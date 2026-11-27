Hacienda ya dio el primer paso para que el efectivo deje de ser una forma de pago en dos actividades: la venta de gasolinas y diésel al público, y el cobro de peajes en carreteras. Así lo establece el acuerdo 177/2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Todavía no significa que mañana te nieguen un billete en la bomba o en la caseta: faltan las reglas que fijarán condiciones y plazos.
¿Qué determinó Hacienda?
El acuerdo identifica dos sectores estratégicos y una actividad relevante en cada uno:
|Sector
|Actividad relevante
|Objetivo que señala Hacienda
|Hidrocarburos
|Venta al público de gasolinas y diésel en estaciones de servicio
|Mejorar la trazabilidad de las operaciones y ayudar a detectar la comercialización ilícita de combustibles
|Infraestructura, comunicaciones y transportes
|Cobro de peajes en carreteras
|Agilizar el paso por las casetas y reducir filas y tiempos de espera
Sobre las casetas, el acuerdo retoma un estudio del Instituto Mexicano del Transporte en la plaza de cobro de Palmillas, en la autopista México-Querétaro. En un escenario de cobro completamente manual, el tiempo promedio de demora pasó de 2.40 a 14.72 minutos.
¿En qué ley se apoya el acuerdo?
El acuerdo deriva de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada en el DOF el 4 de noviembre de 2026 y vigente desde el día siguiente. Su artículo 13 faculta a Hacienda para determinar los sectores estratégicos y las actividades relevantes en los que aceptar medios de pago digitales y electrónicos podrá ser la única forma de pago. La ley le dio 15 días hábiles para hacer esa primera determinación, y el acuerdo 177/2026 es el resultado.
¿Qué medios de pago contempla?
La ley no se limita a las tarjetas bancarias. Entre los medios de pago digitales y electrónicos que considera están:
- Tarjetas de crédito y débito.
- Códigos QR.
- Dispositivos NFC, que permiten pagar acercando un dispositivo a una terminal.
- Transferencias electrónicas de fondos.
- Domiciliación bancaria.
- Otros dispositivos, tarjetas o interfaces que reconozcan las autoridades competentes.
¿Ya dejaron de aceptar efectivo las gasolineras y las casetas?
No. Publicar el acuerdo no hace obligatorio el pago digital de inmediato. Primero deben emitirse las disposiciones administrativas de cada sector, y estas fijarán cuándo y cómo se sustituye el efectivo. El proceso va así:
|Paso
|Qué ocurre
|Estado
|1
|Se publica la Ley de Economía Digital (4 de noviembre de 2026)
|Cumplido
|2
|Hacienda determina los sectores y actividades (acuerdo 177/2026)
|Cumplido
|3
|Las autoridades de cada sector emiten disposiciones con condiciones y plazos, dentro de 15 días hábiles desde la publicación del acuerdo
|Pendiente
|4
|Se aplican los mecanismos y plazos de sustitución gradual del efectivo
|Por definir
¿Qué tendrán que definir las autoridades?
Las disposiciones de cada sector deberán establecer:
- Las condiciones y requisitos para recibir pagos digitales.
- Las obligaciones que deberán cumplir las empresas y concesionarias.
- Los mecanismos y plazos para sustituir gradualmente los pagos en efectivo.
- Las especificaciones aplicables en caso de contingencias.
El acuerdo aplica en todo el territorio nacional a los proveedores, permisionarios, concesionarios y demás prestadores de servicios que realicen estas actividades.
¿Qué conviene revisar si operas una estación de servicio o transportas mercancías?
Mientras salen las reglas, conviene estar atento a los requisitos de terminales y a los plazos que se publiquen para tu sector. La trazabilidad de las ventas de combustible ya aparece también en otras medidas de la reforma fiscal: te la explicamos en IEPS en gasolinas: el SAT revisará tus litros vendidos y comprados. Si usas diésel en tu negocio, revisa también cómo queda el estímulo en ¿Usas diésel en tu negocio? Así queda el estímulo del IEPS en 2027.