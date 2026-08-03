Conoce qué hacer si necesitas tu Constancia de Situación Fiscal y el portal del SAT no responde.

Los problemas en los servicios digitales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) continúan. Este lunes, contribuyentes reportaron que la página para obtener la Constancia de Situación Fiscal dejó de funcionar.

Al intentar ingresar, aparece el mensaje "No se puede acceder a este sitio", lo que impide la descarga de uno de los documentos fiscales más utilizados en México.

La Constancia de Situación Fiscal es el documento que acredita que una persona física o moral está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Contiene información como el nombre o razón social, régimen fiscal, domicilio fiscal, obligaciones registradas y estatus ante la autoridad tributaria.

Un documento indispensable para personas y empresas

Aunque en los últimos años el SAT ha señalado que la Constancia de Situación Fiscal no debe solicitarse de manera indiscriminada, el documento sigue siendo requerido para numerosos trámites.

En el caso de las empresas y negocios, resulta fundamental para emitir correctamente facturas electrónicas (CFDI), abrir cuentas bancarias empresariales y registrarse como proveedor de otras empresas.

También es necesaria para realizar diversos trámites financieros relacionados con actividades comerciales y para validar el cumplimiento de obligaciones fiscales ante instituciones financieras y plataformas de pago.

La indisponibilidad del servicio puede retrasar operaciones comerciales y administrativas, especialmente para quienes necesitan obtener el documento de manera inmediata.

La falla ocurre en medio del rezago de citas del SAT

La interrupción del servicio se presenta apenas unas horas después de que se diera a conocer el problema que enfrenta el SAT con la atención presencial.

De acuerdo con información difundida este lunes por el periódico Reforma, los contribuyentes enfrentan un rezago cercano a 15 mil citas para realizar trámites como la obtención o renovación de la e.firma.

Esta situación puede retrasar hasta por seis meses la apertura de nuevos negocios o la incorporación de jóvenes a la actividad económica.

La falta de citas ha sido una de las principales quejas de los contribuyentes durante los últimos años, ya que muchos trámites fiscales únicamente pueden realizarse de manera presencial o requieren la validación de la e.firma.

¿Qué hacer si no puedes obtener tu Constancia?

Si el portal del SAT continúa presentando fallas, lo recomendable es esperar unos minutos e intentar ingresar nuevamente.

También conviene verificar si el problema persiste desde otro navegador o dispositivo, y revisar los canales oficiales del SAT para conocer si existe un reporte sobre la interrupción del servicio.

Si el documento es indispensable para un trámite urgente, se puede considerar acudir a una oficina del SAT mediante cita, cuando sea posible.

Las fallas en los servicios digitales del SAT, sumadas al rezago en la atención presencial, continúan representando un desafío para miles de contribuyentes que requieren cumplir oportunamente con sus obligaciones fiscales.