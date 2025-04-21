Calculadora RESICO
Calcula el impuesto mensual para el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).
$
¿Que es el RESICO?
El Regimen Simplificado de Confianza (RESICO) es un regimen fiscal para personas fisicas con ingresos de hasta $3,500,000 anuales. A diferencia del ISR tradicional, aplica una tasa plana sobre el total de ingresos sin deducciones complejas.
¿Como funciona la tasa del RESICO?
La tasa varia entre 1% y 2.5% dependiendo del nivel de ingresos. No es una tarifa progresiva — se aplica la tasa correspondiente al rango sobre el total de ingresos del periodo.