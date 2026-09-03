¿Quieres saber los kilómetros reales de un coche importado de segunda mano? Aprende a detectar fraudes de cuentakilómetros y verificar el kilometraje con DGT/ITV.

Un coche bonito puede esconder una historia distinta

Comprar un coche de segunda mano importado despierta ilusión y desconfianza a partes iguales. El precio suele ser atractivo, pero detrás de una carrocería reluciente puede esconderse un accidente mal reparado o un cuentakilómetros manipulado sin dejar rastro visible a simple vista, algo que un vehículo de segunda mano cuidado por su dueño original rara vez oculta.

Por qué conviene verificar antes de firmar nada

Adquirir un coche traído desde otro país complica el seguimiento de sus registros, ya que no siempre viajan junto al vehículo. Antes de firmar cualquier contrato de compraventa conviene contrastar los datos del vehículo con fuentes independientes. Para vehículos matriculados en Estados Unidos, se puede checar placas de California gratis con VinGurus, un servicio que cruza la matrícula con bases oficiales como el NMVTIS y devuelve marcas de título, registros de accidentes y lecturas de kilometraje anotadas a lo largo de los años.

Señales físicas que delatan un accidente previo

Un mecánico de confianza puede detectar en minutos lo que un comprador sin experiencia pasa por alto durante semanas. Algunas señales resultan visibles incluso sin herramientas especializadas.

Diferencias de color entre paneles de la carrocería

Tornillos con marcas de haber sido manipulados recientemente

Discos de freno con desgaste desigual entre lados opuestos

Espacios irregulares entre puertas, capó y guardabarros

Olor a pintura reciente en zonas específicas del interior

Desconfía si el vendedor se muestra evasivo ante preguntas directas sobre golpes o reparaciones pasadas.

Cómo saber los kilómetros reales de un coche

Saber los kilómetros reales de un coche antes de comprar evita pagar de más por un vehículo más desgastado de lo que aparenta. El fraude en el cuentakilómetros sigue siendo una práctica común en el mercado de importación, especialmente en modelos que superan los 100.000 kilómetros originales.

¿Cómo saber si esos números coinciden con la realidad? El desgaste del volante, del pedal de freno y del pomo de la palanca de cambios suele avanzar de forma proporcional al uso real, así que un asiento del conductor visiblemente gastado junto a una cifra baja en el cuadro de mandos es una señal de alerta clara.

Documentos que confirman los datos del vehículo

Los papeles pesan tanto como la inspección física. Solicitar un informe completo antes de cerrar la compra permite comparar las cifras anotadas en cada revisión con lo que muestra el panel de instrumentos actual.

Documento Qué revela Libro de mantenimiento Kilómetros registrados en cada visita al taller Facturas de reparaciones Reparaciones previas y piezas sustituidas Tarjeta de la ITV Resultado de inspecciones técnicas periódicas Informe de la DGT Titularidad, cargas e importación del vehículo

Un libro de revisiones incompleto o con páginas faltantes suele ocultar más de lo que muestra.

El papel de la DGT y la ITV en la compra

En España, la Dirección General de Tráfico centraliza buena parte de los datos oficiales de cualquier coche usado. Un informe DGT confirma si el vehículo tiene cargas pendientes, embargos o si figura como importación reciente. La tarjeta de inspección técnica, por su parte, documenta el estado mecánico verificado en cada ITV, información especialmente valiosa cuando el coche llegó desde el extranjero sin registros locales previos.

Herramientas técnicas para confirmar el kilometraje

Más allá de la revisión visual, existen métodos técnicos que permiten verificar el kilometraje real con mayor precisión. Un taller especializado puede conectar el vehículo a un equipo de diagnosis electrónica y leer las lecturas almacenadas en múltiples unidades de control del coche, no solo en la centralita principal que muestra el cuadro de mandos.

Ese cruce de datos entre distintos sistemas suele delatar una manipulación incluso cuando el cuentakilómetros visible fue alterado con precisión.

Pasos prácticos antes de comprar un coche de segunda

Seguir un proceso ordenado reduce enormemente el riesgo de sorpresas después de la compra, especialmente si el coche muestra piezas que parecen desgastar más rápido de lo esperado para sus pocos kilómetros declarados.

1. Solicitar el número de bastidor y verificar sus registros completos

2. Revisar el libro de mantenimiento y las facturas disponibles

3. Llevar el coche a un taller de confianza para una inspección independiente

4. Comparar los kilómetros anotados en distintos documentos

5. Confirmar que la tarjeta de la ITV coincide con el vehículo real

Comprar un vehículo sin seguir estos pasos convierte una decisión racional en una apuesta con demasiadas incógnitas.

Preguntas que todo comprador debería hacer

Antes de cerrar la compra de un vehículo importado conviene formular preguntas concretas al vendedor y anotar sus respuestas.

1. Cuál es el motivo real de la importación del coche

2. Existen recibos que respaldan la cifra declarada

3. El vehículo ha pasado por algún proceso de reparación mayor

4. Puede el comprador llevar el coche a un mecánico de confianza antes de pagar

5. Coincide el número de bastidor con el que figura en la documentación

Comprobar si las respuestas encajan con la documentación entregada evita firmar una compra-venta de vehículos basada solo en confianza ciega.

Riesgos específicos de la importación

Comprar un coche traído desde otro país añade capas de riesgo que no existen en una compra local. Las normas de homologación varían, los registros de accidentes pueden no figurar en bases locales, y comprobar si el vehículo cumple los requisitos técnicos del país de destino exige revisión adicional antes de circular con normalidad.

Conclusión

Comprar un coche de segunda mano importado puede salir bien cuando el comprador invierte tiempo en revisar documentación y estado mecánico antes de pagar. Verificar el kilometraje real, contrastar recibos y llevar el vehículo a un taller especializado marca la diferencia entre una compra satisfactoria y un problema costoso que aparece meses después.

FAQ

¿Puedo detectar un kilometraje alterado solo mirando el cuadro de mandos?

No siempre, ya que un cuentakilómetros manipulado con buenas herramientas no deja señales visibles evidentes, por lo que conviene cruzar datos con documentos y talleres.

¿Vale la pena pagar por un informe antes de comprar?

Generalmente sí, ya que el coste del informe suele ser mucho menor que el riesgo de comprar un coche con un accidente oculto o kilometraje falso.

¿Los coches importados tienen más riesgo de registros ocultos que los locales?

Sí, ya que los papeles no siempre viajan de un país a otro, lo que dificulta confirmar el pasado completo del vehículo.

¿Es obligatorio pasar la ITV antes de matricular un coche importado?

Generalmente sí, ya que la inspección técnica confirma que el vehículo cumple los requisitos de seguridad antes de circular legalmente.

¿Qué hago si descubro después de comprar que el kilometraje era falso?

Conviene reunir toda la documentación disponible y consultar con un profesional legal, ya que el fraude en el cuentakilómetros puede tener consecuencias legales para el vendedor.