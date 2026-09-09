La autoridad fiscal respondió a la información de Reforma que señaló un crecimiento de apenas 0.97% en 2025 y destacó que, desde octubre de 2018 hasta julio de 2026, el padrón con RFC aumentó 28.5%.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) respondió a la información publicada por Reforma sobre el bajo crecimiento del padrón de contribuyentes durante 2025.

La autoridad aseguró que, al considerar un periodo más amplio, el número de personas y empresas inscritas con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) registra un crecimiento de 28.5% desde octubre de 2018 hasta julio de 2026.

La respuesta se dio después de que Reforma publicara la nota "Inscriben apenas un 0.97% más de contribuyentes en 2025", en la que señaló que la base de contribuyentes activos llegó a 87.7 millones de personas físicas y empresas durante 2025.

De acuerdo con la información difundida por el diario y retomada por otros medios, ese crecimiento de 0.97% sería el menor registrado, al menos, desde el año 2000. La publicación también señaló que, mientras el padrón crecía a un ritmo reducido, el SAT había incrementado sus actos de fiscalización.

SAT destaca crecimiento de 28.5% desde 2018

En respuesta, el SAT precisó que el padrón de contribuyentes está integrado por las personas y empresas que cuentan con RFC.

La autoridad señaló que, entre octubre de 2018 y julio de 2026, este padrón aumentó 28.5%, equivalente a un crecimiento promedio anual de 3.1%.

Además, indicó que durante ese mismo periodo el número de contribuyentes activos aumentó en 17.5 millones, lo que representa un crecimiento acumulado de 24.4% y un incremento promedio anual de 2.8%.

De esta manera, el SAT busca poner en perspectiva el dato de 0.97% correspondiente exclusivamente a 2025, al señalar que la evolución del padrón también puede analizarse tomando como referencia un periodo de varios años.

SAT también responde sobre la fiscalización

Otro de los puntos señalados en la información de Reforma fue el incremento de los actos de fiscalización realizados por el SAT.

La nota señaló que el número total de actos terminados pasó de 21,572 en 2021 a 47,525 en 2025. Para los primeros meses de 2026, se reportaban 32,557 actos terminados.

Periodo Actos de fiscalización terminados 2021 21,572 2025 47,525 Primeros meses de 2026 32,557

Ante este señalamiento, el SAT afirmó que, contrario a lo que pudiera interpretarse de las cifras, la proporción de contribuyentes activos sujetos a estos actos ha disminuido.

Según la autoridad, los actos de fiscalización ejercidos sobre contribuyentes activos pasaron de representar 0.022% en 2022 a 0.008% en julio de 2026.

¿Cómo está realizando sus revisiones el SAT?

El SAT también explicó que actualmente concentra sus facultades de comprobación en contribuyentes que presentan riesgo de incumplimiento de sus obligaciones fiscales.

De acuerdo con la autoridad, conforme al comunicado SAT 01-2026, publicado el 5 de enero de 2026, y al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2026, se busca realizar una sola revisión integral por ejercicio y por contribuyente, utilizando para ello el análisis de muestras representativas de información.

La estrategia, según el SAT, pretende evitar revisiones múltiples y concentrar los actos de comprobación en los casos donde se detecte un mayor riesgo de incumplimiento.

Dos cifras que reflejan enfoques distintos

La respuesta del SAT pone sobre la mesa dos formas diferentes de observar la evolución del padrón.

Por un lado, la información reportada por Reforma, con base en cifras de la Secretaría de Hacienda, muestra que en 2025 el número de contribuyentes activos aumentó apenas 0.97%, hasta alcanzar 87.7 millones.

Por otro, el SAT destaca que si se toma como referencia octubre de 2018 y se llega hasta julio de 2026, el padrón con RFC aumentó 28.5%, mientras que los contribuyentes activos crecieron 24.4%.

Así, la autoridad sostiene que la base tributaria sí ha registrado un crecimiento importante en el largo plazo, aunque el dato correspondiente a 2025 refleja una desaceleración considerable frente al crecimiento acumulado de los últimos años.

El SAT aseguró finalmente que continuará trabajando para ampliar la base de contribuyentes y mantener una recaudación que, de acuerdo con la autoridad, sea justa, eficiente y equitativa.