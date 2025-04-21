Reforma al ISR 2027: Diputados confirma excepción a armadoras y gasolineras
El proceso legislativo terminó y la reforma solo espera su publicación en el DOF. Las empresas fuera de la excepción deben ajustar sus pagos provisionales desde enero.
Políticas públicas y decisiones gubernamentales
El proceso legislativo terminó y la reforma solo espera su publicación en el DOF. Las empresas fuera de la excepción deben ajustar sus pagos provisionales desde enero.
El índice de precios de octubre ya está publicado y es el que aplica para actualizaciones fiscales de noviembre. Consulta los componentes y el dato exacto.
La caída de los ingresos petroleros, el ISR y el IEPS afectó las finanzas públicas durante septiembre. Hacienda reportó que los estímulos a las gasolinas también han reducido la recaudación
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La presidenta afirmó que detectaron esquemas irregulares para obtener pensiones más altas de las que correspondían a algunos trabajadores. Por eso, explicó, el Gobierno decidió regular la Modalidad 40
El Instituto mantendrá las condiciones actuales de quienes ya están inscritos hasta que concluya el periodo contratado, pero establece nuevas condiciones para quienes busquen continuar asegurados y conservar sus derechos pensionarios.