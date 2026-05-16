Los créditos fiscales del IMSS ahora incluyen más detalle: número, periodo, importe omitido y sanción aplicable. Así cambia el proceso con el SUA 3.71

La actualización 3.71 del Sistema Único de Autodeterminación (SUA) no solo trae cambios operativos en el cálculo de cuotas y descuentos: también ajusta los costos que enfrentan las empresas cuando incumplen sus obligaciones con el IMSS. Los nuevos parámetros están alineados con la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 y aplican a partir del segundo bimestre del año.

Para los responsables de nómina y seguridad social, conocer estos ajustes con anticipación es la diferencia entre absorber un costo evitable o descubrirlo hasta que llega el crédito fiscal.

Honorarios de notificación actualizados

Cuando el IMSS notifica formalmente un adeudo, el proceso tiene un costo que se traslada al patrón en forma de honorarios de notificación. Con la versión 3.71 del SUA, esos honorarios se actualizaron conforme a los montos establecidos en la Resolución Miscelánea Fiscal 2026.

El ajuste no es discrecional: el sistema los aplica automáticamente a partir del segundo bimestre, lo que significa que cualquier proceso de notificación en curso o por iniciarse ya opera con los nuevos importes, independientemente de si la empresa estaba al tanto del cambio.

Multas que pueden alcanzar el 40% del adeudo

El SUA 3.71 también refuerza el cálculo de pagos extemporáneos y diferencias. Cuando se detectan cuotas omitidas, el sistema determina tres conceptos de forma más clara y estructurada:

Cuotas omitidas: el importe original no enterado en tiempo.

el importe original no enterado en tiempo. Recargos: el costo financiero por el tiempo transcurrido desde que debió pagarse.

el costo financiero por el tiempo transcurrido desde que debió pagarse. Multas: la sanción por incumplimiento, que en los casos más severos puede alcanzar hasta el 40% del monto no pagado.

Esa cifra no es teórica. Las multas del IMSS se calculan sobre el importe omitido y escalan según la gravedad y la reincidencia del incumplimiento. Un adeudo que se deja acumular sin atender puede convertirse rápidamente en un crédito fiscal significativamente mayor al monto original.

Más detalle en los créditos fiscales

Otro cambio que trae la versión 3.71 es la mayor precisión en la información que acompaña a cada crédito fiscal notificado. Los documentos ahora incluyen de forma más clara:

Número de crédito asignado por la autoridad.

asignado por la autoridad. Periodo al que corresponde el adeudo.

al que corresponde el adeudo. Importe omitido desglosado por concepto.

desglosado por concepto. Sanciones aplicables con su cálculo detallado.

Ese nivel de detalle facilita la ejecución del cobro por parte del IMSS, pero también le da a la empresa más elementos para revisar si el crédito está correctamente determinado y, en su caso, promover una aclaración.

Qué implica esto para la operación diaria

Los ajustes del SUA 3.71 en materia de honorarios y multas tienen un mensaje de fondo claro: el costo de incumplir con las cuotas de seguridad social sigue aumentando. No solo por el efecto acumulativo de recargos y multas, sino porque la autoridad ahora tiene un sistema más preciso para documentar, calcular y ejecutar esos cobros.

Para las empresas, la respuesta práctica es reforzar los controles de pago bimestral y verificar que el software de nómina esté correctamente actualizado a la versión 3.71. Un pago extemporáneo que en el pasado podía corregirse con relativa rapidez ahora llega acompañado de un expediente más detallado y de costos adicionales que se acumulan desde el primer día de retraso.