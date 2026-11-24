La causa se refiere a un esquema que ocasionó pérdidas superiores a 23,6 millones de dólares a Nodus International Bank

Gran parte de la documentación utilizada en el procedimiento de discovery relacionado con el crédito a TV Azteca corresponde a 2023, es decir, es anterior al cambio de control de 2025 y al crédito otorgado en 2026. Según fuentes vinculadas al caso, esos documentos fueron entregados por Juan Francisco Ramírez.

Ramírez fue condenado el 7 de octubre de 2026 a 62 meses de prisión por conspiración para cometer fraude electrónico. La causa se refiere a un esquema que ocasionó pérdidas superiores a 23,6 millones de dólares a Nodus International Bank. La justicia estadounidense también ordenó el decomiso de más de 13,6 millones de dólares.

Juan Francisco Ramírez en la estructura de control de la licencia bancaria

Según la documentación del proceso de adquisición descrita por fuentes vinculadas a la operación, Ramírez figuró durante un breve periodo en la estructura de control de la licencia bancaria de la institución hoy conocida como AlterBank. Esa institución fue adquirida posteriormente por un único propietario, de acuerdo con los contratos y documentos de la operación.

El 16 de enero de 2025 se formalizó el cambio de control, que dio paso a una nueva estructura de propiedad y administración.

La declaración de un antiguo consultor de Nodus

Blas Santander, antiguo consultor de Nodus, declaró que Juan Francisco Ramírez habría condicionado la ausencia de publicaciones negativas en medios de comunicación a que los actuales propietarios de AlterBank accedieran a sus exigencias durante su salida de la institución. Santander describió esa situación como una presión reputacional.

Santander también afirmó haber perdido 500.000 dólares en una operación financiera promovida por Ramírez. El caso de Nodus fue abordado por el Miami Herald en el contexto de las acusaciones de fraude relacionadas con Ramírez.