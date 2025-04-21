El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios. En México, la tasa general es del 16%, mientras que en la zona fronteriza norte aplica una tasa reducida del 8%.
Tasas de IVA vigentes
|Zona
|Tasa
|Aplicación
|General (todo México)
|16%
|Mayoría de bienes y servicios
|Frontera norte
|8%
|Municipios fronterizos elegibles
|Tasa 0%
|0%
|Alimentos, medicinas, libros
Fórmulas de cálculo
Agregar IVA
Total = Monto × (1 + tasa) Ej: $1,000 × 1.16 = $1,160
Desglosar IVA
Subtotal = Total ÷ (1 + tasa) Ej: $1,160 ÷ 1.16 = $1,000
¿Quién debe pagar IVA?
El IVA lo pagan los consumidores finales, pero son los contribuyentes (personas físicas y morales) quienes lo recaudan y enteran al SAT. Es un impuesto trasladable, lo que significa que el vendedor lo cobra al comprador y posteriormente lo declara.
Obligaciones fiscales relacionadas
- Presentar declaraciones mensuales de IVA (día 17 del mes siguiente)
- Emitir CFDI con el IVA desglosado correctamente
- Llevar contabilidad que permita identificar el IVA causado y acreditable
- Conservar comprobantes fiscales por 5 años