiempo limitado a un precio mucho menor (alrededor de 799 pesos por adelantado, con cierres de cupo que se están extendiendo). El precio tiende a subir a medida que se acerca el torneo.

Suscriptores Premium anuales o nuevos clientes: el plan anual cuesta aproximadamente 1.499 pesos e incluye 104 fiestas del Mundial más todo el contenido premium de ViX, sin necesidad de comprar el paquete por separado.

Si tienes ViX Premium con pago anual, el contenido del Mundial 2026 está incluido sin coste adicional. Si te encuentras en esta situación, no te preocupes: tienes asegurado el Mundial completo.

Hay condiciones importantes que debes conocer antes de pagar. El pase es válido del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y luego caduca automáticamente. Debes mantener una suscripción ViX Premium activa durante todo este periodo. Un detalle crucial: todas las compras son definitivas y no reembolsables , incluso si cancelas la suscripción o adquieres posteriormente un plan anual que incluya este contenido. Por lo tanto, te recomendamos leer detenidamente los términos y condiciones antes de contratarlo.

3. Izzi y otras telecomunicaciones: el vínculo que muchos ignoran

ViX se ha aliado con compañías de telecomunicaciones, y esto es muy relevante . Si eres cliente de izzi, es muy probable que ya tengas gran parte del camino recorrido: en muchos casos, solo necesitas activar el suplemento Globalist desde tu cuenta, sin tener que pagar la tarifa completa por separado. Antes de gastar dinero directamente en ViX, revisa los beneficios que ofrece tu paquete izzi: podrías estar a un clic de tener el Mundial sin gastar demasiado.

Cómo seguir gratis y legalmente a partidos que NO se emiten en televisión abierta.

Esta es la sección que más te interesa. Open Television ofrece 32 eventos gratuitos, pero hay más de 70 que, en principio, solo están disponibles en ViX de pago. ¿Existen maneras legales de verlos sin pagar (o sin gastar más)? Sí, varias. Ninguna de las siguientes recomendaciones implica piratería, anuncios clandestinos ni sitios ilegales: todas son herramientas oficiales o promociones legítimas.

1. Acepte que TODOS los Tripartitos son libres

El consejo más obvio y valioso: si tu principal interés es la Selección Mexicana, no necesitas pagar nada. Todos los partidos de México en el Mundial 2026 se transmiten por televisión abierta. Si a esto le sumas la inauguración, la final y los partidos eliminatorios que se transmiten a medida que avanza el Tri, tendrás la emoción del torneo sin gastar mucho dinero. Planifica tu Mundial en torno a estos 32 partidos gratuitos antes de pensar en pagar.

2. Las aplicaciones y sitios web de Azteca Deportes y TUDN

Las fiestas de televisión al aire libre se transmiten por televisión: TV Azteca también las ofrece en la app de TV Azteca Deportes y en su sitio web, y TUDN reproduce parte de su cobertura en su app y página. Esto permite ver estos encuentros gratis y de forma totalmente legal desde tu celular, tableta o computadora, sin necesidad de contratar servicios de streaming de pago. Ideal para verlos en el trabajo, en el transporte o cuando no tienes acceso a una red de telecomunicaciones.

3. Comprueba las ventajas de izzi y otros operadores.

Como ya mencionamos, Izzi tiene una relación con ViX. Pero no te quedes ahí: verifica qué servicios incluye tu plan de telefonía móvil, internet o televisión de pago con cualquier operador. Muchas compañías añaden suscripciones de streaming a sus paquetes sin costo adicional. A menudo, te das cuenta de que pagas por un servicio que incluye ViX Premium sin saberlo. Accede al portal de tu operador en la aplicación y revísalo antes de contratar cualquier servicio por separado.

4. Comparte una suscripción a ViX Premium desde casa.

Una suscripción a ViX Premium con Pase Mundial se puede usar en diferentes dispositivos del mismo hogar según los términos del servicio. Organizar la visualización con familiares o personas que viven contigo y que pagan por la plataforma es totalmente legal y comparten el costo. No se trata solo de que proporcionar credenciales fuera un problema del hogar —algo que las plataformas restringen—, sino que podemos ver juntos en casa que un miembro de tu contrato es perfectamente válido.

5. Contrato anual si de todas formas planeas pagar a ViX.

Si deseas contratar ViX Premium, puedes hacerlo anualmente: este precio incluye el acceso al contenido del Mundial, lo que en la práctica significa "Gratis en todo el mundo" para cada país. Es la forma más inteligente de evitar pagar el suplemento. Un consejo valioso: contrata con antelación, ya que las promociones cambian con frecuencia y el precio suele subir a medida que se acerca el 11 de junio.

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6. Pantallas públicas, festivales de fans y locales con licencia.

Durante un Mundial en casa, México se llena de fiestas oficiales para los aficionados, plazas públicas con pantallas gigantes y bares y restaurantes que pagan licencias comerciales para transmitir los partidos. Ver el partido como público no requiere inscripción y, sobre todo, te brinda la atmósfera colectiva que hace que un Mundial sea inolvidable. Mantente al tanto de los comunicados de tu municipio y de los espacios públicos durante las semanas previas.

México vivirá un Mundial histórico, como anfitrión por tercera vez y con el Estadio Banorte como escenario. La estrategia legal y económica más sensata es clara: aprovechar las 32 transmisiones gratuitas de TV abierta —que incluyen toda la Selección Mexicana , la inauguración y la final—, complementarlo con las aplicaciones gratuitas de Azteca Deportes y TUDN, revisar tu plan de izzi o tu operador que te da acceso a ViX, y solo si quieres el torneo completo, contratar el plan Mundial 2026 o el plan anual ViX Premium lo antes posible, mientras los precios estén en oferta. Con esta combinación, prácticamente cualquier aficionado puede vivir 39 días de fútbol sin la presunción de ser el primero eliminado del torneo.