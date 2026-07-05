Identifica los errores contables que más frecuentemente detecta el SAT durante sus revisiones.

La contabilidad electrónica no solo sirve para cumplir una obligación fiscal.

También representa una de las principales fuentes de información que utiliza el SAT cuando realiza revisiones electrónicas, auditorías o verifica la situación fiscal de un contribuyente.

Por ello, diversos especialistas recomiendan revisar periódicamente la calidad de los registros contables y su congruencia con la información fiscal.

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1. Catálogo de cuentas desactualizado

Si las cuentas utilizadas no corresponden con la operación real del negocio, pueden presentarse diferencias durante una revisión.

2. Pólizas sin documentación de respaldo

Cada registro debe estar sustentado con la documentación correspondiente, como CFDI, contratos o comprobantes de pago.

3. Diferencias entre CFDI y contabilidad

Es uno de los hallazgos más frecuentes durante las auditorías.

Cuando los ingresos o deducciones registrados no coinciden con los comprobantes fiscales, el SAT puede solicitar aclaraciones.

4. Registros fuera de tiempo

La contabilidad debe mantenerse actualizada para reflejar oportunamente las operaciones del contribuyente.

5. Inconsistencias con las declaraciones

La autoridad cruza constantemente la información presentada en declaraciones provisionales, anuales y otros reportes fiscales.

Si existen diferencias relevantes, pueden iniciarse procedimientos de comprobación.

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La mejor prevención

Especialistas en materia fiscal recomiendan realizar conciliaciones periódicas entre la contabilidad, los CFDI y las declaraciones, así como conservar adecuadamente toda la documentación soporte de las operaciones.

Esto permite atender con mayor facilidad cualquier requerimiento que formule el SAT y reducir el riesgo de observaciones durante una auditoría.