Registra tu cuenta CLABE en el portal del IMSS, en IMSS Digital o en tu clínica antes de tu próxima incapacidad. Revisa los límites por tipo de subsidio.

Desde el 6 de octubre de 2026, el IMSS exige que ciertos subsidios por incapacidad se paguen mediante depósito en una cuenta bancaria. La regla depende del monto y del tipo de incapacidad: si el pago alcanza el límite que corresponde, ya no hay otra forma de recibirlo.

El Consejo Técnico del Instituto aprobó el cambio en el acuerdo ACDO.AS2.HCT.020926/266.P.DPES, dictado en sesión extraordinaria el 2 de septiembre de 2026 y publicado en el DOF el 5 de octubre. Entró en vigor un día después.

A partir de qué monto es obligatoria la cuenta

Los límites se calcularon con un salario mínimo de 315.04 pesos diarios y varían según el tipo de incapacidad temporal:

Tipo de incapacidad Salarios mínimos Monto desde el cual hay depósito obligatorio Enfermedad general 9 $2,835.36 Riesgos de trabajo 16 $5,040.64 Maternidad 99 $31,188.96

Cuando el importe del subsidio es igual o superior al monto que corresponde, el IMSS debe pagarlo mediante acreditamiento en una cuenta bancaria, conforme a los requisitos del Instituto. Quien no la tenga registrada necesita hacerlo para cobrar.

Qué pasa con los pagos menores

Si el subsidio queda por debajo del límite, registrar una cuenta sigue siendo voluntario. El acuerdo, sin embargo, pide al personal de Prestaciones Económicas del IMSS que promueva esta modalidad entre los asegurados y que privilegie el depósito cuando se cumplan los requisitos.

La medida forma parte del Programa de Mejora para el Pago de Subsidios a través de la Universalización del Pago en Cuenta Bancaria, con el que el Instituto busca sustituir de forma gradual los mecanismos tradicionales.

Lo que no cambia

El acuerdo aclara que solo modifica la forma de recibir el dinero. No se alteran los requisitos para obtener el subsidio, su cuantía, la vigencia de los derechos ni las demás condiciones de la Ley del Seguro Social.

Cómo registrar la cuenta

Se necesita una cuenta CLABE ligada a una cuenta bancaria a nombre del asegurado. El IMSS permite registrarla en su portal con la e.firma, a través del servicio de IMSS Digital con validación de identidad o en la ventanilla de la unidad de medicina familiar que corresponda. El registro se hace una sola vez, y la cuenta puede modificarse o darse de baja en cualquier momento.

Quienes manejan la nómina o los recursos humanos de una empresa pueden avisar a sus colaboradores, porque la cuenta debe estar registrada antes de que llegue el pago, no después.