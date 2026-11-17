El nuevo tope entra en vigor el 1 de enero. Conoce a quién beneficia, qué pasa con quien ya salió del esquema y qué cambia para las empresas del régimen.

El Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) cambia en 2027. El decreto de reformas a la Ley del ISR, publicado en el DOF el 13 de noviembre de 2026, sube los límites de ingresos tanto para personas físicas como para personas morales, ajusta las tablas de tasas y modifica las reglas para salir del régimen y para volver a él. Todo entra en vigor el 1 de enero de 2027.

Para quien factura cerca del tope actual, es probablemente el cambio más útil de toda la reforma. Para quien ya salió del régimen por rebasarlo, abre una puerta de regreso. Este es el panorama completo; el resto de los cambios del paquete lo resumimos en la nota sobre qué cambia en ISR, RESICO y Ley de Ingresos.

Los nuevos límites de ingresos

Contribuyente Límite 2026 Límite 2027 Personas físicas con actividades empresariales, profesionales o de uso o goce temporal de bienes $3.5 millones $5 millones Personas morales constituidas únicamente por personas físicas $35 millones $50 millones

Un detalle que vale la pena tener claro: el límite se mide sobre ingresos, no sobre utilidad. Un negocio que factura 4.8 millones al año puede tener ganancias mucho menores y, aun así, el tope se aplica sobre lo cobrado.

RESICO de personas físicas

Las personas físicas del régimen pagan sobre los ingresos efectivamente cobrados, sin aplicar deducciones. Las tasas se mantienen entre 1.00% y 2.50%, pero las tablas se actualizan para reflejar el nuevo tope.

Tasa Hasta (tabla mensual) Hasta (tabla anual) 1.00% $25,000.00 $300,000.00 1.10% $50,000.00 $600,000.00 1.50% $83,333.33 $1,000,000.00 2.00% $208,333.33 $2,500,000.00 2.50% $5,000,000.00 $5,000,000.00

Como las tasas son progresivas por rango, el contribuyente que crece no salta de golpe a la tasa más alta: el escalón de 2.50% solo aplica al tramo final del año.

Cuándo se deja de tributar en RESICO

El decreto mantiene tres causas por las que una persona física sale del régimen. La salida es automática y no depende de un aviso.

Causa Qué ocurre Los ingresos rebasan los 5 millones en cualquier momento del año Se tributa en el régimen general desde el mes siguiente Se incumplen las obligaciones del régimen Se tributa en el régimen general desde el mes siguiente Se actualiza el supuesto de omisión de declaraciones Se tributa en el régimen general desde el mes siguiente Pagos hechos antes de la salida Se consideran definitivos

Quien sale pasa al régimen general de personas físicas con actividad empresarial o profesional, con deducciones, pagos provisionales y las obligaciones de contabilidad correspondientes. El cambio operativo es considerable, y por eso conviene detectar con anticipación a los clientes que van rumbo al tope.

Cómo se vuelve al régimen

La reforma permite la reincorporación. Una persona física que salió puede regresar al ejercicio siguiente si sus ingresos del año anterior no excedieron de 5 millones de pesos y está al corriente en sus obligaciones fiscales. Quien reanuda actividades debe cumplir el mismo tope sobre el ejercicio previo.

Esto tiene un efecto práctico importante. Un contribuyente que dejó el RESICO en 2026 por rebasar los 3.5 millones, pero que no pasó de 5 millones, podría estar en condiciones de volver. Antes de asumirlo, hay que revisar el resto de los requisitos y qué ejercicio concreto abre la posibilidad.

Actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras

Las personas físicas dedicadas exclusivamente a esas actividades no pagan ISR por ingresos de hasta un millón de pesos cobrados en el año. Si los rebasan, la Ley de Ingresos aclara que pagan conforme al régimen solo por el monto que exceda de ese límite.

RESICO de personas morales

El régimen para personas morales, previsto en el artículo 206 de la Ley del ISR, es para sociedades integradas únicamente por personas físicas. El límite sube de 35 a 50 millones de pesos.

Aspecto Regla 2027 Quién no puede entrar Quienes tributen en los Capítulos IV, VII y VIII del Título II o en el Título III de la ley Cuándo se sale Desde el ejercicio siguiente a aquel en que se actualiza una causa de salida Cómo se regresa En cualquier ejercicio posterior en que los ingresos no excedan de 50 millones, la empresa esté al corriente y cumpla los demás requisitos Deducción de inversiones Se reforma el artículo 209, con efecto sobre los porcentajes máximos

Sobre el artículo 209, el transitorio segundo cuida a quienes ya venían aplicando el esquema anterior. Los contribuyentes con inversiones al 31 de diciembre de 2026 siguen usando los porcentajes de los plazos transcurridos, en lugar de reiniciar el cálculo.

Una empresa que rebase los 50 millones sale del RESICO y tributa en el Título II. Ahí puede encontrarse con el umbral del mecanismo de control de deducciones, que aplica a personas morales con ingresos acumulables superiores a 50 millones, salvo los supuestos de excepción.

El IVA al 7% para quien tributa en RESICO

La Ley de Ingresos 2027 (artículo 25, fracción XVIII) permite a las personas físicas y morales del RESICO optar por pagar el IVA a una tasa de 7% sobre las contraprestaciones gravadas efectivamente cobradas en el mes. El pago es mensual y definitivo, y a cambio de esa simplificación no hay acreditamiento del IVA que traslada a otros ni del que se paga en importaciones.

La opción exige presentar un aviso al SAT dentro de los 30 días siguientes al primer cobro del año y no puede variarse durante el ejercicio. Por sus condiciones y sus trampas, conviene revisarla caso por caso antes de ejercerla, y la desarrollaremos en una nota aparte.

Qué revisar antes del 1 de enero

Con las reglas nuevas, hay cuatro grupos de clientes que merecen atención. Los que cierran 2026 por encima de los 3.5 millones y siguen en RESICO o ya salieron. Los que proyectan crecer hacia los 5 millones en 2027. Las sociedades que operan entre 35 y 50 millones. Y los que prevén incluir el IVA de 7% en su planeación mensual.

El texto del decreto fija el marco, pero el SAT todavía debe publicar las reglas que operen los detalles, normalmente a través de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2027. Hasta entonces, los límites y las tablas del decreto son la referencia.