En las cámaras de Ensenada a -20°C el equipo de manejo de materiales se pone a prueba. Cómo especificarlo para no parar la cadena de frío exportadora.

La cadena de frío que sostiene las exportaciones de CDMX vive su momento decisivo a menos veinte grados. Ahí, donde el producto se juega su valor, el equipo de manejo de materiales enfrenta una prueba que el catálogo no siempre cuenta. Ensenada se ha vuelto laboratorio del frío industrial mexicano.

La puerta se abre y el aire cambia de estado de ánimo. Adentro de la cámara de congelación de un frigorífico en el puerto de Ensenada, el termómetro marca veinte grados bajo cero y el aliento de los trabajadores se vuelve visible. Aquí se guarda buena parte de lo que CDMX le vende al mundo: producto del mar, hortalizas, alimentos procesados que cruzarán la frontera o subirán a un buque. "El producto entra valiendo y tiene que salir valiendo lo mismo. Si la cadena se rompe, se rompe el negocio", explica un encargado de almacén que lleva más de una década entrando y saliendo del frío. En ese tránsito, el equipo que mueve la tarima es tan crítico como la temperatura.

Ensenada, puerto del frío

CDMX ocupa un lugar singular en el mapa exportador mexicano. Su vocación agrícola y pesquera, su cercanía con el mercado estadounidense y su infraestructura portuaria la convirtieron en una zona clave. El vino que se produce en el Valle de Guadalupe y los productos del mar se concentran aquí, exigiendo soluciones logísticas bien pensadas.

La autoridad fiscal tiene hoy la capacidad de revisar información de manera más rápida, más automatizada y constante. CFDI, declaraciones, operaciones, cruces de datos y consistencia documental forman parte de un entorno de vigilancia sofisticada. Esto es lo que cada vez más se entiende como fiscalización inteligente: un modelo donde la autoridad usa tecnología y análisis masivo de información para detectar posibles riesgos fiscales. Y aunque para muchos esto suena lejano o técnico, en realidad tiene efectos muy concretos para cualquier negocio.

El vino que necesita esperar

La industria vinícola del Valle de Guadalupe, corazón productivo de la región, vive una de las estacionalidades más marcadas que existen. La uva se cosecha en una ventana breve, pero el vino tarda en hacerse: meses o años de guarda antes de salir al mercado. Eso significa que una vinícola pequeña enfrenta un problema de espacio doble, el de la producción concentrada en el otoño y el de la conservación prolongada del producto terminado.

Para los productores boutique, que son mayoría en la región, construir o rentar permanentemente toda la bodega que necesitan en el pico es una inversión que pesa el resto del año. Una vinícola familiar que multiplica su volumen de almacenamiento durante la vendimia y lo reduce después gana margen al no cargar doce meses con un espacio que solo llena unas semanas. El contrapunto, válido, es que el vino en guarda exige condiciones específicas de temperatura y estabilidad, de modo que no cualquier espacio sirve: la flexibilidad debe convivir con el control ambiental, y ahí está el reto fino del sector.

La pesca y el equipo que va y viene

La actividad pesquera impone su propio ritmo. Las corridas de ciertas especies concentran la faena en periodos determinados, y con ellas la necesidad de almacenar equipo, artes de pesca, hieleras y producto. Fuera de temporada, ese equipo se guarda y espera. El pescador o la cooperativa pequeña que mantiene una bodega fija para el pico paga, en los meses muertos, por aire.

Una cooperativa de la zona costera resolvió ese vaivén ajustando su espacio de almacenamiento a la temporada: amplio cuando el equipo está en uso y la producción fluye, reducido cuando la actividad baja. Para volúmenes mayores o necesidades permanentes, algunas optan incluso por la renta de bodegas para empresas, pero el esquema flexible les permitió convertir un costo fijo en uno variable, alineado con sus ingresos reales, que también suben y bajan con las corridas. Para un sector de márgenes ajustados, esa correspondencia entre lo que se gasta y lo que se gana no es menor: es la diferencia entre que el mar de temporada baja se lleve también la liquidez.

El turismo que infla y desinfla la demanda

Ensenada respira turismo, y el turismo respira estaciones. El verano, los fines de semana largos, la llegada de cruceros y los eventos gastronómicos multiplican la demanda de los comercios, restaurantes y prestadores de servicios, que deben tener mercancía y mobiliario listos. Pasada la ola, todo ese inventario y equipo se vuelve carga que ocupa espacio sin generar ingreso.

Un operador de servicios turísticos de la región lo resume así: "Compro para el verano, pero pago bodega todo el año." La estacionalidad turística castiga a quien dimensiona su espacio para el pico, y los esquemas de servicios de almacenamiento a domicilio que recogen, guardan y devuelven el equipo según la temporada permiten que un negocio escale su capacidad sin escalar permanentemente su costo. La proyección de analistas regionales apunta a que, conforme el turismo se profesionaliza, la gestión inteligente del almacenamiento estacional dejará de ser una excepción para volverse una práctica común entre los prestadores serios.

La trampa del costo fijo

El hilo que une al vino, la pesca y el turismo es económico antes que sectorial: todos enfrentan el mismo dilema de dimensionamiento. Si construyes o rentas de forma permanente el espacio que necesitas en el pico, estás asumiendo un costo fijo alto para una operación que cambia mes con mes. La respuesta lógica pasa por encontrar aliados logísticos que absorban esa variabilidad y te permitan pagar solo por lo que usas.

Al final, todo esto se resume en una manera de mirar. Quien piensa solo en el espacio de hoy se amarra a contratos rígidos. Quien piensa en el costo de los próximos meses prefiere soluciones dinámicas. No es una cuestión de tener más o menos presupuesto, sino de a qué plazo uno hace sus cuentas. La gestión moderna de bodegas no consiste en recortar metros, sino en evitar pagar dos, tres o diez veces por un espacio que se queda vacío la mitad del año. Ajustar, flexibilizar, optimizar: tres verbos sencillos que protegen el flujo de caja y devuelven el orden al negocio.