Calculadora de Finiquito
Calcula el finiquito y la liquidacion conforme a la Ley Federal del Trabajo.
$Si no conoces el SDI, usa tu salario diario. El SDI incluye partes proporcionales de aguinaldo y vacaciones.
Determina el salario minimo con el que se calculan el tope de la prima de antiguedad y la exencion de la indemnizacion: $315.04 en la zona general y $440.87 en la Zona Libre de la Frontera Norte.
¿Que incluye el finiquito?
El finiquito es la liquidacion de los conceptos devengados al momento de la separacion laboral, independientemente de la causa. Incluye sueldo del periodo, aguinaldo proporcional, vacaciones y prima vacacional proporcionales.
¿Cuando aplica la indemnizacion?
La indemnizacion de 3 meses y 20 dias por año solo aplica en casos de despido injustificado. La prima de antigüedad aplica siempre en despido y en renuncia voluntaria despues de 15 años de servicio.