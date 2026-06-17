El Diario Oficial de la Federación publicó un decreto que exhorta a empresas a implementar teletrabajo

El 16 de junio de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto mediante el cual el Gobierno Federal exhorta a las empresas privadas a facilitar el teletrabajo, el trabajo a distancia o esquemas laborales flexibles en determinadas fechas vinculadas con la Copa Mundial FIFA 2026.

La medida busca reducir los problemas de movilidad, tránsito y seguridad vial que se esperan durante los días con mayor afluencia de visitantes y actividad relacionada con los partidos que se celebran en México.

Qué fechas y ciudades están contempladas

El decreto distingue entre las dos ciudades sede con mayor impacto en la movilidad urbana:

Ciudad de México: la recomendación aplica el 17 de junio a partir de las 15:00 horas y nuevamente el 24 de junio durante toda la jornada laboral.

Zona metropolitana de Guadalajara: la recomendación aplica el 18 de junio durante todo el día.

Lo que el decreto no significa

Antes de asumir que habrá un día libre, conviene leer con precisión lo que el decreto establece: no crea un descanso obligatorio, no genera un día festivo adicional y no impone sanciones a las empresas que decidan operar con normalidad. Es un exhorto, no una obligación.

Lo que hace es llamar a los patrones a evaluar si pueden implementar modalidades de trabajo remoto para actividades que no requieren presencia física. La decisión final sobre si aplicar o no esa modalidad queda en manos de cada empresa.

A quién podría aplicar en la práctica

El perfil de trabajadores más susceptible de recibir esta medida son quienes realizan funciones administrativas, contables, financieras, jurídicas, comerciales o de soporte técnico —actividades que pueden desarrollarse sin necesidad de estar en la oficina.

Por el contrario, quienes laboran en actividades operativas, industriales, logísticas, de atención al público o servicios presenciales probablemente deberán acudir con normalidad a sus centros de trabajo. El decreto no los exime de su jornada habitual.

Home office no significa disponibilidad total

Para los trabajadores que sí sean enviados a casa, existe una precisión importante que las empresas deben respetar: trabajar en modalidad remota no implica estar disponible las 24 horas. La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que las condiciones del teletrabajo deben respetar la jornada laboral acordada, los periodos de descanso y el derecho a la desconexión.

Eso significa que si la empresa opta por enviar a sus colaboradores a casa en esas fechas, debe hacerlo respetando los mismos límites de jornada que aplican en la oficina. El cambio es de lugar, no de condiciones laborales.

Qué hacer si aún no sabes qué pasará en tu empresa

El decreto fue publicado el 16 de junio y las primeras fechas son inmediatas. Si trabajas en la Ciudad de México o en la zona metropolitana de Guadalajara, vale la pena revisar los canales de comunicación internos de tu empresa —correo corporativo, grupos de trabajo o avisos oficiales— para saber si se sumará a las medidas o si operará con normalidad.

Las empresas que decidan aplicar el teletrabajo en esas fechas deben asegurarse de que sus equipos cuenten con las herramientas necesarias para operar desde casa y de que los acuerdos sobre jornada y disponibilidad queden claros antes del inicio de la modalidad.