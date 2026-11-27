Gasolineras y casetas de peaje son las primeras actividades que Hacienda identifica para transitar al uso exclusivo de pagos digitales y electrónicos.

Hacienda ya dio el primer paso para que el efectivo deje de ser una forma de pago en dos actividades: la venta de gasolinas y diésel al público, y el cobro de peajes en carreteras. Así lo establece el acuerdo 177/2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Todavía no significa que mañana te nieguen un billete en la bomba o en la caseta: faltan las reglas que fijarán condiciones y plazos.

¿Qué determinó Hacienda?

El acuerdo identifica dos sectores estratégicos y una actividad relevante en cada uno:

Sector Actividad relevante Objetivo que señala Hacienda Hidrocarburos Venta al público de gasolinas y diésel en estaciones de servicio Mejorar la trazabilidad de las operaciones y ayudar a detectar la comercialización ilícita de combustibles Infraestructura, comunicaciones y transportes Cobro de peajes en carreteras Agilizar el paso por las casetas y reducir filas y tiempos de espera

Sobre las casetas, el acuerdo retoma un estudio del Instituto Mexicano del Transporte en la plaza de cobro de Palmillas, en la autopista México-Querétaro. En un escenario de cobro completamente manual, el tiempo promedio de demora pasó de 2.40 a 14.72 minutos.

¿En qué ley se apoya el acuerdo?

El acuerdo deriva de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada en el DOF el 4 de noviembre de 2026 y vigente desde el día siguiente. Su artículo 13 faculta a Hacienda para determinar los sectores estratégicos y las actividades relevantes en los que aceptar medios de pago digitales y electrónicos podrá ser la única forma de pago. La ley le dio 15 días hábiles para hacer esa primera determinación, y el acuerdo 177/2026 es el resultado.

¿Qué medios de pago contempla?

La ley no se limita a las tarjetas bancarias. Entre los medios de pago digitales y electrónicos que considera están:

Tarjetas de crédito y débito.

Códigos QR.

Dispositivos NFC, que permiten pagar acercando un dispositivo a una terminal.

Transferencias electrónicas de fondos.

Domiciliación bancaria.

Otros dispositivos, tarjetas o interfaces que reconozcan las autoridades competentes.

¿Ya dejaron de aceptar efectivo las gasolineras y las casetas?

No. Publicar el acuerdo no hace obligatorio el pago digital de inmediato. Primero deben emitirse las disposiciones administrativas de cada sector, y estas fijarán cuándo y cómo se sustituye el efectivo. El proceso va así:

Paso Qué ocurre Estado 1 Se publica la Ley de Economía Digital (4 de noviembre de 2026) Cumplido 2 Hacienda determina los sectores y actividades (acuerdo 177/2026) Cumplido 3 Las autoridades de cada sector emiten disposiciones con condiciones y plazos, dentro de 15 días hábiles desde la publicación del acuerdo Pendiente 4 Se aplican los mecanismos y plazos de sustitución gradual del efectivo Por definir

¿Qué tendrán que definir las autoridades?

Las disposiciones de cada sector deberán establecer:

Las condiciones y requisitos para recibir pagos digitales.

Las obligaciones que deberán cumplir las empresas y concesionarias.

Los mecanismos y plazos para sustituir gradualmente los pagos en efectivo.

Las especificaciones aplicables en caso de contingencias.

El acuerdo aplica en todo el territorio nacional a los proveedores, permisionarios, concesionarios y demás prestadores de servicios que realicen estas actividades.

¿Qué conviene revisar si operas una estación de servicio o transportas mercancías?

Mientras salen las reglas, conviene estar atento a los requisitos de terminales y a los plazos que se publiquen para tu sector. La trazabilidad de las ventas de combustible ya aparece también en otras medidas de la reforma fiscal: te la explicamos en IEPS en gasolinas: el SAT revisará tus litros vendidos y comprados. Si usas diésel en tu negocio, revisa también cómo queda el estímulo en ¿Usas diésel en tu negocio? Así queda el estímulo del IEPS en 2027.