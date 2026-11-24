La plataforma incorporó proveedores de certificación aliados para mantener el timbrado. Los CFDI anteriores conservan su validez, pero hay una fecha importante para dejar de utilizar al PAC revocado

Quienes facturan con CONTPAQi ya tienen fechas concretas para la transición. Según el aviso que el proveedor comunicó a sus clientes, Másfacturación, el PAC revocado por el SAT, puede seguir certificando CFDI de sus clientes existentes hasta el 17 de diciembre de 2026. Desde el 18, el timbrado tiene que pasar por un PAC con autorización vigente.

Ya habíamos explicado qué implica la revocación del PAC de CONTPAQi para tus facturas. Ahora la empresa dio más detalle sobre cómo será el cambio dentro del sistema.

Los PAC aliados que ya identificó CONTPAQi

En su actualización a usuarios, CONTPAQi mencionó a Digital Factura y a Konesh Soluciones como proveedores de certificación con los que ya trabaja. Agregó que seguirá sumando otros de forma gradual.

La empresa también aseguró que el timbrado continúa siendo ilimitado y gratuito, sin costos adicionales por este cambio, siempre que el usuario tenga instalada y activada la última versión mayor del sistema. Esa condición es la que conviene revisar primero.

Qué es el manifiesto de uso y cuándo te lo piden

Los RFC que se dieron de alta a partir del 18 de noviembre de 2026 ya timbran con los PAC aliados. Para quienes ya usaban el sistema, el cambio es escalonado.

A medida que se habilite la transición, el sistema pedirá firmar un nuevo manifiesto de uso, uno por cada RFC configurado. No se trata de un trámite que tengas que buscar por tu cuenta: aparecerá como solicitud dentro del programa. En lo comunicado hasta ahora no se detalla su contenido.

Como depende de cada RFC, un despacho que maneja varias empresas verá la solicitud más de una vez.

Las fechas que conviene tener presentes

Fecha Qué ocurre 18 de noviembre de 2026 Los RFC nuevos empiezan a timbrar con los PAC aliados 17 de diciembre de 2026 Concluyen los primeros 30 días: último día en que Másfacturación certifica CFDI 18 de diciembre de 2026 Los comprobantes deben timbrarse con un PAC autorizado 15 de febrero de 2027 Termina el periodo total de 90 días naturales; no es plazo para timbrar

El marco es la regla 2.7.2.12 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, que da un periodo de 90 días naturales dividido en dos etapas. En los primeros 30, el PAC revocado sigue certificando para sus clientes existentes, pero no puede tomar clientes nuevos. En los 60 siguientes ya no certifica y atiende las obligaciones pendientes derivadas de la revocación.

Por eso el 15 de febrero de 2027 no debe leerse como una prórroga. Es el cierre del procedimiento del proveedor, no una fecha para seguir emitiendo facturas con él.

Cómo saber qué PAC certificó tus facturas

La respuesta está en el XML de cada comprobante:

Abre el XML de tu última factura. Localiza el nodo TimbreFiscalDigital . Busca el atributo RfcProvCertif . Compara el RFC con MAS0810247C0, el de Másfacturación.

Si coincide, el CFDI lo certificó el proveedor revocado. Si aparece otro RFC, se trata del PAC que lo timbró, y conviene confirmar que sea uno autorizado por el SAT.

Facturas anteriores y continuidad del sistema

La revocación no invalida automáticamente los CFDI que se certificaron mientras el PAC tenía autorización. No hace falta cancelarlos, sustituirlos ni volver a emitirlos. Cada comprobante conserva su folio fiscal (UUID), con el que puedes consultar su estado en el verificador del SAT.

Tampoco es necesario cambiar de sistema. La revocación afecta al proveedor de certificación, no al software; según CONTPAQi, la continuidad está respaldada por sus PAC aliados.

Antes de los cierres de diciembre conviene respaldar los XML y PDF emitidos, firmar el manifiesto en cuanto el sistema lo solicite y comprobar que el timbrado de facturas y de nómina ya salga por los proveedores nuevos.