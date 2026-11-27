Tribunales han concedido suspensiones contra el acuerdo del IMSS sobre Modalidad 40, pero no lo anulan. Revisa qué protegen y qué no antes de decidir.

La Modalidad 40 del IMSS llegó a los tribunales. Desde que entró en vigor el acuerdo del Consejo Técnico que limita el salario con el que se puede contratar, varias personas han promovido amparos, y ya hay suspensiones concedidas. Antes de pensar que el acuerdo quedó sin efecto, conviene ver qué se ha resuelto realmente, qué falta y qué significa para quien cotiza o quería reingresar.

¿Qué cambió y por qué se discute?

El acuerdo ACDO.AS2.HCT.101026/302.P.DG se aprobó el 10 de octubre de 2026, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre y entró en vigor el 22 de octubre. Establece medidas temporales para la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40. Los puntos principales son:

Las nuevas incorporaciones solo pueden contratarse con el último salario base de cotización registrado al causar baja, o ese importe más una UMA, sin ser menor al salario mínimo general.

El aseguramiento surte efectos desde la fecha de la solicitud, sin retroactividad.

La inscripción se hace solo por medios digitales.

Quienes ya estaban inscritos conservan sus condiciones hasta que concluya el periodo contratado. Las semanas cotizadas y los salarios ya pagados conservan sus efectos para la pensión.

Si quieres el detalle de estas reglas, lo explicamos en IMSS pone nuevas reglas a la Modalidad 40: limita el salario de contratación.

La discusión legal se centra en la frase sobre quienes ya estaban inscritos: sus condiciones se respetan solo hasta que termine el periodo contratado. Quienes promueven amparos sostienen que esa condición limita un derecho que ya regula la Ley del Seguro Social, y que un acuerdo administrativo no puede ir más allá de lo que dice la ley.

¿Qué dice la ley sobre cuándo termina la continuación voluntaria?

El artículo 220 de la Ley del Seguro Social enumera tres causas. Este es el punto de comparación que usan quienes impugnan el acuerdo:

Causa Qué significa Fracción I La persona asegurada firma una declaración expresa para terminar. Fracción II Deja de pagar las cuotas durante dos meses. Fracción III Es dada de alta de nuevo en el régimen obligatorio.

La ley no enumera como causa de terminación que concluya el periodo contratado. El acuerdo del IMSS sí establece ese límite para las personas ya inscritas. Esa diferencia es el centro del conflicto, y todavía ningún tribunal la ha resuelto en el fondo.

¿Qué han concedido los tribunales hasta ahora?

Hasta la fecha de esta nota, los reportes hablan de suspensiones provisionales concedidas por tribunales colegiados en Durango y en Nuevo León. No son sentencias de amparo ni declaran ilegal el acuerdo.

En Durango, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito resolvió el 5 de noviembre una queja y concedió una suspensión parcial a una persona que había reingresado a la Modalidad 40 en febrero de 2026. Antes, una jueza había negado la suspensión.

En Nuevo León, la suspensión busca que el nuevo tope no sea un obstáculo para que se reciba el trámite de la persona que promovió el amparo.

El alcance se define caso por caso. Por ejemplo, en uno de los asuntos el tribunal concedió únicamente que no se diera de baja ni se cancelara la solicitud presentada el 21 de octubre, mientras se resuelve la suspensión definitiva.

Lo que las suspensiones sí hacen y lo que no

Pregunta Respuesta ¿Protegen una situación concreta mientras se resuelve el juicio? Sí, en los casos en que se concedieron. ¿Obligan al IMSS a registrar a la persona con un salario superior al tope? No. Ninguna de las suspensiones reportadas lo hace. ¿Declaran ilegal el acuerdo? No. El fondo de los amparos sigue pendiente. ¿Aplican a todas las personas inscritas? No. Solo a quienes las obtuvieron en su propio juicio.

En otras palabras, un amparo no cambia por sí solo las reglas generales del acuerdo, que siguen aplicándose a todas las personas que no lo promovieron.

¿Qué documentos conviene tener a la mano?

Quien analiza promover un amparo, o ya lo hizo, suele necesitar documentos que acrediten su situación frente al IMSS:

Una constancia reciente de semanas cotizadas, que sirve como indicio de que la persona ya estaba incorporada.

Los comprobantes de pago de sus cuotas.

Los documentos que demuestren el estado de su trámite, como solicitudes de inscripción o reingreso y sus acuses.

Si te interesa promover un amparo, la estrategia y los tiempos deben revisarse con una persona abogada que lleve tu caso, porque cada suspensión depende de las circunstancias y las pruebas.

¿Qué sigue para la Modalidad 40?

El mismo acuerdo ordena un análisis del efecto de la continuación voluntaria en las finanzas del IMSS. La Dirección de Finanzas tiene hasta seis meses desde la emisión del acuerdo para hacerlo. Después, la Dirección Jurídica tiene otros seis meses desde que reciba los resultados para proponer cambios normativos al Consejo Técnico. Las reglas actuales son temporales, y su versión final todavía no se define.