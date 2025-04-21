Calculadora de Finiquito

El finiquito es la liquidacion de los conceptos devengados al momento de la separacion laboral, independientemente de la causa. Incluye sueldo del periodo, aguinaldo proporcional, vacaciones y prima vacacional proporcionales.

¿Cuando aplica la indemnizacion?

La indemnizacion de 3 meses y 20 dias por año solo aplica en casos de despido injustificado. La prima de antigüedad aplica siempre en despido y en renuncia voluntaria despues de 15 años de servicio.