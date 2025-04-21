Calculadora de Recargos SAT

Calcula los recargos e impuesto actualizado del SAT. Incluye factor de actualizacion, tasa de recargos y total a pagar actualizado al mes.

Nota: El INPC se obtiene automáticamente de nuestra base de datos cuando está disponible. Si el Factor de Actualización es menor a 1.0000 se considera 1.

¿Que son los recargos del SAT? Los recargos son una especie de interes que cobra el SAT cuando un contribuyente no paga sus impuestos en tiempo y forma. Se calculan aplicando una tasa mensual sobre el impuesto actualizado, desde el mes en que debio pagarse hasta el mes en que efectivamente se realiza el pago.

¿Que es el factor de actualizacion? El factor de actualizacion es un coeficiente que ajusta el valor del impuesto original considerando la inflacion ocurrida entre la fecha en que debio pagarse y la fecha en que se paga. Se calcula dividiendo el INPC del mes anterior al pago entre el INPC del mes anterior al que debio pagar. Si el resultado es menor a 1, se considera 1.

¿Como se calculan los recargos? Primero se actualiza el impuesto multiplicandolo por el factor de actualizacion. Luego se suman las tasas mensuales de recargos publicadas en el DOF desde el mes siguiente al que debio pagar hasta el mes de pago. Finalmente, se multiplica el impuesto actualizado por la tasa acumulada para obtener el importe de recargos.