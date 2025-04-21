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Gobierno

Políticas públicas y decisiones gubernamentales

Pemex, ISR y gasolinas tiran los ingresos del gobierno
Gobierno30 oct 2026

Pemex, ISR y gasolinas tiran los ingresos del gobierno

La caída de los ingresos petroleros, el ISR y el IEPS afectó las finanzas públicas durante septiembre. Hacienda reportó que los estímulos a las gasolinas también han reducido la recaudación

brenda-perez·5 min
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