Sin reforma fiscal en el horizonte, el SAT concentra su estrategia en ampliar la base tributaria. Así lo explicó el subsecretario de Hacienda

De las aproximadamente 900 mil empresas —personas morales— registradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), solo unas 350 mil cumplen efectivamente con el pago de contribuciones. Las restantes 550 mil compañías están constituidas de forma legal pero permanecen fuera de la base efectiva de recaudación.

Así lo expuso Carlos Lerma Cotera, subsecretario de Hacienda, durante su participación en la Cátedra SHCP 2026 de la Facultad de Economía de la UNAM. El funcionario identificó ese universo de empresas como el principal margen disponible para aumentar la recaudación sin crear nuevos impuestos ni elevar tasas.

El diagnóstico: 6 de cada 10 empresas no tributan

El dato que presentó Lerma es contundente: el 60% de las personas morales registradas en el país no pagan impuestos pese a estar formalmente constituidas. No se trata de empresas informales que operan al margen del sistema, sino de compañías que tienen RFC, existencia legal y registro ante la autoridad fiscal, pero que no están generando recaudación.

"Todavía tenemos un rango importante de empresas que no pagan y que de alguna forma tenemos que invitarlos a que paguen", señaló el funcionario durante su ponencia Perspectiva de la Política Fiscal para México en 2026.

La estrategia del gobierno federal para los próximos meses apunta precisamente a ese segmento: ampliar la base tributaria incorporando a contribuyentes que ya existen formalmente pero que no están cumpliendo con sus obligaciones fiscales.

Sin reforma de impuestos en el horizonte

Lerma fue explícito en descartar una reforma para aumentar tasas o crear nuevos gravámenes mientras exista ese margen de ampliación de la base. "No podemos pensar en una reforma de incremento de impuestos; es un compromiso y una instrucción de la presidenta", indicó.

Esa postura no es nueva, pero el contexto en que se reafirma sí tiene relevancia: el gobierno está identificando con nombre y número el universo de empresas que no tributan y declarando públicamente que va por ellas. Para las 550 mil compañías en esa situación, el mensaje es directo.

Cómo ha crecido la recaudación sin subir impuestos

El funcionario presentó la trayectoria de la recaudación tributaria como proporción del PIB para sustentar que la estrategia de fiscalización y combate a la evasión ya está dando resultados:

2018: recaudación tributaria equivalente al 12.7% del PIB.

recaudación tributaria equivalente al del PIB. 2025: esa proporción subió al 15.2% del PIB.

esa proporción subió al del PIB. 2026: la proyección apunta a 15.6% del PIB.

El crecimiento, según Lerma, descansa en medidas de fiscalización y combate a la evasión, no en la creación de nuevos impuestos. Eso significa que buena parte del incremento recaudatorio de los últimos años proviene de cobrar mejor lo que ya se debía, no de ampliar lo que se grava.

Dónde se ubica México frente al resto

El subsecretario reconoció que México sigue por debajo de la media internacional en recaudación como proporción del PIB, aunque con una tendencia de crecimiento sostenido. Los puntos de referencia que presentó son:

Promedio de América Latina: 15.3% del PIB — México está prácticamente en línea con ese nivel.

15.3% del PIB — México está prácticamente en línea con ese nivel. Promedio de países de la OCDE: cerca del 20% del PIB — México aún se mantiene por debajo de ese umbral.

La brecha con los países de la OCDE representa tanto un rezago como una oportunidad. Si el gobierno logra incorporar a una parte significativa de las 550 mil empresas que hoy no tributan, la proporción de recaudación sobre el PIB podría acercarse a ese promedio sin modificar las tasas que ya existen.

Qué implica esto para las empresas que no están al corriente

La declaración pública del subsecretario, con cifras precisas sobre el universo de empresas que no pagan, anticipa una intensificación de las acciones de fiscalización sobre ese segmento. El SAT ya cuenta con herramientas para identificar personas morales registradas que no presentan declaraciones o que presentan declaraciones en cero de forma sistemática sin justificación.

Para las Pymes —sector que concentra la mayor generación de empleo en el país y que el gobierno identifica como área prioritaria para reducir la informalidad— el mensaje es que la simplificación administrativa va de la mano con la exigencia de cumplimiento. La estrategia no es solo perseguir evasores: también es reducir las barreras que hacen que algunas empresas prefieran no cumplir a enfrentar la complejidad del sistema fiscal.