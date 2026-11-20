Revisa si tus recursos cumplen la fecha de corte, cómo se paga el impuesto en los 15 días posteriores y dónde deben invertirse para conservar el beneficio.

Traer a México recursos que estuvieron en el extranjero costará menos de ISR en 2027. La Ley de Ingresos de la Federación para 2027, publicada en el DOF el 13 de noviembre de 2026, incluye en su transitorio vigésimo tercero un programa de repatriación de capitales con una tasa de 7.5% de ISR, la mitad de la que aplicó en 2026.

Pero el beneficio tiene condiciones: una fecha de corte, un plazo para ingresar los recursos, un pago casi inmediato y la obligación de invertirlos en México durante tres años. Es uno de los puntos del paquete que explicamos en la nota sobre qué cambia en ISR, RESICO y LIF.

Qué recursos pueden repatriarse

El programa aplica a recursos de origen lícito que hayan estado en el extranjero hasta el 8 de septiembre de 2026. Deben ingresar a México a más tardar el 31 de diciembre de 2027. Es decir, la fecha de corte ya pasó: lo que se haya movido al extranjero después de ese día no cumple el requisito.

La tasa se aplica sobre el monto total de los recursos retornados, no solo sobre los rendimientos, y sin deducciones.

Concepto Programa 2026 Programa 2027 Tasa de ISR 15% 7.5%, sin deducciones Recursos elegibles Los que estaban en el extranjero antes de la fecha de ese programa Los que estaban en el extranjero hasta el 8 de septiembre de 2026 Plazo para ingresarlos a México Hasta el 31 de diciembre de 2026 A más tardar el 31 de diciembre de 2027 Retención sobre ciertos dividendos 20% 10%

Cuándo y cómo se paga el impuesto

El ISR debe pagarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que los recursos se retornan o ingresan al país, por los conductos financieros que prevé el transitorio. El retorno se hace con requisitos de identificación de quien envía y de quien recibe, y los recursos deben ingresar mediante instituciones financieras mexicanas.

El pago, entonces, no se difiere hasta la declaración anual: corre desde el momento del ingreso.

La inversión en México: tres años

La condición central del programa es que los recursos se inviertan en el país y permanezcan invertidos al menos tres años. Depositarlos en una cuenta no basta. Según el análisis de ElConta.MX sobre el transitorio, los plazos para invertir dependen de cuándo se retornen:

Si los recursos se retornan… Deben invertirse a más tardar el… Primer semestre de 2027 31 de diciembre de 2027 Segundo semestre de 2027 30 de junio de 2028

Entre los destinos que se mencionan están los activos fijos nuevos deducibles que se usan en actividades en México, los proyectos vinculados con el Plan México y los Polos de Desarrollo, los inmuebles usados en la actividad, la investigación y el desarrollo tecnológico y los bonos de deuda gubernamental. No aplica para gastos o deudas privadas en general. Si el plan es comprar maquinaria o equipo, conviene revisar también el estímulo de deducción inmediata de inversiones.

Quién queda fuera y qué pasa si no se cumple

El análisis señala exclusiones para quienes tienen procedimientos penales fiscales o comprobantes falsos, para quienes aparecen en los listados que menciona el transitorio y para recursos que provengan de jurisdicciones identificadas por el GAFI. También menciona que las personas físicas en RESICO no pueden aplicarlo.

Si no se cumplen las condiciones, aplican las reglas ordinarias y los ingresos se acumulan en el ejercicio del retorno. Además, quien se acoja debe conservar durante cinco años la documentación del origen de los recursos, del retorno, del pago del impuesto y de la inversión.

Dividendos y utilidad fiscal

La retención sobre ciertos dividendos y reembolsos de capital baja de 20% a 10% mientras los recursos retornados permanecen invertidos. No es una reducción general del impuesto sobre dividendos: se limita a los provenientes de este programa. Las personas morales deben revisar además el efecto en la utilidad fiscal y en la PTU.

Otro programa de la misma ley es el de regularización fiscal con estímulo de 100% en multas y recargos, que se tramita por separado.