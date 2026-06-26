Las lesiones por levantar y empujar carga son de las más comunes y costosas en la industria. En México, la NOM-006-STPS marca las reglas del juego, y el equipo adecuado se ha vuelto la forma más práctica de cumplirlas y proteger a la gente.

El manejo seguro de cargas combina capacitación, procedimientos y el equipo correcto.

Detrás de cada tarima que se mueve en un almacén hay una cuestión de salud laboral que rara vez ocupa titulares hasta que ocurre un accidente. Los trastornos musculoesqueléticos por levantar, empujar y arrastrar peso figuran, año tras año, entre las causas más frecuentes de incapacidad en la industria. No son espectaculares como un accidente grave, pero su costo acumulado —en incapacidades, rotación y productividad— es enorme.

En México, el marco de referencia es la NOM-006-STPS, la norma oficial que regula el manejo y almacenamiento de materiales mediante el uso de maquinaria. Establece condiciones de seguridad, capacitación del personal, revisión de los equipos y procedimientos para reducir el riesgo. No es letra muerta: es lo que una autoridad revisa y lo que un cliente audita.

La norma no se cumple solo con buenas intenciones

Cumplir la norma exige tres cosas que van juntas: personal capacitado, procedimientos claros y equipo en condiciones. Fallar en cualquiera de las tres deja expuesta a la empresa. Y de las tres, la del equipo es la más tangible: un patín en mal estado o una máquina inadecuada para la carga convierten cada maniobra en un riesgo, por más capacitado que esté el operador.

Sustituir el esfuerzo humano por tracción mecánica es, en la práctica, una de las medidas más efectivas para reducir lesiones. Los estibadores y apiladores eléctricos eliminan buena parte del levantamiento manual que la norma busca controlar, y lo hacen con controles pensados para operar de forma segura en pasillos y andenes.

El eslabón de todos los días

El equipo de uso más constante también es el que más incide en la seguridad, precisamente porque interviene en cada maniobra. Mantener en buen estado los patines industriales para tarima —ruedas, sistema hidráulico o motor, controles— no es un detalle menor: es la primera línea de defensa contra las lesiones más habituales del almacén y un punto que cualquier revisión de seguridad mira de cerca.

La capacitación completa el cuadro. La mejor máquina en manos sin formación sigue siendo un riesgo, y la norma lo reconoce al exigir que quien ope sepa hacerlo. Equipo adecuado más gente capacitada es la fórmula que la NOM-006-STPS persigue, y la que separa a las operaciones que previenen accidentes de las que solo reaccionan cuando ya ocurrieron.

Prevenir sale más barato que lamentar

Al final, la seguridad en el manejo de cargas es también una cuenta económica. Cada lesión evitada es una incapacidad que no se paga, un puesto que no se queda vacío y una operación que no se detiene. Invertir en equipo adecuado y en formación no es un costo impuesto por la norma, sino la manera más barata de proteger a la vez a las personas y a la continuidad del negocio. La norma marca el piso; las empresas que entienden el mensaje van más allá porque les conviene.