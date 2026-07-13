Un contribuyente transfería dinero a su contadora para pagar impuestos. El SAT nunca lo recibió; cómo verificar que tus impuestos realmente se están pagando.

Un contribuyente transfería puntualmente dinero a su contadora para cubrir sus obligaciones fiscales. Mes a mes entregaba los recursos creyendo que sus impuestos estaban siendo pagados. Cuando revisó su portal del SAT, descubrió que no existía evidencia de ningún pago. El dinero había desaparecido.

El caso fue compartido públicamente por la especialista fiscal Silvia Lozano, fundadora de Tax & Financial Intelligence, con autorización de su cliente, como advertencia para otros contribuyentes que delegan completamente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias a terceros sin ninguna verificación propia.

Cómo se detectó el problema

El contribuyente acudió a asesoría porque tenía dudas sobre las declaraciones que le preparaba su contadora. Las cifras que se le presentaban no le parecían correctas. Al revisar la información junto con Lozano, compararon mes a mes los ingresos facturados contra lo que había sido reportado al SAT.

El hallazgo fue claro: "En ningún caso coincidía lo que facturó como ingresos contra lo que ella le reportó al SAT", explicó la especialista. La contadora estaba reportando ingresos superiores a los realmente obtenidos, lo que generaba un monto de impuestos mayor al que correspondía. También detectaron declaraciones complementarias y diversas inconsistencias que reflejaban un manejo desordenado de la información fiscal.

El hallazgo más grave: los pagos que nunca llegaron

La irregularidad más seria surgió al revisar los pagos. La dinámica que habían acordado era que el cliente transfería el dinero directamente a la contadora, quien supuestamente realizaba el pago al SAT.

Al ingresar al portal del contribuyente para verificar el historial de pagos, no encontraron nada. Los impuestos de varios meses nunca habían sido enterados a la autoridad tributaria. El dinero que el cliente había transferido creyendo que cubría sus obligaciones fiscales nunca llegó al SAT.

El resultado es que el contribuyente enfrenta hoy adeudos fiscales ante la autoridad, además de haber perdido los recursos que ya había entregado.

La regla que este caso recuerda: la responsabilidad es tuya

Uno de los principios más importantes del sistema tributario mexicano es que delegar el cumplimiento de obligaciones fiscales a un tercero no transfiere la responsabilidad legal ante el SAT. Aunque un contador prepare las declaraciones, gestione los pagos o asesore en el cumplimiento, quien responde frente a la autoridad es el contribuyente.

Eso significa que si un asesor no presenta una declaración, la presenta con errores o no entera los pagos correspondientes, el SAT dirigirá el requerimiento, el recargo y la multa contra el contribuyente, no contra el profesionista que falló. El contribuyente puede tener acciones legales contra ese tercero, pero eso no elimina su deuda con la autoridad fiscal.

Cómo evitar que esto ocurra

La verificación periódica en el portal del SAT es la medida más simple y efectiva para detectar este tipo de problemas a tiempo. Hay tres acciones concretas que cualquier contribuyente debería realizar con regularidad:

1. Verificar que las declaraciones estén presentadas.

Ingresar al portal del SAT con RFC y contraseña permite consultar el historial de declaraciones presentadas. Si algún mes no aparece o aparece con información que no corresponde a los ingresos reales, hay que investigar antes de que la autoridad lo haga primero.

2. Verificar que los pagos aparezcan registrados.

El portal del SAT también muestra los pagos efectuados. Si se transfirió dinero a un contador para que realizara el pago y ese pago no aparece en el sistema, hay un problema que debe atenderse de inmediato.

3. Pagar directamente con la línea de captura del SAT.

La forma más segura de realizar pagos de impuestos es utilizando la línea de captura que genera el propio SAT y realizando el pago directamente en el banco o a través de banca en línea. Si por alguna razón un tercero participa en el proceso de pago, solicitar siempre el comprobante oficial que acredite que el pago fue recibido por la autoridad.

Señales de alerta que conviene identificar

El caso compartido por Lozano también permite identificar señales que deberían generar dudas sobre el trabajo de cualquier asesor o contador:

Las declaraciones muestran cifras que no coinciden con los ingresos reales del contribuyente.

Aparecen declaraciones complementarias sin una explicación clara.

El asesor cobra el pago de impuestos pero no entrega comprobantes oficiales que acrediten que el SAT recibió el dinero.

recibió el dinero. Al consultar el portal del SAT, no aparecen los pagos que supuestamente se realizaron.

La relación con un contador o asesor fiscal debe estar basada en confianza, pero esa confianza no sustituye la verificación. Revisar periódicamente la situación fiscal en el portal del SAT no es una señal de desconfianza hacia el profesionista: es una responsabilidad básica de cualquier contribuyente.