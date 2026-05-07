El ajuste mensual del subsidio para el empleo no es un trámite opcional: es un requisito para que la nómina sea deducible

Desde el 1° de mayo de 2024, el subsidio para el empleo opera bajo un esquema distinto al que rigió durante más de una década. El Decreto publicado en esa fecha en el Diario Oficial de la Federación reemplazó el modelo de 2013 con una nueva fórmula de cálculo vinculada a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y un tope mensual uniforme que obliga a revisar cómo se está aplicando el subsidio en cada nómina.

Para 2026, ese tope es el resultado de multiplicar el valor mensual vigente de la UMA por 15.02%. Si el sistema de nómina no verifica ese límite al cierre de cada mes, la empresa puede estar otorgando subsidios incorrectos —y poniendo en riesgo la deducibilidad de sus erogaciones laborales.

Qué cambió respecto al esquema anterior

El subsidio para el empleo de 2013 operaba con una tabla basada en ingresos mensuales que no exigía una validación del monto total frente a un límite fijo. Cada periodo se calculaba de forma relativamente independiente.

El SE 2024 cambia esa lógica. Ahora existe un tope mensual absoluto definido en el propio Decreto, que aplica independientemente de si el pago de salarios se realiza semanal, quincenal o mensualmente. Cuando los pagos son por periodos menores al mes, el subsidio otorgado en cada periodo no puede superar, al acumularlo, ese límite mensual máximo.

El porcentaje ha ido ajustándose: fue de 11.82% en 2024, subió a 13.8% en 2025 y llega a 15.02% en 2026, siempre multiplicado por el valor mensual de la UMA vigente.

Por qué el ajuste mensual es obligatorio

Una de las dudas más frecuentes en las áreas de nómina es si verificar ese tope mensual es opcional o mandatorio. La respuesta está en el Artículo 27, fracción V de la Ley del ISR, que condiciona la deducción de las erogaciones laborales al cumplimiento de las disposiciones que regulen el subsidio para el empleo.

En términos directos: si el patrón no aplica correctamente el subsidio —incluyendo la verificación del límite mensual acumulado—, las remuneraciones pagadas a los trabajadores pueden perder su carácter de deducibles para el ISR. No se trata de una recomendación técnica; es una condición legal para que la nómina sea fiscalmente válida.

Aplicar el subsidio proporcional por semana o quincena sin verificar el acumulado mensual no es suficiente. Si al sumar los subsidios otorgados durante el mes se supera el tope, debe realizarse un ajuste en el último periodo del mes para corregir la diferencia.

Qué debe actualizar tu sistema de nómina

La correcta aplicación del SE 2024 exige que los sistemas de nómina incorporen al menos tres funciones que antes no eran necesarias:

Acumulación mensual del subsidio por trabajador: el sistema debe llevar un registro del subsidio otorgado en cada periodo del mes, no solo calcular el de cada pago por separado.

el sistema debe llevar un registro del subsidio otorgado en cada periodo del mes, no solo calcular el de cada pago por separado. Verificación del tope mensual: al procesar el último periodo del mes, el sistema debe comparar el acumulado contra el límite correspondiente a ese año (UMA mensual × 15.02% para 2026).

al procesar el último periodo del mes, el sistema debe comparar el acumulado contra el límite correspondiente a ese año (UMA mensual × 15.02% para 2026). Ajuste automático cuando se supera el límite: si el acumulado excede el tope, el subsidio del último periodo debe reducirse para que el total mensual no rebase el máximo permitido.

Un sistema que no realiza esas tres operaciones de forma integrada está generando un riesgo fiscal que puede no ser visible hasta una revisión del SAT.

Qué hacer para corregir la aplicación

Paso 1: Verifica que tu sistema tenga configurado el parámetro 2026.

El porcentaje aplicable cambia cada año. Si el sistema sigue usando el 13.8% de 2025 o el 11.82% de 2024, el tope está mal calculado y los ajustes que se estén haciendo son incorrectos.

Paso 2: Revisa los meses ya procesados en 2026.

Si el ajuste mensual no se ha estado aplicando correctamente desde enero, conviene identificar qué trabajadores han recibido subsidio por encima del límite y evaluar si corresponde hacer correcciones en declaraciones o pagos provisionales.

Paso 3: Capacita al equipo de nómina en la mecánica del SE 2024.

La diferencia entre el esquema anterior y el actual no es intuitiva. El personal que procesa la nómina necesita entender por qué el cálculo semanal o quincenal no es suficiente y qué verificación adicional debe hacerse al cerrar cada mes.

Paso 4: Establece controles mensuales para trabajadores en el límite.

Algunos perfiles salariales están más cerca del tope que otros. Identificarlos con anticipación y monitorearlos cada mes reduce el margen de error y evita ajustes de último momento que pueden complicar el procesamiento del periodo.

La correcta aplicación del subsidio para el empleo no es solo una obligación del área de nómina: es un punto de intersección entre la operación laboral y el cumplimiento fiscal que involucra también a las áreas contable y legal de la empresa.