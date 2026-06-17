Jennifer Krystel Castillo Madrid rindió protesta como titular de la AGGC y definió qué actividades serán prioritarias para auditorías

Este 17 de junio de 2026, la maestra Jennifer Krystel Castillo Madrid rindió protesta de ley como nueva titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC) del SAT, luego de que el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificara su nombramiento.

La protesta se realizó ante legisladoras y legisladores reunidos en el Salón de Sesiones del Congreso. Previamente, Castillo Madrid compareció ante la Tercera Comisión, donde presentó el plan de trabajo que implementará desde la AGGC y reiteró su compromiso de ejercer el cargo con responsabilidad y honestidad. Fue designada en el puesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en abril pasado.

Cinco ejes que guiarán su gestión

Ante los integrantes de la Comisión, la nueva titular explicó que su labor se organizará en torno a cinco ejes principales:

Mejora en procesos operativos de la administración.

operativos de la administración. Criterios de programación y mejores prácticas en los procesos de auditoría.

en los procesos de auditoría. Uniformidad en criterios de revisión que den certeza jurídica a los contribuyentes.

que den certeza jurídica a los contribuyentes. Fortalecimiento del contacto con el contribuyente y eficiencia operativa.

y eficiencia operativa. Coordinación con otras autoridades fiscales y de gobierno.

Castillo Madrid enfatizó que su estrategia garantizará seguridad jurídica y buscará fomentar las inversiones. También fue explícita en dos compromisos: no habrá espacios para la evasión fiscal ni para una interpretación selectiva de la normatividad en favor o en contra de algún contribuyente.

Qué actividades serán prioritarias para la fiscalización

La titular de la AGGC definió ante el Congreso cuáles serán los perfiles y conductas que recibirán mayor atención en las auditorías. Las actividades de alto riesgo identificadas son:

Operaciones con empresas factureras y nomineras .

y . Contribuyentes con pérdidas fiscales recurrentes .

. Esquemas que simulen o abusen de deducciones .

. Contribuyentes con ingresos no declarados.

Aclaró, sin embargo, que ese enfoque en riesgo fiscal no implica realizar auditorías innecesarias ni actos de molestia sin sustento. La postura que presentó busca equilibrar la firmeza frente a conductas indebidas con el respeto a quienes cumplen correctamente con sus obligaciones: "La recaudación debe ejercerse con firmeza frente a las conductas indebidas, pero sin requerimientos innecesarios, desproporcionados ni actos de molestia para quienes cumplen oportunamente con el pago de sus impuestos", puntualizó.

El universo que administrará

La AGGC tiene bajo su supervisión a los contribuyentes de mayor peso recaudatorio en el país. Castillo Madrid precisó que actualmente hay 15,644 grandes contribuyentes registrados ante el SAT, lo que representa apenas el 0.02% del padrón nacional. A pesar de esa proporción mínima, su aportación a la recaudación total es determinante para el financiamiento del gasto público.

El cargo que asume Castillo Madrid es uno de los más estratégicos dentro del SAT: la fiscalización efectiva de ese universo reducido de contribuyentes tiene un impacto recaudatorio que ninguna otra área del organismo puede igualar en términos proporcionales.