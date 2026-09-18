El educador especializado en la toma de decisiones financieras Aurelio Basave aborda la ilusión monetaria como una vía para comprender la distancia entre la percepción de riqueza y la realidad económica cotidiana. Su análisis destaca la importancia de considerar tanto los montos nominales como el poder adquisitivo al evaluar los ingresos, el ahorro y las metas financieras de largo plazo. El saldo de una cuenta puede mostrar cuánto han aumentado los ahorros, pero comprender hasta dónde alcanzarán exige observar los precios y los gastos de la vida que se busca sostener con ellos.

Una persona puede ganar más y ahorrar de manera constante, sin sentir por ello un mayor desahogo económico. Esa diferencia puede generar confusión e incluso hacerla dudar de si ha sido lo suficientemente disciplinada con sus gastos. Para Basave, conviene examinar cómo ha cambiado, durante ese mismo periodo, el costo de mantener el mismo nivel de vida. El progreso conseguido con esfuerzo merece reconocimiento. También merece una evaluación honesta del margen adicional que realmente ofrece en la vida diaria.

En economía conductual, la ilusión monetaria describe la tendencia a interpretar el valor del dinero en términos nominales sin considerar plenamente su poder adquisitivo. El concepto pone de manifiesto un sesgo que puede pasar inadvertido: resulta fácil notar que una cifra ha crecido, pero no siempre se ajusta la referencia con la que se evalúa.

El análisis de Basave se centra en cómo este sesgo puede incorporarse a la planeación de largo plazo. Una meta de ahorro puede responder inicialmente a un propósito concreto, como continuar los estudios, mejorar las condiciones de vivienda o prepararse para el retiro. Años después, si el monto objetivo permanece igual mientras cambia el costo de cumplir ese propósito, alcanzar la cifra original puede dejar de significar estar igual de cerca de la meta.

La diferencia se aprecia mejor con un ejemplo cotidiano. Pensemos en el caso hipotético de una persona cuyo ingreso ha aumentado y que, por ese motivo, considera que puede asumir más gastos recurrentes. Sin embargo, si la vivienda, los traslados al trabajo y otros gastos esenciales han subido con mayor rapidez, el ingreso adicional puede dejarle menos margen del esperado. Comparar dos recibos de nómina permite identificar el cambio en los ingresos. Incorporar los gastos esenciales del mismo periodo ofrece una visión más completa de cómo ha cambiado su situación.

Basave subraya la importancia de comparar estas variaciones dentro de un mismo periodo. Mezclar ingresos del pasado, precios actuales y metas futuras puede conducir a una conclusión que parece razonable, aunque sus referencias no sean equivalentes. Una sola cifra monetaria no basta para determinar si un plan avanza o necesita revisarse.

Las personas también pueden experimentar de manera distinta los cambios en el poder adquisitivo. En sus materiales educativos sobre inflación, el Banco Central Europeo explica que los hogares compran diferentes combinaciones de bienes y servicios, por lo que pueden enfrentar variaciones de precios distintas. Los indicadores generales de inflación ofrecen una referencia común, mientras que la composición del gasto de cada persona sigue influyendo en su experiencia. Explicación del Banco Central Europeo sobre la inflación

Por ello, un mismo incremento del ingreso puede traducirse en distintos grados de desahogo económico. Compararse de manera simple con otras personas puede dejar fuera diferencias en las condiciones de vivienda, los traslados y los gastos indispensables. Comprender el poder adquisitivo comienza por identificar qué debe cubrir ese dinero y, después, considerar cómo afectan los cambios de precios a esas necesidades.

Otra distinción importante es la que existe entre el ritmo al que aumentan los precios y el nivel de precios en sí. Si los precios siguen subiendo, una menor velocidad de aumento no necesariamente reduce el dinero necesario para mantener el mismo nivel de vida. Esto ayuda a explicar por qué una disminución de la tasa de inflación puede coexistir con la sensación de que el costo de vida sigue siendo elevado. Interpretar «los precios suben más despacio» como «las cosas ya son más baratas» puede abrir otra brecha entre las expectativas financieras y los gastos reales.

Explicar estas diferencias también requiere sensibilidad. El crecimiento del ahorro suele reflejar trabajo constante, compras pospuestas y meses o años de moderación en el gasto. Hablar de poder adquisitivo no debería restar valor a ese esfuerzo ni atribuir toda presión económica a errores de criterio personal. Su utilidad está en ayudar a comprender con mayor precisión el avance conseguido y la distancia que todavía separa la situación actual de las metas.

Para Basave, tener conciencia del riesgo también implica revisar cómo se mide el progreso. Evaluar un plan financiero de largo plazo exige prestar atención a los montos, los plazos y el propósito, así como a las condiciones en las que se produce cualquier crecimiento. El poder adquisitivo es una parte importante de esa evaluación, junto con la liquidez, el momento en que se necesitará el dinero y la incertidumbre.

La reflexión vuelve, finalmente, a la relación entre la riqueza y la vida. Las personas suelen ahorrar para hacer posible algo concreto: concluir sus estudios, asumir durante un tiempo el cuidado de un ser querido o mantener su forma de vida cuando cambian sus condiciones laborales. Conservar el vínculo entre los saldos financieros y esas aspiraciones ayuda a comprender lo que realmente representa el ahorro acumulado.

Acerca de Aurelio Basave

Aurelio Basave se enfoca en las finanzas conductuales, la gestión de riesgos y la educación para la toma de decisiones financieras. Su trabajo considera la relación entre los sesgos cognitivos, las limitaciones prácticas y los procesos de decisión, y destaca la importancia de comprender las reglas y los límites de riesgo al analizar opciones financieras.

Sitio web oficial: https://www.aureliobasave.com/

Contacto de prensa: [email protected]

Este artículo tiene fines de educación financiera y análisis general. No constituye asesoría de inversión, legal, fiscal ni financiera personalizada. El ejemplo descrito es hipotético.