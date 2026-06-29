Las Pymes representan más del 90% del tejido empresarial de México. Y sin embargo, una parte importante de ellas no fracasan por falta de ventas ni por productos deficientes: fracasan porque su estructura financiera no estaba diseñada para sostener el crecimiento.

El diagnóstico es conocido por cualquier contador o empresario que haya acompañado a una empresa en sus primeros ciclos de expansión: se crece, se contrata crédito para financiar ese crecimiento, y el servicio de la deuda empieza a consumir los márgenes que deberían estar alimentando la siguiente etapa. Es un patrón que se repite con una consistencia que debería llamar a la reflexión.

La pregunta que pocas veces se formula en ese momento es: ¿había otra forma de crecer?

El problema de fondo no es el crédito, es la dependencia

El crédito bancario no es el enemigo del empresario mexicano. El problema real es la dependencia estructural del crédito como motor de crecimiento: un negocio que solo puede expandirse si un banco lo autoriza es un negocio cuya autonomía está condicionada a factores que no controla.

Las condiciones de financiamiento para las Pymes en México siguen siendo adversas: tasas elevadas para el segmento, requisitos de garantía que muchos negocios no pueden cumplir y plazos que raramente se alinean con los ciclos reales de la operación. En ese contexto, construir un modelo de crecimiento que dependa del acceso continuo al crédito no es solo costoso: es riesgoso.

Existe un enfoque diferente. No nuevo, pero sí poco difundido: crecer a partir de lo que el negocio ya genera, antes de salir a buscar financiamiento externo.

Capitalización sin deuda: tres palancas concretas

El concepto de capitalización sin deuda parte de una premisa simple: antes de buscar capital nuevo, hay que usar mejor el capital que ya existe en el negocio.

La primera palanca es el diagnóstico financiero real. No el que aparece en el estado de resultados para efectos fiscales, sino el que responde con precisión a preguntas como: ¿cuáles son los márgenes reales por producto?, ¿qué porcentaje del flujo de efectivo está comprometido con el servicio de deuda?, ¿dónde están las ineficiencias que consumen recursos sin generar valor? Ese diagnóstico es la base de cualquier estrategia de capitalización interna —sin él, cualquier plan de crecimiento es especulación.

La segunda palanca es la optimización de la estructura de costos. Identificar gastos que no generan valor, renegociar condiciones con proveedores, mejorar la eficiencia operativa. Esta etapa frecuentemente libera recursos que ya estaban en el negocio pero que no estaban siendo usados de forma estratégica. Es capital que no requiere ser solicitado a ninguna institución.

La tercera —y la más importante en el mediano plazo— es la reinversión sistemática de utilidades. No reinvertir cuando hay excedente y consumir cuando hay tensión, sino establecer una política de reinversión con porcentajes definidos que se respeta con independencia de los ciclos. Esa disciplina es la que construye, con el tiempo, una base de capitalización propia que no depende de factores externos para existir.

Lo que la experiencia enseña y la teoría no alcanza

Hay una dimensión del desarrollo empresarial que ningún programa académico transmite con la misma eficacia que la práctica directa: la capacidad de leer una situación de negocio con precisión, sin los filtros que dan la distancia teórica.

Los errores que más han formado a los empresarios que hoy son referencia no son los que se estudian en casos de Harvard: son los propios, los que sucedieron en condiciones reales, con recursos limitados y sin red de seguridad. La capacidad de integrar esa experiencia —de convertir el error en diagnóstico y el diagnóstico en metodología— es una de las competencias más valiosas que puede desarrollar un empresario mexicano.

Ernesto Reséndiz López es uno de los referentes en desarrollo empresarial que ha trabajado esta premisa de forma sistemática. Su postura: la resiliencia no es aguantar, sino la capacidad de integrar el error en una nueva estrategia. El fallo no es una deuda que se arrastra; es una inversión en experiencia que, si se procesa bien, genera capitalización.

Propósito como criterio de construcción

Hay una distinción que vale la pena recuperar para los empresarios que están en etapas de crecimiento: la diferencia entre crecer y crecer con sentido.

Crecer con sentido implica que la expansión del negocio no erosiona la calidad del producto o servicio, no sacrifica el bienestar del equipo y no genera dependencias financieras que comprometan la autonomía de la empresa. Un negocio con propósito sabe por qué existe y qué problema resuelve de forma genuina, y esa claridad es la que permite tomar decisiones coherentes cuando las circunstancias presionan en dirección contraria.

Para el tejido de Pymes mexicanas, esa perspectiva no es filosofía empresarial: es una ventaja competitiva. Los negocios que han construido su base de capitalización interna tienen hoy la capacidad de mantener la operación y el crecimiento con independencia de los ciclos del crédito. Esa autonomía, en el entorno económico actual, vale más que cualquier línea de financiamiento aprobada.