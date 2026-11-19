Consulta los porcentajes por tipo de bien, los requisitos para aplicar el estímulo y las exclusiones que dejó el decreto de la reforma al ISR de 2027.

Comprar maquinaria, equipo de cómputo o un vehículo de carga tiene un tratamiento fiscal distinto a partir de 2027 si el proyecto califica. El decreto de reformas a la Ley del ISR, publicado en el DOF el 13 de noviembre de 2026, incluye en su artículo tercero transitorio un estímulo de deducción inmediata de inversiones en bienes nuevos de activo fijo, con porcentajes que van de 35% a 89% según el bien o la actividad.

No es una deducción automática. Exige un proyecto de inversión, una constancia del Comité de Evaluación y está sujeta a un monto máximo que se reparte entre los solicitantes. Aquí están las reglas que fija el decreto, dentro del paquete que explicamos en la nota sobre qué cambia en ISR, RESICO y LIF.

Quién puede aplicarlo y por cuánto tiempo

El estímulo aplica a inversiones en bienes nuevos de activo fijo realizadas del 1 de enero de 2027 al 30 de septiembre de 2030. Pueden usarlo personas morales del Título II de la Ley del ISR, personas morales del RESICO y personas físicas del régimen general de actividad empresarial.

Los requisitos que se piden, según el decreto, son estar inscrito en el RFC, tener el buzón tributario habilitado, contar con opinión de cumplimiento positiva, presentar un proyecto de inversión y obtener la constancia de cumplimiento del Comité de Evaluación. El bien debe mantenerse en uso al menos dos años.

Porcentajes de deducción inmediata

La deducción inmediata se calcula como un porcentaje del monto original de la inversión, y ese porcentaje cambia según el tipo de bien o la actividad en la que se usa. Estos son los rubros principales:

Tipo de bien o actividad Deducción inmediata Construcciones en general 49% Inmuebles históricos con certificado 67% Computadoras, servidores, impresoras y equipo de cómputo 85% Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental 86% Autos eléctricos o híbridos, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques 83% Maquinaria en alimentos y bebidas, y en vehículos de motor y sus partes 62% Maquinaria en transporte terrestre de carga y pasajeros 71% Maquinaria en restaurantes 80% Maquinaria en construcción, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 83% Maquinaria en otras actividades no especificadas 67%

La lista completa incluye otros rubros, como ferrocarriles, comunicaciones, minería y textiles, con porcentajes que van de 35% a 89%. Antes de planear una compra, conviene ubicar el bien y la actividad exacta en la tabla del decreto, porque un mismo equipo puede cambiar de porcentaje según cómo se use.

Qué bienes quedan fuera

El decreto excluye el mobiliario y equipo de oficina, los automóviles de combustión interna, el equipo de blindaje, los bienes que no se pueden identificar individualmente y los aviones, salvo los de aerofumigación agrícola.

Tampoco aplican a quienes estén en los supuestos generales de exclusión de los estímulos, como aparecer en listados definitivos de operaciones inexistentes, tener créditos fiscales firmes no garantizados o tener restringido el certificado de sello digital.

El cupo es limitado y lo asigna un comité

La deducción inmediata no se otorga a todo el que cumpla los requisitos. El Comité de Evaluación autoriza los proyectos dentro de un monto máximo:

Concepto Monto Tope para deducción inmediata $28,500 millones Reservado para contribuyentes con ingresos de hasta $100 millones Al menos $1,000 millones Tope para la deducción adicional de capacitación e innovación $1,500 millones

La deducción adicional equivale a 25% del incremento en el gasto de capacitación técnica o científica e innovación. Los lineamientos del Comité, que emitirán Hacienda y las dependencias participantes, deberán publicarse a más tardar el 31 de enero de 2027. Quien ya aplica el decreto del Plan México de enero de 2025 puede seguir haciéndolo hasta que concluya.

Polos de Desarrollo y RESICO de personas morales

El mismo paquete mantiene beneficios en los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, con deducción inmediata de 100% en bienes nuevos de activo fijo. En el Istmo de Tehuantepec y en los polos industriales de Progreso I y Mérida I, esa deducción se mantiene durante seis ejercicios, con créditos de ISR e IVA sujetos a requisitos.

Las personas morales del RESICO tienen además un camino propio: la reforma reforma el artículo 209, y diversos análisis indican que los porcentajes de deducción de inversiones se duplican. Por ejemplo, el equipo de cómputo pasaría de 50% a 100%, y el mobiliario y los automóviles de 25% a 50%. Revisamos ese régimen en la nota sobre RESICO 2027.

Si la empresa también está sujeta al mecanismo de control de deducciones, hay un punto técnico por revisar. De acuerdo con un análisis de PwC México, la excepción a la limitante del artículo 78-E aplica solo a la deducción del estímulo, no al resto de las deducciones.