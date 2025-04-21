El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios. En México, la tasa general es del 16%, mientras que en la zona fronteriza norte aplica una tasa reducida del 8%.

Tasas de IVA vigentes

Zona Tasa Aplicación General (todo México) 16% Mayoría de bienes y servicios Frontera norte 8% Municipios fronterizos elegibles Tasa 0% 0% Alimentos, medicinas, libros

Fórmulas de cálculo

Agregar IVA Total = Monto × (1 + tasa) Ej: $1,000 × 1.16 = $1,160 Desglosar IVA Subtotal = Total ÷ (1 + tasa) Ej: $1,160 ÷ 1.16 = $1,000

¿Quién debe pagar IVA?

El IVA lo pagan los consumidores finales, pero son los contribuyentes (personas físicas y morales) quienes lo recaudan y enteran al SAT. Es un impuesto trasladable, lo que significa que el vendedor lo cobra al comprador y posteriormente lo declara.

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