Revisa los avisos oficiales antes de asumir que un trámite ya opera bajo la nueva modalidad.

Las empresas tendrán nuevas herramientas para realizar trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), desde registrar un negocio hasta consultar las cuotas obrero patronales de sus trabajadores.

El director general del Instituto, Zoé Robledo, anunció ocho medidas de simplificación administrativa durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de reducir tiempos de espera y facilitar el cumplimiento de las obligaciones patronales.

Las acciones están dirigidas principalmente a microempresas de hasta 10 trabajadores, aunque algunas también beneficiarán a pequeñas y medianas empresas.

1. El registro patronal pasará de 80 a 14 campos

Dar de alta un registro patronal implica proporcionar información que, en parte, ya tiene el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por ello, el IMSS trabaja en una interconexión con el RFC para reducir de aproximadamente 80 a 14 los campos que deberán capturarse cuando los datos necesarios no estén disponibles.

El objetivo es simplificar el alta de los negocios que comienzan a contratar trabajadores.

2. Un solo punto para descargar formatos de pago

El Instituto prepara un esquema de pago integrado para facilitar la descarga de los formatos correspondientes a impuestos y cuotas de seguridad social desde un mismo punto.

La intención es evitar que los patrones tengan que ingresar a distintos portales para obtener la documentación necesaria.

La medida busca centralizar la descarga de formatos; no significa necesariamente que todas las contribuciones se pagarán mediante una sola operación.

3. Altas, bajas y cambios salariales por internet

Las empresas realizan continuamente movimientos afiliatorios para registrar trabajadores, informar su salida o actualizar sus salarios.

El IMSS busca habilitar un espacio digital diseñado para las microempresas, donde puedan realizar estas gestiones sin intermediarios ni visitas a las subdelegaciones.

4. Facilidades para la prima de riesgos de trabajo

El Instituto también plantea simplificar la determinación anual de la prima del seguro de riesgos de trabajo.

La propuesta contempla que las microempresas que cumplan los criterios aplicables puedan quedar exentas de presentar la determinación anual de febrero, con acompañamiento adicional para prevenir accidentes laborales. La aplicación dependerá de las condiciones que establezca el IMSS.

5. Tarjeta de Identificación Patronal digital

La Tarjeta de Identificación Patronal (TIP) será un documento completamente digital que podrá obtenerse mediante el Buzón IMSS.

La medida busca eliminar la necesidad de acudir a una subdelegación para obtener o reponer la tarjeta cuando se pierde, se daña o deben actualizarse datos como el domicilio o el representante legal.

Esta facilidad también está dirigida a pequeñas y medianas empresas.

6. Reactivación de registros patronales mediante el Buzón IMSS

Reactivar un registro patronal podía implicar requisitos variables y esperas de hasta dos o tres meses en algunos casos, según explicó Robledo.

El Instituto busca homologar el procedimiento en todo el país y simplificar los requisitos para reducir esos tiempos. La meta anunciada es que, hacia finales de 2026, el trámite pueda realizarse completamente mediante el Buzón IMSS.

7. Cuotas desglosadas por trabajador

El formato de pago digital incorporará información para que los patrones puedan consultar cómo se integra el monto de sus cuotas obrero patronales.

A partir de octubre de 2026, según el calendario anunciado, el documento incluirá el nombre y apellido de cada trabajador, así como el importe correspondiente.

Esto facilitará la revisión del cálculo y la identificación de los montos que integran el total a pagar.

8. Acompañamiento digital durante el primer año

El IMSS plantea brindar orientación a las microempresas durante su primer año de operación mediante el Buzón IMSS, asistentes virtuales y centros de atención telefónica.

El propósito es ayudar a los nuevos patrones a registrarse, calcular y pagar cuotas, y mantener actualizada la información de sus trabajadores.

Dentro de este esquema, Robledo anunció el planteamiento de un año sin fiscalización para las microempresas, con un enfoque preventivo. Su alcance y condiciones deberán precisarse para conocer cómo se aplicará.

¿Cuándo entrarán en vigor los cambios?

Las medidas tienen distintos calendarios de implementación.

Medida Fecha anunciada Desglose de cuotas por trabajador A partir de octubre de 2026 Reactivación de registros por Buzón IMSS Hacia finales de 2026 Resto de las medidas Sujetas a los detalles operativos que defina el Instituto

Por ello, los patrones deben revisar los avisos oficiales antes de asumir que un trámite ya puede realizarse mediante las nuevas modalidades.

La estrategia del IMSS busca reducir visitas, filas y cargas administrativas para que las empresas dediquen menos tiempo a la burocracia y más a sus actividades productivas.